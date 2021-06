French Days : c’est encore le bon moment pour s’équiper en objets connectés

Les objets connectés font désormais partie du quotidien de beaucoup de personnes. Ce pour quoi de nombreuses promotions les concernent pendant les French Days, en passant des montres connectées, des caméras connectées, des ampoules connectées et même des réveils connectés. Bref, il y en a pour tous les goûts !

À notre époque, n’importe quel objet peut maintenant avoir une alternative en mode connecté. Cela a commencé avec les ampoules, puis les montres, les caméras de surveillance jusqu’aux balances se sont mises à devenir connectées. Plus rien n’étonne en 2021, sauf les prix bas pratiqués pendant ces French Days.

Les offres en un clin d’œil

Le réveil connecté tout mignon

Si vous souhaitez acquérir une enceinte connectée, mais que vous voulez absolument bénéficier d’un écran en plus, un Smart Display est ce qu’il vous faut. En cela, le Lenovo Smart Clock est tout désigné pour vous faciliter la vie chaque jour, notamment grâce à la présence de Google Assistant. Pour en profiter à moindre coût, ne tardez pas trop : pour les French Days, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 20 euros sur son prix de base.

En bref

Un écran tactile de 4 pouces

Une prise USB pour recharger d’autres appareils

Compatible avec Google Assistant

Au lieu de 59 euros, le Lenovo Smart Clock est actuellement affiché à 39 euros pour les French Days chez Boulanger.

Vous n’avez pas besoin d’un écran ? Version plus édulcorée, le Lenovo Smart Clock Essential vous conviendra mieux, et bonne nouvelle, il est lui aussi disponible moins cher : son prix passe de 49 euros à 29 euros.

La clé HDMI qui rend smart ta TV

Le Fire TV Stick d’Amazon est une clé HDMI à brancher sur un téléviseur et se suffit à elle-même grâce à son OS intégré. Vous pouvez vous balader tranquillement dans les menus via la télécommande, qui intègre dorénavant Alexa pour effectuer des commandes vocales. Ce modèle 4K du Fire TV Stick convient évidemment plus à celles et ceux qui ont un téléviseur 4K à domicile. Il est effectivement capable d’afficher du contenu en Ultra Haute Définition à 60 images par seconde. De plus, il supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

En bref

De la 4K à 60 images par seconde

Les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Au lieu de 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible à seulement 44,99 euros à l’occasion des French Days sur Amazon.

Pour avoir un œil chez soi, partout et tout le temps

Décidément, Xiaomi a bien fait en sorte de se trouver sur tous les fronts avec divers appareils regroupés autour de la gamme Mi. Cette fois-ci on parle des caméras de surveillance avec le modèle Mi Home Cam 2K Pro permettant de surveiller son domicile avec une qualité d’image certaine sans devoir investir dans un système coûteux. La caméra est d’ailleurs disponible en promotion durant les French Days avec une réduction de 10 euros sur son prix de base.

En bref

Vision à 360°

Résolution 2K (2304 x 1296)

Vision nocturne

La caméra de surveillance Xiaomi Mi Home Cam 2K Pro est habituellement proposée à 59,99 euros et pendant les French Days, elle profite d’une réduction pour passer à 49,99 euros chez Darty.

Vous pouvez également opter pour un modèle moins cher, la Xiaomi Mi Home Camera Magnetic qui passe de 29,99 euros à 19,99 euros sur le même site marchand.

Ce n’est pas Echo le dauphin…

L’Echo est l’enceinte connectée d’Amazon. Cette quatrième génération apporte une vraie montée en puissance au niveau du son, tout en optant pour le design tout en rondeur de la version Dot, plus petite. Évidemment, Alexa est présente pour répondre à toutes vos exigences et questions, dans la mesure du possible bien entendu. Les micros ont d’ailleurs été améliorés pour que l’assistant entende mieux votre voix.

En bref

Hub intégré avec protocole Zigbee (pour Philips Hue)

Le nouveau design pour un meilleur son

Compatible multiroom

Au lieu de 99,99 euros habituellement, l’Echo 4e gen est aujourd’hui disponible en promotion à 74,99 euros sur Amazon.

On trouve également la version Dot à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros, et le modèle avec horloge intégré pour 10 euros de plus.

Le pèse-personne idéal

La Body+ de Withings est une référence des balances connectées depuis de longues années. Se connectant en Wifi, elle enregistre un nombre impressionnant de données qu’elle fait remonter directement à l’App Withings. Cette dernière est un modèle de clarté et permet de suivre facilement ses objectifs. Au-delà de sa précision, on apprécie le look soigné de la Withings+ et sa fiabilité. Si vous êtes plusieurs à l’utiliser, on vous recommande chaudement d’investir dans des piles rechargeables AAA, ces dernières seront vite rentabilisées.

En bref

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement vendue 100 euros, la Withings Body+ est disponible pour 75 euros chez Boulanger, Amazon et la Fnac.

Un modèle plus abordable est disponible à moins de 50 euros.

Le pack pour connecter sa maison

L’Echo Dot de troisième génération est la petite enceinte connectée d’Amazon, mais pas la dernière en date. Ceci étant dit, elle répond tout de même à vos exigences via l’assistant Alexa. Elle s’accompagne aujourd’hui de deux ampoules Philips Hue White & Color (avec pont de connexion inclus) dans un pack à un prix très économique pendant les French Days 2021.

En bref

Une petite enceinte discrète

Avec 2 ampoules Philips Hue de qualité

Et un petit prix pour bien démarrer dans la domotique

Au lieu de 149,99 euros, le pack Echo Dot 3e gen + Philips Hue White & Color est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros sur Boulanger.

On trouve également un pack deux fois moins cher avec la nouvelle version de l’enceinte Echo Dot, mais avec deux ampoules Philips Hue uniquement blanches. De plus, aucun pont de connexion n’est fourni.

Pour les budgets de moins de 100 €

C’est lors du CES 2021 que l’on a pu découvrir les nouvelles montres connectées de la marque Amazfit : la GTS 2e et la GTR 2e. Cette dernière se démarque par un design circulaire, une meilleure autonomie et un prix aujourd’hui plus réduit que d’habitude grâce à une remise immédiate de 50 euros.

En bref

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Le suivi santé poussé par un capteur SpO2

L’activité physique n’est pas oubliée avec 90 sports

L’autonomie va de 24 à jours 45 jours selon votre utilisation

Au lieu de 149 euros, la montre connectée Amazfit GTR 2e est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur le site d’Electro Dépôt.

Un modèle plus abordable de la même marque est disponible à seulement 69 euros.

La meilleure montre connectée pour Android

Ca fait longtemps que vous zyeutez sur la Samsung Galaxy Watch 3 en espérant impatiemment une baisse de prix ? Vous avez alors bien fait d’attendre jusqu’au French Days 2021, puisque la montre connectée la plus haut de gamme chez Samsung perd 120 euros de son prix d’origine.

En bref

Le suivi précis de l’activité sportive

L’écran Super AMOLED (avec Always-On)

L’autonomie confortable de deux jours environ

Au lieu de 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur les sites de la Fnac et Darty, mais revient au final à seulement 249 euros lorsque vous aurez reçu le remboursement de 50 euros lié à l’ODR — valable jusqu’au 20 juin 2021.

Pour ne plus passer l’aspirateur

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs qui s’occuperont des poussières, miettes et poils d’animaux en un rien de temps. Si vous cherchez un aspirateur autonome, connecté et performant, alors le iRobot Roomba 974 est une bonne option. Avec les French Days, il profite aujourd’hui d’une remise de 24 %.

En bref

Une aspiration 5 fois plus puissante

La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Programmation du nettoyage sur l’application iRobot Home

Lancé à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 974 est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros sur Cdiscount.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Les meilleures offres des French Days par marchand

Retrouvez les meilleures offres chez Cdiscount

Retrouvez les meilleures offres chez Fnac/Darty

Retrouvez les meilleures offres chez Amazon (à venir)

Retrouvez les meilleures offres chez Boulanger (à venir)

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !