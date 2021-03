Beats Solo Pro : le casque avec réduction de bruit est presque à moitié prix

Malgré son format supra-aural, le casque Beats Solo Pro est bel et bien doté de la réduction de bruit, et celle-ci donne de très bons résultats dans la plupart des situations. Pour en profiter, le moment est idéal puisque le prix de ce modèle passe de 299,99 euros à 169,99 euros sur Cdiscount.

La plupart des casques audio proposant la réduction de bruit active adoptent plutôt un format circum-aural, qui fait que les écouteurs englobent parfaitement les oreilles. Toutefois, le supra-aural n’est pas pour autant incompatible avec cette fonctionnalité, la preuve avec le casque Beats Solo Pro. Ce dernier a de très bons arguments à défendre, à commencer par son prix qui baisse actuellement de 130 euros.

Le casque Beats Solo Pro en bref

Une bonne réduction de bruit

Un rendu sonore neutre pour plaire à tous

Une grosse autonomie, jusqu’à 40 heures d’écoute

Habituellement proposé à 299,99 euros, le casque Beats Solo Pro est en ce moment en promotion, dans son coloris rouge, à 169,99 euros sur Cdiscount. Le coloris bleu est également disponible au même prix.

Le casque Beats Solo Pro adopte un design tout en rondeur susceptible de plaire au plus grand nombre, d’autant plus que la gamme est déclinée dans plusieurs coloris hyper vitaminés, comme ces deux coloris bleu et rouge que l’on vous présente aujourd’hui en promotion. Et comme dit précédemment, ce modèle propose un format supra-aural. Concrètement, les coussinets des écouteurs ne viennent pas faire le tour de l’oreille, mais ils sont simplement posés sur le pavillon auriculaire. Les autres casques dotés de la réduction de bruit active présentent, en majorité, un format circum-aural, mais cette différence n’est clairement pas un point noir, au contraire : le confort sera bien là, et la réduction de bruit très satisfaisante.

Pour contrôler le casque, on aura droit à plusieurs boutons de contrôle nichés sous la surface de l’écouteur droit. Ils permettront ainsi de lancer un titre, mettre sur pause, augmenter ou baisser le volume, ou encore passer à une piste suivante. Pour allumer ou éteindre le casque, rien de plus simple : il suffira d’ouvrir ou fermer l’appareil. Sous l’écouteur gauche, on trouvera un bouton utilisé pour l’appairage et le changement du mode d’annulation du bruit. Et ici, pas de port jack : Beats a misé sur le 100 % sans fil.

Justement, cette réduction de bruit sera amplement maîtrisée, d’autant plus que l’entreprise Beats, rachetée par Apple en 2014, a déjà intégré cette technologie dans plusieurs de ses anciennes références. Trois modes d’annulation du bruit seront disponibles : la suppression de bruit, la suppression désactivée pour n’avoir qu’une simple isolation passive, ou encore le mode transparence, qui permettra d’entendre les sons environnants grâce aux micros externes du casque. Bon point : un appui court sur le bouton situé sous l’écouteur gauche permettra de switcher entre les modes suppression de bruit et transparence, bien pratique lorsque le besoin d’écouter un interlocuteur ou des bruits ambiants se fait soudainement sentir. Le résultat de cette réduction de bruit sera très efficace, et la filtration des bruits environnants bien complète.

La qualité sonore n’est pas en reste. Le casque délivre un son bien équilibré, avec des basses profondes, ainsi que des médiums et des aigus bien présents. La signature qui en résulte sera plutôt neutre, et ce n’est clairement pas un défaut : le Beats Solo Pro pourra ainsi convenir à tous et toutes. Pour régler certains paramètres, notamment le réglage du mode réduction de bruit, rendez-vous sur l’application dédiée. En revanche, on regrettera peut-être l’absence du Bluetooth multipoint pour pouvoir connecter plusieurs appareils.

Enfin, on se consolera largement avec la grosse autonomie proposée par ce casque. Elle peut en effet monter jusqu’à 22 h, avec soit l’annulation du bruit, soit le mode transparence. Sans ces fonctionnalités, la durée d’utilisation pourrait même grimper jusqu’à 40 h. Pour savoir quand le recharger, il faudra surveiller la petite LED qui se colorera en rouge. La charge se fera par l’intermédiaire du câble Lightning vers USB.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Beats Solo Pro.

