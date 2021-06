Voici les 5 meilleures offres TV 4K disponibles pour les French Days

Cette année, les French Days ont lieu en mai, et c'est une très bonne nouvelle pour les téléviseurs qui profitent de deux offres commerciales simultanées, avec les offres prévues pour l'Euro 2021. On vous a sélectionné les meilleures offres TV disponibles pour les French Days 2021.

Le segment des téléviseurs peut être difficile à comprendre pour les néophytes : OLED, QLED, HDR, Dolby Vision, HDMI 2.1… Il existe autant de norme que de technologies proposées par les différentes marques de TV qui ont toutes une utilité très précise : technologie de la dalle, contenus compatibles ou encore taux de rafraichissement vu à la hausse pour le jeu vidéo. Voici nos offres TV coup de cœur pour les French Days 2021.

LG OLED C1 + SN7CY à 1699 euros

Le LG C1 est le dernier né de la gamme LG OLED C, successeur du très populaire LG CX. En plus d’une excellente dalle OLED 4K compatible Dolby Vision IQ, il est équipé d’un nouveau processeur d’image A9 Gen 4 qui offre encore des améliorations pour le traitement d’image et l’upscaling en temps réel. Il est équipé de 4 ports HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@120Hz) avec une nouvelle interface Game Optimizer qui offre un accès rapide aux réglages dédiés au jeu vidéo disponible en exclusivité sur webOS 6. Il offre également une compatibilité native avec FreeSync et G-Sync pour éliminer le tearing pour le jeu PC, et avec AirPlay 2.

Vous l’aurez compris, il est très difficile de trouver des défauts à ce téléviseur qui propose ce qui se fait de mieux sur le marché. Il est accompagné avec cette offre d’une barre de son 3.0.2 LG SN7CY, qui permet de profiter d’un son Dolby Atmos et DTS:X via ses deux canaux en hauteur. Elle est également certifiée Hi-Res pour l’écoute de musique Hi-Res 94 kHz / 24 Bits via HDMI ou Optique.

Les deux produits sont disponibles à 1699€ au lieu de 1898€ via une remise immédiate dans le panier pour l’ajout des deux produits dans le panier.

TCL 50AC710 à 449 euros

Le TCL 50AC710 est notre coup de cœur en téléviseur très abordable. C’est un téléviseur QLED 4K d’entrée de gamme avec une dalle compatible avec les formats HDR, HDR10+ et Dolby Vision. Elle est équipée d’Android TV, ce qui lui permet de profiter nativement de très nombreuses applications, de la fonctionnalité Chromecast et de nombreuses interactions avec un smartphone Android.

Il propose un excellent rapport qualité/prix pour profiter d’une bonne qualité d’image à un tarif très soutenu, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs téléviseurs que l’on peut trouver à moins de 500 euros avec cette offre.

TV Samsung QE55Q60T à 699 euros

La gamme QLED de Samsung est très complète, mais aussi très complexe à comprendre. Le QE55Q60T est une dalle QLED 4K d’entrée de gamme disponible chez la marque sortie en 2020. Pas de Full LED ici comme sur les modèles haut de gamme du coréen, on retrouve un classique Edge LED avec Local Dimming. Cependant, il est l’un des premiers produits à bénéficier d’un traitement Dual LED qui permet d’améliorer la fidélité des couleurs grâce à deux systèmes distincts de LED utilisés pour le rétroéclairage pour les couleurs chaudes et froides.

Le téléviseur dispose de toutes les technologies qui font la force des téléviseurs Samsung : une compatibilité HDR10 et HDR10+, la présence de Google Assistant et Alexa, de nombreuses applications de SVOD disponibles nativement sur Tizen, une compatibilité avec AirPlay 2, et bien d’autres. À noté qu’il ne dispose pas de port HDMI 2.1, mais cela aurait été surprenant sur ce prix. En bref, un très bon téléviseur à un excellent rapport qualité/prix : il passe à 699 euros au lieu de 999 euros à son lancement (et vers les 800 euros en 2021) dans sa version 55 pouces.

TV Samsung QE85Q70T à 2199€

La gamme Q70T est assez similaire à la gamme Q60T évoquée plus haut à une seule différence près, mais assez majeure pour les amateurs de jeux vidéo : sa compatibilité HDMI 2.1 et sa fréquence de rafraichissement de 120 Hz, ce qui lui permet de profiter à fond des nouvelles consoles et nouvelles cartes graphiques avec une compatibilité native avec le 4K@120Hz.

Si vous voulez l’une des plus grandes dalles qui existe sur le marché, le Q70T version 85 pouces passe à 2199 euros au lieu de 3499€ à sa sortie (et vers les 2500 euros en 2021). Il s’agit d’une excellente offre pour profiter d’une dalle gigantesque dans son salon pour avoir son propre cinéma pour regarder des films/séries et jouer aux dernières nouveautés vidéoludiques.

Sony KE-55XH9096

Le Sony KE-55XH9096 est un téléviseur LED qui bénéficie de très nombreux avantages pour son prix d’appel, à moins de 1 000 euros : une compatibilité HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, une certification Dolby Vision, un rétroéclairage Full LED, un très bon imput lag et un excellent contraste. Même s’il n’arrive pas à la cheville des téléviseurs OLED sur ce dernier point, il offre une excellente luminosité et une très bonne fidélité des couleurs, ce qui le rend très polyvalent dans ses usages. De plus, il est équipé du processeur d’image Sony X1 qui réalise un très bon travail d’upscaling 4K. Enfin, il tourne sous Android TV, ce qui en fait un très bon compagnon pour des utilisateurs d’Android grâce à la fonctionnalité Chromecast et même bientôt d’une télécommande nativement intégrée à Android 12.

En bref, très peu de défaut pour le KE-55XH9096 qui passe à 899 euros au lieu de 1299 euros à sa sortie (et 1000 euros en 2021) chez Darty.

