Moins de 100 € pour des Apple AirPods Pro ? C’est ce que propose la Fnac et Darty avec cette offre reconditionnée

Les AirPods Pro ne sont plus tout jeunes et ont été surpassés par les AirPods Pro 2, leurs successeurs. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu’ils sont à jeter, bien au contraire : ils restent tout à fait fonctionnels et recommandables. Ils valent tout de même bien plus le détour quand ils sont en promotion, comme actuellement avec leur version reconditionnée proposée à 99,99 euros au lieu de 199 euros.

Si à l’heure actuelle, les Apple AirPods Pro 2 occupent la première place sur notre podium des meilleurs écouteurs Bluetooth en 2024, ainsi que sur celui des meilleurs AirPods de l’année, leurs prédécesseurs, les AirPods Pro de 1ère génération, n’ont pas dit leur dernier mot. Leur réduction de bruit active est toujours aussi excellente, leur intégration dans l’écosystème Apple toujours aussi bien maîtrisée ; bref, ces true wireless restent des valeurs sûres qu’il serait dommage d’écarter sous prétexte qu’ils sont un peu vieux. Ils bénéficient en plus d’un meilleur rapport qualité-prix actuellement puisque leur version reconditionnée (oui, pas besoin d’acheter du neuf tout le temps) peut vous revenir à moins de 100 euros.

Ce que proposent les AirPods Pro

Une bonne réduction de bruit

Une parfaite intégration avec iOS

Une bonne qualité sonore

Lancés à 279 euros, mais proposés habituellement à 199,99 euros via le reconditionnement, les AirPods Pro sont désormais affichés à 159,99 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à une offre de remboursement de 60 euros, valable jusqu’au 27 octobre 2024, ces écouteurs sans fil peuvent vous revenir à seulement 99,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs confortables qui isolent très bien

On ne présente plus les AirPods Pro, les premiers écouteurs intra-auriculaires de la marque qui s’accompagnent donc de trois embouts en silicone pour s’adapter aux différentes oreilles. Malgré ce format, qui peut en rebuter certains, sachez qu’ils sont très confortables et agréables à porter, y compris grâce à leur légèreté (5,4 g chacun). On aurait toutefois aimé que leur surface soit moins glissante : lors de notre test, il nous est arrivé de les faire tomber en les sortant de leur boîtier ou en les y remettant…

Par ailleurs, qui dit format intra-auriculaire, dit aussi réduction de bruit passive, mais aussi souvent réduction de bruit active. Et celle proposée par ces AirPods Pro, dont on peut profiter grâce à la puce H1 des écouteurs, se révèle très efficace, même si elle reste moins bonne que la réduction de bruit offerte par ses principaux concurrents de l’époque, à savoir les Sony WF-1000XM3. Mais notez que les bruits sourds seront totalement gommés. On a également droit à un mode « transparent », qui permet d’entendre les bruits qui nous entourent sans avoir à retirer les AirPods Pro.

Une très bonne intégration dans l’écosystème Apple

Outre cette bonne réduction de bruit active, les AirPods Pro proposent également une qualité audio très satisfaisante, avec des basses et des médiums bien définis, mais les aigus manquent un peu de profondeur. Ce ne sont certes pas des écouteurs pour audiophiles, mais ils arriveront sans problème à séduire le plus grand nombre. Les AirPods Pro marquent cependant bien plus de points avec leur parfaite intégration dans l’écosystème d’Apple. La connexion des écouteurs à un iPhone, un MacBook ou un iPad se montre très fluide, et le basculement automatique vers d’autres appareils vraiment facile. Et que les utilisateurs de produits Android se rassurent : l’appairage des AirPods Pro à leur appareil est tout à fait possible, de même que l’utilisation de la réduction de bruit. Cependant, la pause automatique lorsque l’on ôte un écouteur n’est pas de la partie.

Enfin, côté autonomie, les AirPods Pro s’illustrent par une belle endurance d’environ 24 heures avec le boîtier, lequel est par ailleurs compatible avec la charge sans fil via MagSafe. Autrement, la durée d’utilisation des AirPods Pro s’élève à 4h30 avant de devoir replacer les oreillettes dans leur boîtier. Comptez en revanche 22 heures d’écoute loin d’une prise grâce au boitier de recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Apple AirPods Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.