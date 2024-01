Xiaomi Mi Smart Compact Projector : ce picoprojecteur pratique est à -50% pour les soldes

Lancé il y a plus de 3 ans, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est un picoprojecteur ultra pratique que l'on recommande encore aujourd'hui. Mais on le conseille bien plus facilement quand il est à moitié prix comme actuellement : pendant les soldes d'hiver, Cdiscount le propose en effet à 299 euros au lieu de 599 euros.

Si vous souhaitez vous offrir un vidéoprojecteur, mais que vous aimeriez pouvoir le déplacer à votre guise sans vous casser le dos, alors il faudra miser sur un picoprojecteur. Ces petits vidéoprojecteurs compacts et nomades sont vraiment pratiques au quotidien, d’autant qu’ils sont capables de projeter des images de qualité malgré leur petite taille. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est un bon représentant de ce type d’appareil, et si on le recommande tout particulièrement en ces soldes d’hiver, c’est parce qu’il est proposé à un bon prix situé sous les 300 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Un format nomade pratique

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Avec Android TV 9.0

Lancé à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est actuellement proposé à 299 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Smart Compact Projector au meilleur prix ?

En quoi le Xiaomi Mi Smart Compact Projector vaut-il le coup ?

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector marque d’abord des points grâce à son petit format très pratique. Contrairement aux vidéoprojecteurs très encombrants que l’on ne déplace pas, cette référence est tout à fait transportable grâce à ses dimensions contenues (11,5 x 15 x 15 cm) et à son poids plume (1,3 kg). Malgré sa petite taille, il est tout de même capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 120 pouces, si le projecteur est situé à 3 mètres de la surface de projection. Notez que si vous reculez de 2 mètres seulement, vous obtiendrez une diagonale de 80 pouces.

Pour ne rien gâcher, la luminosité sera tout à fait agréable grâce aux LED quatre canaux nichées au sein du picoprojecteur. Les vidéos en HDR10 pourront même être décodées. Pour ce qui est du logiciel, on a droit à Android TV 9.0 avec son lot d’applications phares et Google Assistant pour les requêtes vocales. Enfin, côté connectique, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector intègre un port HDMI, un port USB et une prise casque. Pas de port USB-C ici, ce qui est un peu dommage.

Lire aussi

Meilleurs mini projecteurs portables : notre sélection de picoprojecteurs en 2024

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.