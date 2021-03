Dell XPS 13 2-in-1 : la configuration i7 11e gen + SSD 512 Go coûte 500 € de moins

Dell a récemment lancé son XPS 13 9310 2-in-1, un nouvel ultrabook convertible (avec écran tactile) qui est venu s'ajouter au catalogue du fabricant en fin d'année dernière. On trouve aujourd'hui la puissante configuration dotée d'un Intel Core i7-1165G7 à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros grâce à un code promo.

Le XPS 13 s’impose d’année en année comme une référence incontournable du marché des ultraportables. La gamme se décline notamment avec un modèle convertible équipé d’un écran tactile pour l’utiliser comme une tablette. On retrouve d’ailleurs la même fiche technique que les versions classiques, mais aujourd’hui avec 500 euros de moins sur la facture.

En bref

Un écran IPS agréable et bien calibré

Une conception réussie et une charnière solide

Le combo i7 11e gen + SSD 512 Go + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 799 euros, cette configuration du Dell XPS 13 2-in-1 9310 est actuellement disponible en promotion à 1 299 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo « FLASH18 ».

Alternative :

Si votre budget est dépassé, voici une bonne solution non convertible avec le nouveau Dell Inspiron 14 7000 (lui aussi équipé d’un Intel Core i7 de onzième génération) qui passe de 1 299 à 899 euros avec le code promo « FLASH28 ».

Pour en savoir plus 👇

Pour le design de ce nouvel XPS 13 2-in-1 9310, c’est un sans faute ou presque. Les matériaux utilisés sont d’une grande qualité, notamment avec son châssis en aluminium ou encore ses repose-poignets en fibre de carbone et de verre. C’est une bien belle machine que nous avons là, avec d’ailleurs un écran sublime pour du IPS LCD. Ce dernier, affichant une définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels, propose une température des couleurs quasi parfaite avec une excellente luminosité maximale.

De plus, il est tactile. Vous pourrez donc utiliser vos doigts (ou un stylet vendu séparément) pour naviguer dans les menus. Une dimension tablette qui s’apprécie encore davantage avec la charnière rotative à 360 degrés qui permet de faire passer le clavier derrière l’écran. Ce n’est pas facilement manipulable à une main, car la diagonale est tout de même de 13 pouces, mais cela reste très pratique si vous posez cet ultraportable convertible en mode tente sur le lit, par exemple.

D’autres éléments sont très qualitatifs, comme le large touchpad très précis ou encore le clavier magnétique MagLev. Celui-ci prend toute la surface en largeur pour bénéficier de touches suffisamment larges afin que la frappe soit confortable et similaire à un clavier standard. Il est également rétroéclairé via trois niveaux réglables depuis les options. En ce qui concerne la connectique, on retrouve un port microSD, un port jack 3,5 mm et deux ports USB-C (dont un compatible Thunderbolt 4). Dell a d’ailleurs eu la brillante idée de fournir un adaptateur USB-C vers USB-A dans la boîte.

Ce Dell XPS 13 2-in-1 9310 profite enfin des améliorations portées par les processeurs Intel Core de 11e génération et leur architecture Tiger Lake pour un gain de puissance non négligeable. Sa configuration i7-1165G7, avec 16 Go de RAM (DDR4 à 4 267 MHz) et un chipset graphique Intel Iris Xe assure de faire fonctionner tous les logiciels gourmands, ainsi que quelques jeux 3D comme Fortinite. Cependant, il faut rappeler que ce PC portable n’est pas dédié à une utilisation purement gaming.

L’autonomie est confortable sans être incroyable avec environ 10 heures d’utilisation au compteur. La recharge se fait assez rapidement, à savoir 180 minutes pour une charge complète. L’application Dell Power Manager permet toutefois d’activer le mode ExpressCharge qui améliore sensiblement la durée et permet d’engranger 80 % de batterie en 1 heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Dell XPS 13 2-in-1 9310.

