Le prix de cette barre de son TCL 2.1.2, avec Dolby Atmos, coûte à peine 150 €

Si vous recherchez une barre de son offrant une belle immersion, mais que vous n’avez pas un énorme budget, le modèle TCL TS8212 pourrait bien vous convaincre. Actuellement, Ubaldi le propose à 149 euros au lieu de 249 euros.

La barre de son TCL TS8212. // Source : TCL

Pour pouvoir être plongé dans l’action comme il se doit lors de nos soirées ciné à la maison, miser sur une barre de son capable d’offrir un son surround 3D reste la meilleure solution. Et quand elle s’accompagne d’un caisson de basses, c’est encore mieux. C’est justement ce que propose la TCL TS8212, qui intègre en prime la technologie Dolby Atmos. Un modèle qui bénéficie en ce moment d’une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la TCL TS8212

Une barre de son et un caisson de basses sans fil

Un rendu 2.1.2

Dolby Atmos

Initialement affichée à 249 euros, la barre de son TCL TS8212 est désormais proposée à 149 euros chez Ubaldi.

Une barre de son bien équipée

Avec ses dimensions de 100 × 6.5 × 12.2 cm, la barre de son TCL TS8212 est tout d’abord un modèle plutôt fin et discret, qui se fondra facilement dans votre intérieur, sous votre téléviseur. Sachez d’ailleurs que si vous ne voulez pas la poser sur un meuble, mais l’accrocher au mur, vous pourrez le faire grâce au kit de fixation inclus. La TS8212 s’accompagne également d’un caisson de basses sans fil.

La barre de son est par ailleurs plutôt bien dotée côté connectique, puisqu’elle intègre une entrée HDMI-eARC, une entrée optique, un port HDMI (4K pass-through), un port USB 2.0 ou encore un port jack 3,5 mm. Le Bluetooth 4.2 est aussi de la partie, pour envoyer de la musique sur la barre de son depuis un smartphone et ainsi la transformer en enceinte.

Le son 3D, le graal pour les amateurs de cinéma

Dans les entrailles de la barre de son, se trouvent sept haut-parleurs, soit un ensemble qui peut garantir une scène sonore suffisamment puissante. Surtout, ce modèle propose un rendu 2.1.2, ce qui veut dire qu’elle possède des canaux verticaux. Les haut-parleurs dirigés vers le plafond vont ainsi permettre d’offrir une belle spatialisation sonore. Le son se diffuse dans plusieurs directions et enveloppe l’auditeur, qui peut alors profiter d’un son surround 3D bien immersif.

Et n’oublions pas que le caisson de basses, qui produit des sons bien graves, va ajouter beaucoup de profondeur au son ; un excellent point pour les amateurs de films d’action, par exemple. Pour encore plus de réalisme et d’immersion, la barre de son embarque aussi la technologie Dolby Atmos, qui nous fait bénéficier d’un son bien vaste et riche. Autrement, la TCL TS8212 délivre une puissance sonore maximale de 300 W et met à disposition plusieurs modes sonores adaptés à différentes utilisations (film, TV, musique).

