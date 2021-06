Pendant les French Days, c’est le bon moment pour changer son PC portable !

Les French Days continuent jusqu'au 2 juin prochain. Évidemment, les PC portables profitent de baisses de prix et vous avez tout à loisir de trouver celui qui convient pour bien moins cher. Voici notre sélection des meilleures références à ne pas rater lors de l'évènement, en passant par le Surface Laptop Go de Microsoft jusqu'au MacBook Air M1 d'Apple et même des références pour le gaming.

La plupart des e-commerçant y vont de leurs meilleures promotions pour tenter de vous équiper pendant les French Days. Si vous aviez l’intention d’investir dans un PC portable, c’est ici que ça se passe ! Nous vous avons sélectionné les meilleures offres du moment sur les modèles les plus intéressants. Vous n’avez donc plus qu’à faire votre choix en fonction de vos envies et de votre budget.

Les offres en un clin d’œil

Lenovo Yoga Slim 7

La gamme de PC portable Yoga de Lenovo a pour avantage de s’adapter à un maximum de besoins et de budget. Le Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 est un ultra book de 14 pouces léger, robuste et qui étonne par sa fiche technique. En premier lieu, la dalle LCD IPS Full HD tactile couvre 100% de l’espace sRGB et monte jusqu’à 300 nits, ce qui signifie des couleurs ultras fidèles et une luminosité au top. Le châssis est quant à lui fait de métal soigné et les finitions sont exemplaires.

Sous le capot, Yoga Slim 7 ne fait que très peu de concessions pour un PC portable bureautique et multimédia. Il embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 couplé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage via un SSD M.2 NVMe. Autant dire que la réactivité est de mise et que le multitâche ne lui pose aucun problème. La connectique est aussi très complète avec l’apport de 2 ports USB 3.2 (Gen1) et 2 ports USB 4 Type-C Thunderbolt 4. Il compte aussi sur le Bluetooth 5.0 et sur le Wifi 6 pour le sans-fil. Enfin l’autonomie est estimée autour des 10 heures en utilisation classique.

Pendant les French Days, le Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 est remisé à 999 euros au lieu de 1 499 euros, soit une réduction de 500 euros sur le site de la Fnac.

MacBook Air 2020 M1

Comment faire une sélection d’ordinateurs portables sans évoquer le MacBook ? En l’occurrence =,n nous parlons ici du MacBook Air équipé de la fameuse puce M1. Pour ce modèle, Apple a repris le même design que son prédécesseur avec un châssis en aluminium et un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard. La grosse différence se fait surtout au niveau hardware avec l’apport de la puce maison, la puce Apple M1. Cette nouvelle architecture de CPU développée en interne par la marque à la pomme apporte un gain de puissance certain, une efficacité énergétique maîtrisée et un silence complet de par l’absence de ventilateur.

Ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, annoncés également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout. Enfin, l’autonomie est presque triplée par rapport à l’ancienne génération, le MacBook Air, grâce à l’apport de la puce M1, pouvant tenir environ 20 heures avec un usage standard.

Lancé au prix de 1 129,99 euros, le MacBook Air 2020 M1 avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 1 029 euros chez Cdiscount.

Asus Zephyrus G14

Ayant fait un grand bruit lors de sa sortie en 2020, le modèle G14 de la gamme ROG d’Asus a su se démarquer par sa fiche technique de haute volée dans un format 14 pouces extrêmement compact. La nouvelle itération de cette année fait encore mieux avec quelques améliorations esthétiques, mais surtout un nouveau bon en termes de puissance. Le G14 GA401QM-091T embarque le tout dernier Ryzen 9 5900HS d’AMD, un processeur véloce et à l’aise sur tout type d’usage, que ce soit pour la bureautique, la création ou le jeu. Ce dernier aspect est d’ailleurs bien mis en avant par l’apport de la RTX 3060 en format Max-Q. Le tout est couplé avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au format NVMe., autant dire que la machine en a sous le capot.

La dalle LCD IPS de 14 dispose quant à elle d’une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Il faut aussi mettre en vanta la connectique avec la présence, notamment, de 2 ports USB 3.1 Type-C (Gen2). Côté sans fil, le Zephyrus G14 profite du Bluetooth 5.0 et du Wifi 6. Enfin , côté autonomie, on compte environ 7 heures sur une utilisation légère. Attention à la chauffe, notamment en plein jeu.

Au lieu d’un prix barré de 1 899,99 euros, le Zephyrus G14 d’Asus équipé d’un processeur Ryzen 9 est proposé à 1 499,99 euros chez la Fnac.

Dell Inspiron 15 2-en-1

Le Inspiron 15 est une référence incontournable de la marque Dell dans marché des ultraportables. La gamme est disponible avec un modèle classique, mais se décline également avec un modèle convertible équipé d’un écran tactile pour l’utiliser comme une tablette. Ce dernier est équipé d’un châssis en aluminium du plus bel effet et une dalle IPS LCD tactile avec une définition Ultra HD de 3 840 x 2 160 pixels.

Côté fiche technique, le l’appareil embarque un combo Intel Core i7-1165G7 et 16 Go de mémoire vive, de quoi être à l’aise dans toutes vos taches bureautique ou applicative. Il est même possible de jouer grâce à l’apport de la puce Iris Xe, même s’il ne fait pas s’attendre à des miracles sur des jeux très demandeurs en ressources. La partie stockage est composée d’un SSD au format M.2 de type NVMe de 1 To et le PC intègre les dernières technologies sans fil telles que le Bluetooth 5 et le Wifi 6. Enfin, la batterie de 60 Wh intégrée permet de tenir entre 6 et 8 heures suivant l’utilisation.

Habituellement proposé aux alentours de 1 773 euros, le Dell Inspiron 15 2-en-1 est proposé à 1 349 euros sur le site de Dell durant les French Days.

Lenovo Ideapad 3

Comme la plupart des constructeurs de matériel informatique, Lenovo propose également une gamme dédiée au Gaming que ce soit du côté des ordinateurs ou des smartphones sous la bannière « Legion ». Il existe cependant des modèles hybrides n’ayant pas d’identité marquée, mais qui misent sur la polyvalence et le prix maîtrisé. C’est le cas de ce Lenovo Ideapad 3 qui propose une fiche technique polyvalente. Tout d’abord son écran aux bords fins Full HD IPS possède un taux de rafraîchissement de 120 HZ, parfait donc pour les joueurs qui pourront compter sur l’apport d’une carte GTX 1650 Ti pour jouer à des jeux esport comme CS:GO ou LoL dans de bonnes conditions mêmes si les jeux plus demandeurs en termes de ressources risquent d’être à l’étroit.

Ce PC portable peut tout aussi bien convenir aux créateurs de contenu grâce au puisant processeur AMD Ryzen 7 4800H et ses 16 Go de RAM, un combo puissant pouvant faire largement l’affaire pour du montage vidéo ou de l’applicatif poussé. Enfin les 512 Go de SSD au format NVMe viennent apporter encore plus de réactivité à l’ensemble pour donner un excellent rapport qualité-prix et une polyvalence certaine.

Au lieu d’un prix barré de 1099 euros, le Lenovo IdeaPad 3 équipé d’un processeur Ryzen 7 4800H est proposé à 849 euros pendant les French Days sur Cdiscount.

Microsoft Surface Laptop Go

Depuis quelques années, la gamme Surface de Microsoft constitue la solution de Microsoft pour s’incruster dans le marché des laptops et des ordinateurs hybrides. Le Surface Laptop Go intègre toute la philosophie de Microsoft dans un seul appareil en mettant l’accent sur la simplicité et la qualité de fabrication. Avec seulement 1 kilo sur la balance, l’appareil propose des dimensions plus compactes qu’un laptop classique. Tout ceci est mis en avant par l’apport du format 2:3 qui met en avant la dalle LCD de 12,4 pouces proposant une définition de 1 536 x 1 024 pixels.

Côté fiche technique, l’appareil incorpore un processeur Intel Core i5 1035G1 accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage (via SSD). Un combo efficace en navigation, bureautique et même en applicatif comme les logiciels de montage photo et vidéo. En revanche, il ne faudra pas s’attendre à des miracles côté jeux, le laptop n’ayant pas été pensé pour cet usage. La Surface Go 2 fonctionne d’ailleurs sous Windows 10 S, une version allégée de son OS qui restreint l’utilisateur à l’écosystème Windows pour une expérience plus simple.

Au lieu de 799,99 euros, le Microsoft Surface Laptop Go est actuellement disponible en promotion à 699,99 euros pour les French Days chez la Fnac. On le trouve au même prix chez Darty.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Les meilleures offres des French Days par marchand

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !