Les Apple AirPods Pro sont aujourd’hui plus de 100 € moins chers qu’à leur lancement

Si Bouygues Telecom est surtout connu pour être un opérateur, on trouve parfois de bonnes affaires sur son site Internet. Actuellement, les Apple AirPods Pro bénéficient d'une ODR qui permet d'obtenir ces écouteurs sans fil à réduction de bruit pour seulement 174,99 euros.

Même si les Apple AirPods Pro datent de 2019, il n’empêche que ces true wireless se révèlent encore bons en 2023. Bien entendu, leur prix a baissé et c’est pour cela qu’on vous en parle aujourd’hui. Ils vous reviendront moins chers en ce moment puisqu’ils coûtent 41 % de moins par rapport à leur valeur initiale.

Qu’attendre des Apple AirPods Pro ?

Une bonne autonomie

Excellente synchronisation avec iOS

Une bonne qualité sonore

Au lieu de 299 euros habituellement, les Apple AirPods Pro sont maintenant disponibles en promotion à 174,99 euros avec un ODR de 40 euros chez Bouygues Telecom.

Réduction de bruit active et mode Transparent efficaces

Lors de la présentation officielle des Apple AirPods Pro, la firme de Cupertino n’a pas manqué de mettre en lumière les fonctions sonores des écouteurs sans fil. Il y a d’un côté la réduction de bruit active qui révèle toute sa performance en éliminant efficacement les bruits parasites. C’est le must si vous désirez vous isoler ou vous concentrer. D’un autre côté, il y a le mode Transparent qui retransmet nettement les bruits ambiants.

Pour assurer les performances sonores des AirPods Pro, la marque à la pomme les équipe de la puce H1. En plus d’être économe, cette dernière a la particularité d’accélérer le temps de connexion et d’optimiser les conversations. La technologie Dolby Atmos est de la partie sur ce modèle. C’est tout simplement un gage de qualité sonore. C’est sa fonction audio spatiale qui l’exploite le mieux en délivrant un rendu sonore surround 5.1 et 7.1.

Ergonomie et autonomie bien travaillées

Les Apple AirPods Pro sont légers et fins, avec des tiges dirigées vers la bouche. Chaque écouteur pèse 5,4 g et avec l’étui, cela monte à 45,6 g. Ce lifting apporte un certain confort à l’usage de ces écouteurs true wireless. Sur ces derniers sont imprimés les lettres L et R pour distinguer l’écouteur droit du gauche. Bien qu’optimisés pour iOS, ils sont compatibles Android, mais avec des fonctions en moins.

Pour ce qui est de l’autonomie, Apple annonce entre 4,5 et 5 heures d’écoute, et ce, avec l’ANC activé ou non. Avec le boitier MagSafe, l’autonomie atteint les 24 heures. Selon toujours le constructeur, pour récupérer une heure d’écoute, il faut cinq minutes de recharge. Il faut savoir que ces écouteurs sans fil sont compatibles recharge sans fil Qi et bien entendu la recharge rapide Lightning.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Apple AirPods Pro.

