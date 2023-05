Le vidéoprojecteur compact de Xiaomi n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Si vous n'avez ni la place ni le budget pour un TV, un picoprojecteur s'avère être une alternative raisonnable mais surtout efficace. Ces mini-vidéoprojecteurs sont notamment capables d'afficher une image d'une bonne définition sur une surface plus grande qu'un TV. C'est le cas de ce picoprojecteur de Xiaomi dont le prix passe de 599,99 euros lors de son lancement à 379 euros chez Cdiscount.

Nous ne sommes pas sur une définition d’image en 4K, certes, mais celle affichée par le Xiaomi Mi Smart Compact Projector reste d’une bonne qualité, tant par la définition que par la luminosité. Ces picoprojecteurs sont surtout moins encombrants qu’un TV et le modèle que nous vous proposons ici et même plus abordable. En ce moment, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector profite d’une réduction de 220 euros sur son prix de départ.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector en bref

Un vidéoprojecteur compact comme son nom l’indique

Un affichage en Full HD jusque sur une surface de 120 pouces

Android TV 9.0 au programme

Lancé à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est maintenant disponible en promotion à 379 euros chez Cdiscount.

Petit vidéoprojecteur, mais grande image en Full HD

On se souvient tous des vidéoprojecteurs et à quel point ils peuvent prendre de la place, notamment ceux qu’on trouve dans une classe d’école. Les picoprojecteurs ont changé la donne en étant beaucoup plus compact, comme le Xiaomi Mi Smart Compact Projector qui ne mesure que 15 cm de hauteur et de profondeur, 11,5 cm de largeur et ne pèse que 1,3 kg. Ce qui vous permet de le placer partout (ou presque étant donné qu’il doit être branché à une alimentation pour fonctionner) et même de l’emmener en vacances avec vous.

Il a beau être petit, mais le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est capable d’afficher une image sur une surface allant jusqu’à 120 pouces, ce qui équivaut à une diagonale d’un peu plus de trois mètres. La définition est en Full HD (1920 x 1080 pixels), la mise au point est automatique et la luminosité s’élève jusqu’à 500 lumens grâce à ses LED à quatre canaux, ce qui est plus qu’un vidéoprojecteur classique. Enfin, ce picoprojecteur supporte le format HDR10 qui donne un rendu plus dynamique en étendant la plage de luminosité.

Android TV au programme

Pour que vous puissiez accéder à vos plateformes de SVOD favorites comme Netflix et Amazon Prime Video, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector embarque Android TV 9.0 et ses applications. Ce picoprojecteur n’oublie pas non plus d’être connecté puisqu’il est compatible avec Google Assistant pour pouvoir naviguer à la voix. Enfin, vous pouvez le connecter à votre Wi-Fi ou au Bluetooth pour pouvoir lancer de la musique, le Compact Projector intègre même un port USB 2.0, un port HDMI et un port jack 3.5 mm pour sa connectique.

Concluons sur l’audio, puisque l’immersion visuelle doit obligatoirement s’accompagner d’une immersion sonore. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector embarque deux haut-parleurs de 5 W chacun, délivrant un son surround de bonne qualité grâce à la prise en charge des formats Dolby Digital et DTS-HD. Ils manqueraient cependant d’un peu de puissance si on compare avec un TV puisque d’après le constructeur, le niveau acoustique ne dépasserait pas les 73 dB.

Afin de comparer le Xiaomi Mi Smart Compact Projector avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).