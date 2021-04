Bose SoundSport Free : la référence des sportifs est en promo à 126 €

Si vous cherchez des bons écouteurs true wireless pour vos sessions sportives, les Bose SoundSport Free s'avèrent être une bonne option. Lancée à 199 euros en fin d'année 2019, cette référence incontournable se négocie aujourd'hui à partir de 126 euros grâce à ce bon plan.

Avec un marché des « True Wireless » florissant, il n’est pas simple de trouver chaussure à son pied, enfin écouteur à son oreille. Bose étant un champion du son et du monde des casques audio et des enceintes nomades, il n’était pas étonnant de le voir s’engouffrer dans ce marché. Ses Bose SoundSport Free sont dédiés aux sportifs et ils sont aujourd’hui 73 euros moins chers qu’à leur sortie.

Les Bose SoundSport Free en bref

Le maintien, la stabilité et la solidité pour les sportifs

La qualité de fabrication made in Bose

Un son de qualité, même en appel

Au lieu de 199 euros, les Bose SoundSport Free sont aujourd’hui disponibles à 126 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN10. Si vous êtes passés à côté du deal, ces écouteurs sont aussi disponibles à 142 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus sur les Bose SoundSport Free 👇

Comme leur nom l’indique, les Bose SoundSport Free sont pensés pour les sportifs. À commencer par leurs conceptions, élaborées autour de la stabilité avec des embouts en matériaux souples à base de silicone appelés « Sport StayHear+ » et qui épousent la forme du pavillon de l’oreille. Les écouteurs sont d’ailleurs fournis avec 3 tailles d’embouts différents afin de les adapter à toutes les morphologies.

L’écouteur droit embarque trois boutons physiques qui permettent d’interagir directement avec le son de son appareil. Son qui d’ailleurs est encore une fois excellent, Bose oblige, même si les écouteurs n’embarquent pas de réduction de bruit active, mais passive. Cependant, pas de problème de ce côté, puisque ce système est tout de même efficace à fort volume et qu’en condition sportive, il vaut mieux avoir conscience au minimum du son ambiant. Eh oui, la sécurité avant tout !

Enfin, les Bose SoundSport Free sont utilisables avec l’application maison de Bose qui ne permet pas régler les niveaux sonores via un égaliseur, mais qui comporte certaines fonctionnalités bien sympas comme le fait de pouvoir localiser et de faire sonner les écouteurs si jamais vous les avez égarés.

Pour terminer, côté autonomie, les écouteurs (avec l’étui) permettent d’atteindre un total de 13 heures avant d’être à sec. Il est possible de tenir une peu plus de 4 heures sans besoin de recharger les écouteurs en écoute continue.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Bose SoundSport Free.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Bose SoundSport Free.

Pour comparer les Bose SoundSport Free

Afin de découvrir des alternatives aux Bose SoundSport Free, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2021.