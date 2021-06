Cdiscount : les meilleurs bons plans encore disponibles pour les French Days

Pour cette édition 2021 des French Days, nous vous avons sélectionné les meilleures offres high tech disponible chez Cdiscount. Vous retrouverez de nombreux produits en promotion à des prix très attractifs.

Les French Days se tiennent du 27 mai au 2 juin 2021. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts.

Les offres en clin d’œil

Ces prix incluent d’ores et déjà la remise immédiate avec le code promo « FD15 » à utiliser avant de procéder au paiement de votre commande. Ce dernier permet d’obtenir 15 euros de réduction dès 199 euros d’achat.

SSD interne CS3030 – 1To – M.2 NVMe👇

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre ordinateur, une nouvelle solution de stockage interne est souvent efficace. PNY propose un SSD M.2 NVMe avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 3 500 Mo/s et de 3 000 Mo/s en écriture. De quoi offrir de bien meilleurs débits et de meilleures performances, comparé à un SSD SATA III. De plus, son format compact est très apprécié, car il est facile à installer sur votre PC.

Le SSD NVME de PNY en bref

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Plus compact qu’un SSD classique

Et une consommation énergétique assez faible

Au lieu d’un prix barré à 200 euros, le SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 111 euros sur le site Cdiscount.

Oppo A72👇

Oppo a lancé un nouveau smartphone milieu de gamme, le A72. Sur le papier, le smartphone a de quoi séduire avec un bel écran LCD Full HD+. Il a pour lui quelques atouts bienvenus comme l’interface logicielle, ColorOS 7.1, personnalisable, fonctionnelle et réactive, mais aussi les photos en plein jour avec son quadruple capteur photo. Pour finir, il offre une autonomie confortable avec une batterie de 5000 mAh, compatible avec le rechargement rapide de 18 W.

Le Oppo A72 en bref

Un écran LCD Full HD+

De bonnes photos en journée

La grosse autonomie de 5 000 mAh

Lancé au prix de 259 euros, le Oppo A72 dans sa version 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 169 euros sur le site Cdiscount.

Xiaomi Mi 10T 5G👇

Pour son prix, le Xiaomi Mi 10T possède toutes les qualités d’un bon smartphone. À commencer par son bon écran LCD de 144 Hz et sa puissance. Sortie il ya quelques mois, le Mi 10T n’est pas en reste avec son Snapdragon 865 (comptable 5G), qui fera tourner, n’importe quel jeu ou application gourmande, dans la plus haute qualité graphique sans aucun problème. De plus, il offre une très bonne autonomie, de quoi tenir une bonne journée, voir plus.

Les points clés du Xiaomi Mi 10T

L’écran à 144 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

La grosse batterie de 5 000 mAh

Commercialisé au prix de 499 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi 10T 5G (128 Go de stockage) est affiché à 399,90 euros chez Cdiscount, puis en utilisant le code promo « FD15 » et une ODR de 50 € valable jusqu’au 20 juin 2021, son prix passe à 334,90 euros.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S👇

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est en soi une bonne reprise de la M365. Légère et robuste, elle est le compagnon idéal de vos déplacements urbains avec ses 12,5 kg. Elle est dotée d’une vitesse maximale de 25 km/h, donc la vitesse autorisée en France. Elle supporte une charge maximale de 100 kilos. De plus, elle est dotée d’une autonomie qui peut atteindre 30 km suivant le mode de conduite choisi (3 modes disponibles). Pour finir, la certification IP 54 est au rendez-vous pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière.

La Xiaomi Mi Scooter 1S en bref

Un châssis solide en aluminium

Une autonomie annoncée de 30 km

L’amélioration de la qualité des pneus

Lancé au prix de 449 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est disponible en promotion au prix de 354 euros sur Cdiscount, en utilisant le code « FD15« .

Xiaomi Mi 10 5G👇

Toujours largement à la hauteur grâce à ses caractéristiques solides, le Xiaomi Mi 10 n’a en fait pas grand-chose à envier aux smartphones de 2021. Il dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces 90 Hz et HDR10+. Embarquant un SoC Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM (compatible 5G), tous les jeux gourmands se lisent sans effort et de manière optimale. Avec sa batterie de 4 780 mAh, il est capable de tenir longtemps sur vos parties tout en étant épaulé par un bon chargeur rapide de 30 W. Pour finir, côté photo, il offre une bonne polyvalence avec son quadruple capteur photo, offrant de beaux clichés à condition d’avoir une bonne lumière.

Le Xiaomi Mi 10 en bref

L’écran OLED borderless et incurvé

L’incroyable puissance du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

Au lieu de 799,99 euros à son lancement, la version 8+256 Go du Xiaomi Mi 10 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 484,90 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo FD15 – avant de procéder au paiement.

Xbox series S👇

La Xbox Series S a fait couler beaucoup d’encre depuis sa présentation. Contrairement à sa grande sœur, la Xbox Series S est un modèle entièrement digital. Cela lui donne l’avantage d’être beaucoup plus discrète, moins imposante, et surtout d’avoir un prix plus bas. Elle est équipée d’un processeur AMD Zen 2, le même que sa grande sœur, et propose les mêmes fonctions de ray tracing, ainsi que l’utilisation du SSD (512 Go). Elle est avant tout conçue pour les écrans Full HD – avec une définition maximale de 1440p. De plus, le fameux Xbox Game Pass vous offre un catalogue toujours grandissant de plus de 300 jeux.

LA XBOX SERIES S EN BREF

Le format compact et discret

Et surtout pour jouer jusqu’en 1440p…

… à tous les jeux du Xbox Game Pass Ultimate

Au lieu d’un total de 373,99 euros, la Xbox Series S est vendue avec un casque Turtle Beach Recon 70 X et un abonnement de 3 mois aux Game Pass Ultimate pour seulement 314,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « FD15 ».

Samsung Galaxy A51👇

Le Galaxy A51 de l’an dernier a été le smartphone le plus vendu par la marque en 2020, à juste titre au vu de son rapport qualité-prix. On retrouve un design borderless avec un petit poinçon en haut de l’écran. Son écran Super AMOLED de 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ offrant ainsi un beau contraste. Équipé d’un Exynos 9610 et épaulée par 4 Go de mémoire vive, les applications ou jeux 3D, tourneront avec une expérience utilisateur fluide sans souffrir de ralentissements. De plus, il offre une bonne polyvalence avec son module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels. Samsung promet une batterie de 4 000 mAh pouvant facilement tenir une journée complète. La recharge rapide est disponible jusqu’à 15 W. À noter que le smartphone dispose d’une prise jack.

Le Samsung Galaxy A51 en bref

Un écran AMOLED de qualité

La polyvalence en photo avec 4 capteurs

La bonne autonomie au quotidien

Avec un prix barré à 299,99 euros, le Samsung Galaxy A51 est actuellement en promotion à seulement 234,99 euros sur le site Cdiscount, en utilisant le code promo « FD15« .

L’iRobot Roomba 974👇

Ne vous préoccupez plus du ménage avec l’aspirateur robot iRobot Roomba 974 qui s’en occupe pour vous. Ce robot est doté d’un système de navigation optique et connecté en Wifi, mais ne propose pas la cartographie. Avec ses deux extracteurs en caoutchouc, il est capable de détecter la surface sur laquelle il aspire et s’adapte, qu’il s’agisse de moquette, de parquet ou de tout autre type de sol et de ramasser la saleté incrustée. L’aspirateur peut être contrôler au son de votre voix grâce à sa comptabilité avec les appareils Google Assistant et Alexa. Son autonomie est plutôt correcte (1h30 environ).

L’iRobot Roomba 974 en bref

Une aspiration 5 fois plus puissante

La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Programmation du nettoyage sur l’application iRobot Home

Lancé à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 974 est aujourd’hui disponible en promotion à 364,99 euros sur Cdiscount, en utilisant le code promo « FD15« .

La souris Logitech G403 Hero👇

La souris G403 HERO de Logitech existe depuis 2019 et reste une bonne référence dans le gaming. Elle augmente le confort de jeu avec une forme facile à prendre en main avec son poids plume (87 grammes) et son revêtement en caoutchouc. Son capteur optique HERO 25K assure une bonne réactivité et dispose d’un temps de réponse de 1 ms. Des boutons sont programmables, chacun pouvant y associer les commandes que vous souhaitez via le logiciel G Hub. De quoi réaliser de bonnes sessions gaming.

La Logitech G403 Hero en bref

Une bonne prise en main

Un capteur hero 25K

6 boutons programmables

Alors qu’elle est normalement vendue à 69,99 euros, la souris filaire Logitech G403 Hero est actuellement en promotion à seulement 39,99 euros sur Cdiscount.

Le Xiaomi Poco F3👇

Le Xiaomi Poco F3 s’est donné pour mission de vous faire profiter d’une fiche technique quasi haut de gamme sans faire exploser votre budget. Il embarque un Snapdragon 870 digne de modèles bien plus haut de gamme. Des jeux gourmands comme Fortnite ne lui posent ainsi aucun problème. Il est doté d’un bel écran AMOLED en 120 Hz et une batterie fiable capable de tenir longtemps sur vos parties tout en étant épaulé par un bon chargeur rapide de 33 W. De plus, vous aurez le droit à une immersion audio soignée grâce à des haut-parleurs Dolby Atmos stéréo de qualité. Pour finir, côté photo, il n’est pas parfait mais propose de beaux clichés.

Le Xiaomi Poco F3 5G en bref

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+)

Les bonnes performances du Snapdragon 870

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Le réseau 5G sans payer le prix fort

Au lieu de 399 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Poco F3 5G est proposée en promotion à 309 euros sur le site Cdiscount, en utilisant le code promo « FD15« .

Le VivoBook d’Asus👇

Ce VivoBook milieu de gamme est proposé à un prix plus abordable sans pour autant négliger ses performances. Avec son format compact, il dispose d’un écran de 14 pouces affichant une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels. Doté de la dernière génération du processeur AMD, avec 8 Go de mémoire vive, sa configuration permet aux applications exigeantes de s’exécuter sans problème. De plus, il est équipé d’un SSD qui apporte une bonne réactivité. Il a une connectique assez complète, mais on lui rapprochera sa petite batterie de 4 à 5 heures d’autonomie.

Le Asus VivoBook R415UA-EB035T en bref

Un design élégant avec un écran Full HD IPS

La puissance de la puce AMD Ryzen 5 5500U

Une bonne connectique

Habituellement au prix de 749 euros, le Asus VivoBook R415UA-EB035T est aujourd’hui disponible en promotion à 614,99 euros chez Cdiscount, en utilisant le code promo « FD15« .

Les AirPods Pro👇

Pour la première fois, Apple lance ses écouteurs true wireless avec la réduction de bruit active. Avec en plus une conception intra-auriculaire, les écouteurs permettent de proposer une bien meilleure isolation et de profiter ainsi de sa musique dans de bonnes conditions même dans des environnements bruyants. Comme toujours, la magie de l’écosystème d’Apple permet un appairage rapide. De plus, les AirPods Pro disposent d’une autonomie endurante.

Les points clés des AirPods Pro

Les fonctionnalités exclusives avec iOS

Une réduction de bruit active très efficace

L’autonomie de 24h avec le boitier (charge sans fil)

Habituellement au prix de 279 euros, les Apple AirPods Pro sont disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount, soit une économie de 80 euros.

Le forfait 40 Go à 1,99/ mois de Cdiscount Mobile👇

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile à petit prix, l’offre de Cdiscount Mobile pourrait bien vous plaire. Pour les French Days, l’enseigne lance son nouveau forfait en série limitée à seulement 1,99 euro par mois, lequel inclut tout de même une belle petite quantité de data : 40 Go. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Une enveloppe data de 3 Go en 4G sont aussi inclus. La carte SIM est facturée 10 euros au cours de l’étape de la commande et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel. Si l’offre Cdiscount Mobile ne vous a pas convaincu, vous pouvez découvrir notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pour trouver l’offre qui vous correspond le mieux.

L’offre du moment chez Cdiscount mobile

Un prix bas, même après 6 mois

Les appels/SMS/MMS illimités partout

40 Go en France et 3 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 1er juin 2021, le forfait mobile 40 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 1,99 euro par mois pendant six mois. Le prix de l’abonnement passe ensuite à 13,99 euros, mais cela reste un excellent prix par rapport à la concurrence.

La trottinette électrique Surpass 8 Pro👇

La Surpass 8 Pro est l’une des trottinettes électriques les moins chères du marché. Elle est le compagnon idéal de vos déplacements urbains avec ses 12 kg. Elle dispose d’un système de pliage assez simple pour pouvoir la transporter ou la ranger facilement. Elle est dotée d’une vitesse maximale de 25 km/h, donc la vitesse autorisée en France. Elle supporte un poids maximal de 120 kg, 70 kg pour atteindre sa vitesse maximale. De plus, elle est dotée d’une autonomie qui peut atteindre 25 km suivant le mode de conduite choisi (3 modes disponibles).

La Surpass 8 Pro en bref

Légère et pliable

Vitesse 25 km/h et autonomie 25 km

Les différents modes, visibles sur l’écran du guidon

Excellent rapport qualité-prix

Au lieu de 199 euros, la trottinette électrique Surpass 8 Pro est disponible en promotion au prix de 179 euros sur Cdiscount.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

