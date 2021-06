Fnac et Darty : les French Days continuent avec de bien belles promotions

En tant que pionniers des French Days, les enseignes Fnac et Darty participent évidemment aux festivités de cette édition 2021. Au programme : de nombreux smartphones, tablettes, TV, ordinateurs portables et objets connectés sont en promotion, mais nous vous avons sélectionné uniquement la crème de la crème.

Les French Days se déroulent cette année du 27 mai au 2 juin 2021. Cet événement commercial du « Black Friday à la française » est aujourd’hui devenu incontournable dans l’Hexagone pour faire de bonnes affaires et, bien évidemment, se faire plaisir. Fnac et Darty participent évidemment à l’opération avec une multitude d’offres dans leur catalogue, nous avons donc fait le tri pour vous proposer le meilleur florilège des offres high-tech.

Les meilleures offres Fnac/Darty

Notez que les adhérents Fnac peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle en utilisant le code promo « FRENCH » à chaque achat, lequel fait valoir 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat.

Le Marshal Major III Blanc à 39 €

Le casques Marshall ont un look atypique par rapport à la concurrence, avec notamment un effet cuir qui rappelle fortement les amplis de guitare de la marque. Le Major III est l’un des modèles les plus abordables, mais il profite lui aussi de cette qualité de fabrication. On le trouve avec une remise de 50 % pour les French Days.

En bref

Un bon casque filaire

Un look blanc plutôt charmant

Pas de problème de batterie avec lui

Au lieu de 79,99 euros habituellement, le casque filaire Marshall Major III Blanc est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros chez Fnac.

Le Lenovo Smart Clock à 39 €

Si vous souhaitez acquérir une enceinte connectée, mais que vous voulez absolument bénéficier d’un écran en plus, un Smart Display est la solution qu’il vous faut. En cela, le Lenovo Smart Clock est tout désigné pour vous faciliter la vie chaque jour, notamment grâce à la présence de Google Assistant. Pour en profiter à moindre coût, ne tardez pas trop : pour les French Days, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 20 euros sur son prix de base.

En bref

Un format compact

Un écran tactile de 4 pouces

Une prise USB pour recharger d’autres appareils

Au lieu de 59 euros, le Lenovo Smart Clock est actuellement affiché à 39 euros pour les French Days chez Darty.

Vous n’avez pas besoin d’un écran ? Version plus édulcorée, le Lenovo Smart Clock Essential vous conviendra mieux, et bonne nouvelle, il est lui aussi disponible moins cher : son prix passe de 49 euros à 29 euros.

Les Jabra Elite 65t à 69 €

Lancés en 2018, les Jabra Elite 65t restent, encore aujourd’hui, de très bons modèles pour qui souhaite acquérir des écouteurs sans fil délivrant un bon son, mais sans exploser son budget. Même s’ils ne sont pas dotés de la réduction de bruit active comme ses successeurs, les 75t. et les 85t, les 65t ont bien d’autres atouts à faire valoir. À commencer par leur prix, qui bénéficie d’une réduction de 30 euros en cette période de French Days.

En bref

Des écouteurs confortables et un excellent maintien

Un son de qualité

Une bonne isolation passive

Habituellement proposés à 99 euros, les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t sont actuellement disponibles à 69 euros chez Darty (en coloris titanium) et à la Fnac (en coloris noir et cuivre).

Les AirPods à partir de 129 €

Avec ses Apple AirPods 2, la firme de Cupertino s’est hissée au rang de leader du marché des true wireless. Ce ne sont pourtant pas les meilleurs niveau son, mais ils sont agréables à porter et surtout très faciles à utiliser. De plus, le rapport qualité-prix est est plus intéressant que d’habitude pendant les French Days.

En bref

Le format non intra

L’autonomie confortable

Les fonctionnalités exclusives iOS

La compatibilité avec les appareils Android

Au lieu de 179 euros, les AirPods 2 avec leur boîtier de charge filaire sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 129 euros chez Fnac. On trouve également les AirPods Pro avec réduction de bruit active pour 209 euros, contre 279 euros habituellement.

Le pack Xiaomi Redmi Note 9T 5G à 299 €

Le Xiaomi Redmi Note 9T fait partie des nombreux smartphones présentés par la marque depuis le début de l’année 2021, mais il a la particularité d’être l’un des moins cher pour profiter du réseau 5G au quotidien. Il devient même encore plus abordable pendant les French Days.

En bref

L’accès à la 5G sans payer le prix fort

La bonne autonomie, environ deux jours

Les bonnes performances du SoC Dimensity 800U

Au lieu de 309 euros, le pack Xiaomi Remdi Note 9T – vendu avec une coque de protection et un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 – est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 239 euros à la Fnac.

La Samsung Galaxy Watch 3 à 299 €

Ca fait longtemps que vous zyeutez sur la Samsung Galaxy Watch 3 en espérant impatiemment une baisse de prix ? Vous avez alors bien fait d’attendre jusqu’au French Days 2021, puisque la montre connectée la plus haut de gamme chez Samsung perd 120 euros de son prix d’origine.

En bref

Le suivi précis de l’activité sportive

L’écran Super AMOLED (avec Always-On)

L’autonomie confortable de deux jours environ

Au lieu de 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur les sites de la Fnac et Darty, mais revient au final à seulement 249 euros lorsque vous aurez reçu le remboursement de 50 euros lié à l’ODR — valable jusqu’au 20 juin 2021.

La Xbox Series S en pack à 319 €

En plus d’avoir très peu de stock, les consoles next-gen sont vendus à un prix avoisinant les 500 euros. C’est cher, mais il existe tout de même des solutions plus abordables pour franchir le cap de la nouvelle génération, notamment grâce au tout dématérialisé. La Xbox Series S n’intègre donc pas de lecteur de disque pour être commercialisé presque deux fois moins cher que la Series X. C’est tout simplement la console idéale si vous n’avez pas un TV 4K.

En bref

Le format compact et discret

Et surtout pour jouer jusqu’en 1440p…

… à tous les jeux du Xbox Game Pass Ultimate

Au lieu d’un total de 384,97 euros, la Xbox Series S vendue avec une manette supplémentaire et un micro-casque est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 319,99 euros à la Fnac. Notez que les adhérents peuvent bénéficier de 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat en utilisant le code promo « FRENCH » avant de finaliser la commande.

Le Sony WH-1000XM4 à 329 €

Lorsque l’on parle de réduction de bruit active, il est impossible d’oublier Sony et ses casques premium malgré la concurrence très active sur le marché. Lancé en août 2020, le Sony WH-1000XM4 fait, sans nul doute, toujours partie des meilleurs casques dotés de cette technologie. Et pour ne rien gâcher, la qualité audio a été améliorée par rapport au prédécesseur, le XM3. Pour en profiter, le moment est tout choisi puisque durant les French Days, puisque son prix baisse de 50 euros.

En bref

Une excellente réduction de bruit active

Le Bluetooth multipoint disponible

Une grosse autonomie

Commercialisé au départ à 379 euros, le casque Sony WH-1000XM4 est actuellement affiché à 329 € chez Darty et à la Fnac.

La Microsoft Surface Go 2 en pack à 599,99 €

Vous voulez un ordinateur portable pour travailler ou étudier, mais aussi une tablette pour les autres usages au quotidien ? Alors, la solution hybride de Microsoft vous fera certainement envie. Sa Surface Go 2 est la plus abordable de la gamme, ce qui est d’autant plus vrai aujourd’hui via une remise immédiate de presque 200 euros sur le prix du pack dans laquelle elle est proposée.

En bref

Un écran 10,5 pouces au format 2:3

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

L’autonomie confortable de 10 heures

Au lieu de 785,99 euros, le pack de la Microsoft Surface Go 2 avec le clavier et la souris sans fil est actuellement disponible en promotion à 599 euros pour les French Days chez Darty. On le trouve au même prix chez Boulanger.

L’Apple iPad Air 2020 à 629 €

L’iPad Air de 2020 se distingue des anciennes générations de la tablette milieu de gamme d’Apple en adoptant le look et quelques éléments de la fiche technique de l’iPad Pro. Vous n’aurez pas Face ID, le Pro Motion pour un taux de rafraichissement à 120 Hz ou encore le capteur LiDar ni le deuxième appareil photo au dos, mais vous ferez des économies.

En bref

Compatible Wi-Fi 6

L’écran Retina 10,9 pouces

Les performances élevées de la puce A14

Au lieu de 669 euros habituellement, la version 64 Go en Wi-Fi de l’iPad Air 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 629 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Microsoft Surface Laptop Go à 699 €

Vous recherchez un bon plan pour ordinateur portable efficace et pas trop cher pendant les promotions des French Days 2021 ? Nous avons sûrement dénicher l’offre qu’il vous faut avec le Microsoft Surface Laptop Go qui perd 100 euros de son prix d’origine en cette occasion spéciale.

En bref

La rapidité du SSD

Ultraléger et ultracompact

Une expérience logicielle maîtrisée

Au lieu de 799 euros, la Microsoft Surface Laptop Go (avec 128 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros chez Darty.

Le Sony Xperia 1 II à 899 €

Sony a d’ores et déjà annoncé son Xperia 1 III, mais ce smartphone haut de gamme n’arrivera en Europe qu’après l’été, et au prix fort. Pour faire une bonne affaire, il faut aujourd’hui se tourner vers les références japonaises actuelles qui bénéficient de forte promotion à la veille de la sortie des prochains modèles, comme le Xpera 1 II qui perd 300 euros de son prix d’origine à l’occasion des French Days 2021.

En bref

Un appareil photo pensé pour les experts

De la 4K sur un écran OLED 21:9 de 6,5 pouces

La puissance du Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM

Au lieu de 1 199 euros à son lancement, le Sony Xperia 1 II est aujourd’hui disponible en promotion à 899 sur les sites de la Fnac et Darty.

Le TV Samsung QLED QE85Q70T à 2 199 €

Dans le haut de gamme QLED, Samsung reste l’acteur le plus important du marché. la TV Samsung QLED QE85Q70T constitue le plus grand format de la gamme avec une dalle gigantesque de 85 pouces tout en proposant une connectique permettant de profiter de sa console next-gen (PS5 et Xbox Series en tête). Elle est actuellement disponible avec une réduction de 1200 euros sur son prix de base chez la Fnac et Darty.

En bref

Un écran immense de 85 pouces

L’efficacité du QLED

Un port HDMI 2.1 pensé pour les consoles next-gen

Lancé à 3 499 euros, la TV Samsung QLED QE85Q70T est actuellement affichée à 2199 euros dans le cadre des French Days chez la Fnac et Darty.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Rue du Commerce jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

