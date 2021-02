Honor Watch Magic : la montre connectée est bradée à seulement 69 € sur le site officiel

La Honor Watch Magic, lancée en 2019, reprend une grande partie de la fiche technique de la Huawei Watch GT, mais avec un prix nettement plus réduit. C'est encore plus le cas avec une promotion, puisque la montre connectée est disponible à 69 euros sur le site de la marque.

Commercialisée depuis l’année 2019, la montre connectée Honor Watch Magic ressemble beaucoup à la Huawei Watch GT. Elle a toutefois l’avantage de présenter un prix plus bas par rapport à sa cousine, tout en disposant d’une fiche technique tout à fait intéressante. Pendant la période des soldes d’hiver 2021, elle devient même encore plus abordable, et s’accompagne en plus d’un cadeau offert par la marque.

En bref

Un bel écran AMOLED de 1,2 pouce

Un suivi d’activité complet

Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur

Au lieu d’un prix barré 229,80 euros, la montre Honor Watch Magic, avec un bracelet offert d’une valeur de 29,90 euros, est actuellement disponible en promotion à seulement 69,90 euros sur le site de Honor.

Pour en savoir plus 👇

Si la montre connectée Honor Watch Magic a un design plutôt similaire à sa cousine, la Huawei Watch GT, elle adopte tout de même un format plus compact, avec notamment une épaisseur de 9,8 mm contre 10,6 mm, et plus léger, avec un poids de 32,5 g contre 46 g pour le modèle de Huawei. Son style sera plutôt discret avec un boîtier en acier inoxydable noir, agrémenté de quelques touches de rouge.

La montre embarque également un écran AMOLED de 1,2 pouce, d’une définition de 390 x 390 pixels. OLED oblige, et même sur un tout petit écran, les contrastes seront infinis, les couleurs riches et la luminosité excellente, ce qui facilitera la lisibilité même en plein soleil. En revanche, on regrettera l’absence d’un équivalent de l’Always-On, une fonction qui permet d’afficher des informations sur l’écran même quand la montre n’est pas utilisée. Autrement, l’écran s’allumera en un geste du poignet.

Cette montre connectée propose un suivi d’activité complet et semblable à celui dont dispose la Huawei Watch GT : suivi d’entraînements sportifs, rythme cardiaque, analyse du sommeil, géolocalisation grâce à un GPS intégré, nombre de calories brûlées ou encore distance parcourue. La montre reconnaît 9 modes de sport, dont l’alpinisme, la course en intérieur et en extérieur, le vélo ou encore la natation. D’ailleurs, la montre est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Et ce n’est pas tout : la Honor Watch Magic fournit également des conseils sportifs personnalisés et des notifications peuvent même apparaître si vous restez trop longtemps inactif. Pour accéder à toutes les données récoltées par la montre, rendez-vous sur l’application Huawei Health.

La montre peut par ailleurs recevoir les notifications de votre smartphone, comme les SMS, les appels ou encore les mails. Toutefois, le système LiteOS ne donne pas la possibilité de répondre aux messages directement sur la montre ; il faudra continuer à garder votre smartphone à portée de main. Côté autonomie, la montre, munie d’une batterie de 178 mAh, pourra être utilisée pendant environ cinq jours si elle n’est pas sollicitée trop longtemps pour le suivi d’activités sportives. Un résultat plutôt honorable, en somme. La recharge, via USB-C, s’effectuera en 2 heures pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Watch Magic.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Honor Watch Magic.



au meilleur prix ? Où acheter le Honor Watch Magic au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence de la Honor Watch Magic, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2021.