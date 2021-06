Notre sélection casques, enceintes et écouteurs en promotion pour les French Days

Les French Days vont durer jusqu'au 2 juin à minuit. C'est le moment parfait pour craquer pour du matériel de qualité à prix cassé ! Si vous aviez prévu de vous offrir des écouteurs, un casque ou du matériel sonore, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de cet évènement du côté des produits audio.

Envie de changer de casque, d’investir dans des écouteurs True Wireless ou simplement opter pour une enceinte connectée pour cet été ? Grâce aux French Days, vous allez pouvoir faire un maximum d’économie côté audio et cet article vous aidera à faire votre choix parmi les meilleurs appareils du moment.

Les offres en un clin d’œil

Sony WH-CH710N

Sony est l’un des acteurs principaux du monde des casques audio. La marque japonaise propose un nombre de casques important et pour tous les budgets. Le WH-CH710N est un casque sans fil entré/moyen de gamme possédant des arguments de poids pour s’imposer naturellement sur ce segment. Son principal atout provient de l’apport de la réduction de bruit active contrôlée via IA afin d’ajuster le niveau automatiquement. Le confort n’est pas laissé de côté avec une armature en similicuir et des coussinets d’oreilles en mousse ergonomique. La connectivité se fait en Bluetooth ou via câble Jack 3,5mm pour profiter au maximum de la qualité de son. Il est également possible de passer des appels via le microphone invisible intégré. Enfin, le WH-CH710N profite également d’une autonomie d’environ 35 heures et 10 min de charge suffiront pour 60 min de batterie supplémentaire.

LE SONY WH-CH710N EN BREF

La réduction de bruit efficace

La compatibilité Bluetooth et NFC

jusqu’à 35 heures d’autonomie

Au lieu de 99,99 euros à sa sortie, le casque Sony WH-CH710N est actuellement disponible à 79,99 euros chez a Fnac.

Bose Headphones 700

Le casque audio Bose Headphones 700 constitue le fleuron grand public de la marque américaine. Il dispose d’un design circum-aural sans fil très différent du Bose QC 35 II et propose une excellente réduction de bruit active. Les oreillettes sont à mémoire de forme afin de renforcer le confort du casque et l’isolation passive. Le casque supporte le Bluetooth multipoints, bien pratique pour passer d’un appareil à l’autre facilement. On note aussi la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri et l’autonomie est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil avec la réduction de bruit activée.

LE BOSE HEADPHONES 700 EN BREF

L’autonomie confortable

La compatibilité Bluetooth multipoint

La réduction de bruit précise ajustable

Au lieu de 399 euros à sa sortie, le Bose Headphones 700 est actuellement disponible à 250 euros sur Amazon.

Bose QuietComfort 35 II argent

Le QC 35 II est le casque sans fil de référence de chez Bose. Sa forme circum-aural pour englober totalement vos oreilles s’adapte facilement à toutes les morphologies. Il se distingue par un son d’excellente qualité, mais surtout par une réduction de bruit active impressionnante pour un usage nomade et quotidien. Il compte aussi sur une grande autonomie d’environ 20 heures en mode sans fil et près de 40 heures en mode filaire. Il est également compatible avec les assistants personnels Google Assistant et Amazon Alexa.

LE BOSE QUIETCOMFORT 35 II EN BREF

Une excellente réduction de bruit active

L’intégration de Google Assistant et d’Alexa

Une très bonne autonomie

Lancé à 369 euros, mais habituellement disponible pour un peu plus de 200 euros, le casque Bose QuietComfort 35 II est actuellement en promotion au prix de 179,99 euros chez Cdiscount.

Sony WH-1000XM4

Le casque sans-fil Sony WH-1000XM4 est une évolution mineure de son prédécesseur, mais capitalise sur sa qualité de fabrication. C’est non seulement un casque avec un son d’une qualité quasi irréprochable, mais il dispose aussi d’un système de réduction de bruit active extrêmement efficace. Côté fonctionnalité, le casque moduler cette réduction en fonction de son environnement ou se connecter à plusieurs appareils grâce au Bluetooth multipoint. Enfin, il dispose d’une confortable autonomie de 30 heures en mode sans fil.

LE SONY WH-1000XM4 EN BREF

L’une des meilleures réduction de bruit active du marché

L’implémentation du Bluetooth multipoint

L’autonomie d’environ 30 heures

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible en promotion à 329,99 euros chez Darty.

JBL Xtreme 2

Grâce à son format imposant, mais pensé pour une utilisation nomade, l’enceinte JBL Xtreme 2 s’adresse aux personnes souhaitant une grosse puissance de son à emporter partout. L’enceinte est certifiée IPX7, ce qui signifie une résistance aux éclaboussures et à l’immersion complète dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. La signature son de JBL est aussi au rendez-vous avec des basses précises et lourdes même à haut volume. Sa batterie de 10 000 mAh peut la faire tenir environ une quinzaine d’heures en écoute continue.

LA JBL XTREME 2 EN BREF

Un son de qualité

L’autonomie de 15 heures environ

Une bonne résistance à l’eau (certification IPX7)

Au lieu de 299 euros, l’enceinte JBL Xtreme 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros chez Amazon, soit 100 euros d’économie.

Apple Airpods 2

On ne présente plus les Airpods 2, les écouteurs True Wireless les plus populaires du marché. Comme les illustres écouteurs d’Apple, les Airpods 2 adoptent un design ergonomique non intra qui permet de ne pas obstruer le conduit auditif. Ils sont compatibles Bluetooth 5.0 et l’expérience utilisateur made in Apple permet de les coupler à n’importe quel appareil de la marque de façon simple intelligible tout en bénéficiant de certaines fonctionnalités exclusives. Comptez jusqu’à 20 heures d’autonomie au total avec le boîtier de charge filaire, fourni avec un câble Lightning.

LES AIRPODS 2 EN BREF

Un appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

La compatibilité avec les appareils Android

Habituellement au prix de 179 euros, les Apple AirPods 2 sont vous pouvez économiser un peu moins de euros sur leur prix d’origine

Apple Airpods Pro

Les AirPods Pro marquent pour Apple l’entrée dans le monde des True Wireless à réduction de bruit active. Le son est toujours excellent et propose même des modes de simulation du contenu 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. La qualité de la réduction de bruit fait bonne figure parmi les références du marché avec un excellent niveau d’isolation sur l’extérieur. Évidemment, le tout est parfaitement ancré dans l’écosystème Apple avec une ergonomie et une connectivité propre aux appareils de la marque. Les AirPods Pro peuvent tenir jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge et en écoute continue pendant 4h30 avant de tomber en rade.

LES AIRPODS PRO EN BREF

Les fonctions spécifiques à iOS

Une réduction de bruit active de qualité

Un jour d’autonomie avec le boîtier

Le prix des Airpods pro est habituellement fixé à 279 euros sur la plupart des sites marchands, ils sont aujourd’hui trouvables à 199 euros sur Cdiscount et Amazon.

Jabra Elite 65T

Lancés en 2018, les Jabra Elite 65T sont des écouteurs intra-auriculaires connus pour leur bon rapport qualité-prix. Ils sont avant tout destinés aux sportifs grâce à l’excellent maintien une fois posé sur les oreilles. Les écouteurs profitent d’une très bonne qualité de son qu’il est possible d’ajuster via l’application dédiée. Le tout est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Côté autonomie, comptez un peu plus de 4 heures sur une seule charge et environ 15 heures avec le boîtier.

LES ECOUTEURS JABRA ELITE 65T EN BREF

Des écouteurs discrets

Une qualité sonore honorable

Un maintien efficace en toutes circonstances

Initialement vendus à 179 euros, les Jabra Elite 65T sont actuellement disponibles à 69,99 euros chez Darty et la Fnac.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Notre sélection des meilleures offres smartphones (à venir)

Notre sélection des meilleures offres TV

Notre sélection des meilleures offres PC portables

Notre sélection des meilleures offres objets connectés (à venir)

Les meilleures offres des French Days par marchand

Retrouvez les meilleures offres chez Cdiscount

Retrouvez les meilleures offres chez Fnac/Darty

Retrouvez les meilleures offres chez Amazon (à venir)

Retrouvez les meilleures offres chez Boulanger (à venir)

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !