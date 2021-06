Le mini vidéoprojecteur de Xiaomi est en promo pour les French Days

Lancé début 2020, le vidéo projecteur Xiaomi Smart Compact a toujours de quoi convaincre les amateurs de cinéma avec son format compact et sa technologie embarquée. Les French Days lui permettent de faire baisser son prix en passant de 599,99 à 499, 99 euros.

Les picoprojecteurs, comprenez vidéoprojecteurs petit format, sont aujourd’hui à la mode et nombre de modèles de qualité douteuse viennent envahir le marché. Le géant chinois Xiaomi tente lui aussi une percée avec le Mi Smart Compact qui lui, ne manque pas de qualité que ce soit au niveau de l’image ou des fonctionnalités. Les French Days sont l’occasion pour lui de perdre 100 euros sur les plateformes en ligne de la Fnac, Darty et Boulanger.

Le Mi Smart Compact en bref

Le format et le poids mini

Définition Full HD ET 500 Lumens

Android TV 9.0 embarqué

Au lieu de 599,99 euros, le vidéo projecteur Xiaomi Mi Smart Compact est disponible à 499,99 euros sur les plateformes en ligne de la Fnac, Darty et Boulanger pendant les French Days.

Pour en savoir plus sur le Mi Smart Compact 👇

La première chose qui étonne lorsqu’on se trouve en face du vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact c’est sa taille. En effet, l’appareil ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Côté design, il emploie la nomenclature de la gamme Mi avec un aspect minimaliste. Il ne pèse d’ailleurs que 1,3 Kilogramme, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable.

C’est aussi côté technique que le vidéoprojecteur se démarque. Il utilise la technologie DLP et une lampe LED pour projeter des images en résolution Full HD et la luminosité de 500 ANSI permet d’obtenir des images étonnamment claires sur un mur ou un écran projection blanc. Autre surprise, il est capable de décoder les vidéos HDR10 pour un rendu lumineux encore plus fidèles. Prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format -il peut aller jusqu’à 120 pouces- la lampe n’étant pas équipée de zoom optique. Côté son, les deux haut-parleurs de 5W délivrent un son correct, mais il est surtout possible de brancher un autre matériel sonore via la connectique Jack 3.5 mm ou sans fil via le Bluetooth. À noter que le wifi dualband (2.4 Ghz et 5 Ghz) est la seule façon d’avoir accès au réseau sur l’appareil.

En plus de sa connectique composée d’un port HDMI et d’un port USB 2.0 pour y brancher n’importe quel appareil ou stockage de contenu, le Mi Smart Compact embarque Android TV pour avoir accès à l’ensemble des plateformes de SVOD directement depuis la navigation de l’appareil. La télécommande est d’ailleurs dotée d’une fonction de reconnaissance vocale pour vous permettre de lancer toutes vos applis à la voix.

