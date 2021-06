French Days 2021 : il y a des offres très intéressantes du côté de Boulanger

Toutes les enseignes françaises profitent des French Days pour dévoiler leurs meilleures offres sur de nombreuses références et Boulanger ne déroge évidemment pas à la règle. Smartphone, casque, PC portable, barre de son ou TV : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Les French Days viennent tout juste de débuter, avec au programme des tonnes de promotions disponibles jusqu’au mercredi de la semaine prochaine. Si vous voulez renouveler votre smartphone, casque audio, PC portable, tablette, barre de son ou TV, vous êtes au bon endroit. Boulanger propose des offres vraiment intéressantes pour l’événement.

Les offres en un clin d’œil

Le réveil connecté idéal

Si vous souhaitez acquérir une enceinte connectée, mais que vous voulez absolument bénéficier d’un écran en plus, un Smart Display est ce qu’il vous faut. En cela, le Lenovo Smart Clock est tout désigné pour vous faciliter la vie chaque jour, notamment grâce à la présence de Google Assistant. Pour en profiter à moindre coût, ne tardez pas trop : pour les French Days, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 20 euros sur son prix de base.

En bref

Un écran tactile de 4 pouces

Une prise USB pour recharger d’autres appareils

Compatible avec Google Assistant

Au lieu de 59 euros, le Lenovo Smart Clock est actuellement Le réveil connecté Lenovo Smart Clock à 39 euros (-55 %).

Vous n’avez pas besoin d’un écran ? Version plus édulcorée, le Lenovo Smart Clock Essential vous conviendra mieux, et bonne nouvelle, il est lui aussi disponible moins cher : son prix passe de 49 euros à 29 euros.

La clé HDMI d’Amazon compatible 4K

Le Fire TV Stick d’Amazon est une clé HDMI à brancher sur un téléviseur et se suffit à elle-même grâce à son OS intégré. Vous pouvez vous balader tranquillement dans les menus via la télécommande, qui intègre dorénavant Alexa pour effectuer des commandes vocales. Ce modèle 4K du Fire TV Stick convient évidemment plus à celles et ceux qui ont un téléviseur 4K à domicile. Il est effectivement capable d’afficher du contenu en Ultra Haute Définition à 60 images par seconde. De plus, il supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

En bref

De la 4K à 60 images par seconde

Les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Au lieu de 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible à seulement 44,99 euros à l’occasion des French Days sur Boulanger.

La meilleure balance connectée

La Body+ de Withings est une référence des balances connectées depuis de longues années. Se connectant en Wifi, elle enregistre un nombre impressionnant de données qu’elle fait remonter directement à l’App Withings. Cette dernière est un modèle de clarté et permet de suivre facilement ses objectifs. Au-delà de sa précision, on apprécie le look soigné de la Withings+ et sa fiabilité. Si vous êtes plusieurs à l’utiliser, on vous recommande chaudement d’investir dans des piles rechargeables AAA, ces dernières seront vite rentabilisées.

En bref

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement vendue 100 euros, la Withings Body+ est disponible pour 75 euros chez Boulanger.

Le pack smartphone + bracelet connecté

Le Xiaomi Redmi Note 9 est un appareil entrée de gamme abordable et de très bonne facture. Il convient amplement pour une utilisation classique d’un smartphone et pourra même gérer de nombreuses applications en fond, ou lancer des jeux 2D. Son principal atout est son autonomie, estimée à 2 jours environ. Il est aujourd’hui livré avec un bracelet connecté de la même marque pour avoir un second écran consultable depuis votre poignet.

En bref

Le nouveau design avec la bulle discrète

La puissance élevée du SoC entrée de gamme de MediaTek

Une endurance pleine de promesses avec une capacité de 5 020 mAh

Au lieu de 199 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 9 + Xiaomi Mi Band 4C est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 169 euros chez Boulanger.

Une puissante barre de son

La réputation de Yamaha dans le monde de l’audio n’est plus à faire, et le fabricant réussit à proposer d’excellentes barres de son, même sur des segments tarifaires accessibles. C’est le cas de la YAS-207 qui offre l’une des meilleures solutions accessibles pour totalement changer le rendu sonore de son téléviseur.

En bref

Se connecte via HDMI, Bluetooth, optique ou jack

Un excellent rendu pour cette gamme de prix

Le caisson de basse est inclus

Au lieu de 349 euros, la barre de son Yamaha YAS207 est aujourd’hui disponible en promotion à 249 euros chez Boulanger.

Pour ne plus passer l’aspirateur

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs qui s’occuperont des poussières, miettes et poils d’animaux en un rien de temps. Si vous cherchez un aspirateur autonome, connecté et performant, alors le iRobot Roomba 974 est une bonne option. Avec les French Days, il profite aujourd’hui d’une remise de 24 %.

En bref

Une aspiration 5 fois plus puissante

La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Programmation du nettoyage sur l’application iRobot Home

Lancé à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 974 est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros sur Boulanger.

L’excellence de l’audio

Le Bose Headphones 700 est le dernier casque en date du constructeur américain. Presque un an a passé depuis son lancement, mais il reste toujours au sommet de l’excellence avec une qualité sonore au top du top et une réduction de bruit active vraiment impressionnante. Il se négocie en ce moment avec 100 euros de réduction.

En bref

Une qualité de son excellente

Une réduction de bruit active au top

Une autonomie d’une vingtaine d’heures

Durant les French Days, le Bose Headphones 700 est disponible pour 299,99 euros chez Boulanger au lieu de 399,99 à son lancement. Tous les coloris (Noir, Argent, Blanc et bleu) sont disponibles au même prix.

Un PC portable efficace et abordable

Le Asus VivoBook 14 est un ordinateur portable qui conviendra parfaitement pour un usage bureautique. Son processeur Intel Core i3 de dixième génération pourra encaisser la plupart des usages, même avec des logiciels gourmands. Il trouvera ses limites avec les jeux 3D, mais vous pourrez toujours jouer avec le cloud gaming. Un SSD NVMe est également de la partie pour fluidifier le tout.

En bref

Un écran Full HD de 14 pouces

Un poids léger pour faciliter le transport

Une connectique complète (USB, USB-C, HDMI, Ethernet)

Au lieu de 599 euros, l’ordinateur portable Asus VivoBook 14 est aujourd’hui vendu dans un pack (avec une souris et une housse offerte) en promotion à 499 euros chez Boulanger.

La tablette qui a l’allure d’une Pro

L’iPad Air de 2020 se distingue des anciennes générations de la tablette milieu de gamme d’Apple en adoptant le look et quelques éléments de la fiche technique de l’iPad Pro. Vous n’aurez pas Face ID, le Pro Motion pour un taux de rafraichissement à 120 Hz ou encore le capteur LiDar ni le deuxième appareil photo au dos, mais vous ferez des économies.

En bref

Compatible Wi-Fi 6

L’écran Retina 10,9 pouces

Les performances élevées de la puce A14

Au lieu de 669 euros habituellement, la version 64 Go en Wi-Fi de l’iPad Air 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 629 euros chez Boulanger.

Le TV pour jouer à la PS5 et Xbox Series X

Le téléviseur LED de Sony est à l’heure actuelle la solution la plus abordable pour jouer aux consoles next-gen dans d’excellentes conditions. Il affiche une définition 4K et son puissant processeur peut upscaller les autres contenu en UHD. On retrouve également un taux de rafraichissement de 100 Hz et tous les avantages qu’apportent les fameux ports HDMI 2.1. C’est un excellent deal des French Days !

En bref

Une dalle de 55 pouces (soit 139 cm)

Idéale pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X

Android TV, avec toutes les applications du Play Store

Au lieu de 1 090 euros, le TV LED Sony KE55XH9005 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 899 euros chez Boulanger.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

