Comme neufs, ces Apple AirPods Pro sont 80 € moins chers que leur prix de départ

Un produit Apple neuf coûte cher en général, alors se tourner vers des produits reconditionnés peut être une façon d'alléger la dépense. Si le mot "reconditionné" fait encore peur à certains, de plus en plus de français adoptent ce mode de consommation par sensibilité écologique ou pour faire des économies. Comme pour un produit neuf, ils sont testés et garantis après l'achat. Vous pouvez tester par vous-même avec ces Apple AirPods Pro vendus comme neuf à 199,99 euros chez la Fnac et Darty.

Quand bien même la première génération d’AirPods Pro est sortie en 2019, elle reste indémodable et saura complaire à tous les propriétaires d’iPhone. D’autant plus que vous avez plus de chance de les trouver moins chers aujourd’hui que lors de leur lancement. Si cet ancien flagship de la firme de Cupertino vous tente toujours, sachez que vous pouvez les obtenir en reconditionné à moins de 200 euros.

Les Apple AirPods Pro en bref

De bonnes performances sonores

Une intégration parfaite avec l’écosystème Apple

Une bonne réduction de bruit

Lancés à 279,99 euros, les Apple AirPods Pro sont maintenant disponibles en reconditionné à 199,99 euros chez la Fnac et Darty. Ils sont dotés du grade A+, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune trace d’usure et qu’ils sont comme neufs.

Un design efficace et plus fin

Après quelques moqueries sur le design de la première génération d’AirPods, la firme de Cupertino a décidé de revoir sa copie pour ses AirPods Pro et propose des true wireless plus fins, plus légers et avec des tiges plus courtes. Ces changements ont le mérite de les rendre plus discrets mais surtout plus esthétiques. Pour ce qui est du confort, on est ici sur un format intra-auriculaire et plusieurs tailles d’embouts sont proposées pour que vous puissiez trouver celle qui vous va le mieux.

Quand bien même les dimensions ont été réduites, ce n’est pas le cas de l’autonomie qui s’élève entre 4 à 4h30 pour une écoute en continu et à 24 heures en prenant en compte le boîtier de recharge MagSafe. Ce boîtier est d’ailleurs compatible avec la recharge Lightning ainsi que la recharge sans fil Qi.

Des performances au poil, mais…

Pour les performances sonores de ses AirPods Pro, la firme de Cupertino a misé sur la puce H1 qui permet un son de qualité, mais inégal à cause de l’égalisation adaptative. Les basses et les médiums sont bien définis mais ça commence à manquer de profondeur lorsqu’on s’approche des aigus. Les AirPods Pro délivrent donc des performances sonores correctes, mais passe-partout et surtout loin d’atteindre le niveau de leur successeur, les AirPods Pro 2.

Apple n’a pas oublié de doter ses AirPods Pro de la réduction de bruit active ainsi que d’un mode transparence. Le premier vous enferme dans une bulle de silence en faisant barrage aux bruits parasites comme ceux de la circulation ou des bavardages de vos collègues. Quant au deuxième, il restitue intégralement les bruits environnants afin que vous entendiez ce qui se passe autour de vous sans avoir à retirer vos écouteurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods Pro.

Afin de comparer les Apple AirPods Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

