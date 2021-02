Razer annonce une station Thunderbolt 4 ainsi qu’un support pour PC et Mac

Razer a annoncé plusieurs nouveaux produits à destination des ordinateurs portables, que ça soit des PC ou des Mac, dont une station d'accueil Thunderbolt 4.

Le Thunderbolt 4 arrive petit à petit sur les ordinateurs et, avec lui, la promesse de pouvoir brancher de nombreux périphériques avec presque aucune limite, comme deux écrans 4K@60 Hz ou encore un écran 8K@30 Hz.

De plus en plus de stations d’accueil Thunderbolt 4/USB4

Un autre avantage du Thunderbolt est d’offrir une polyvalence qui permet de créer des stations d’accueil très pratique au quotidien. C’est ce que vient de faire Razer avec son Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma. Ce produit n’est pas uniquement réservé aux ordinateurs Blade puisqu’il est compatible avec Windows 10 et macOS. Étant donné que le Thunderbolt 4 est rétrocompatible avec le Thunderbolt 3, de très nombreux PC portables vont pouvoir bénéficier des capacités de ce dock.

Ce dock est doté d’un lecteur de carte UHS-II SD, d’un port Ethernet, de 3 ports USB Type-A pour connecter d’anciens appareils et de 4 ports USB Type-C Thunderbolt 4 pour tout le reste. Il fournit une puissance allant jusqu’à 90 Watts et pourra donc recharger de très nombreux modèles d’ordinateurs. On aura également noté la présence de la technologie Chroma RG avec des LED, Razer oblige.

Comme souvent avec ces produits tout-en-un, le prix pique un peu : 330 euros avec une disponibilité dans un premier temps chez Razer, puis partout ailleurs.

Il existe des alternatives plus accessibles

Dernièrement plusieurs modèles de stations d’accueil Thunderbolt 4 ont été présentés.

On a également aperçu le CalDigit Element USB avec 3 ports Thunderbolt 4/USB4 (jusqu’à 40 Gb/s, 15 watts) à l’arrière, un port T4/USB4 sur le côté (60 watts) et quatre ports USB-A (jusqu’à 10 Gb/s) à l’avant. Un peu moins bien équipé que le Razer, celui-ci est à 179 dollars (environ 150 euros HT).

Un support pour ordinateur portable

Enfin, Razer a annoncé un accessoire pratique et toujours doté de plein de LEDs. Le Razer Laptop Stand Chroma V2 permet d’accueillir un ordinateur portable (de 12 à 17 pouces), que ça soit un PC ou un Mac, en offrant une solution plug-and-play simple.

Via une seule connexion USB Type-C, vous avez ensuite accès à un port HDMI (moniteur externe jusqu’en définition 5K@60Hz, QHD@144Hz ou 1080p@360Hz), USB Type-A, USB Type-C ainsi qu’un port d’alimentation USB Type-C (jusqu’à 80 Watts).

Pour 130 euros, ce n’est pas du Thunderbolt 4/USB4, mais ça sera suffisant pour de la bureautique.