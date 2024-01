Les soldes d'hiver 2024 sont maintenant lancées depuis plusieurs jours et il faut dire que les promotions sont de plus en plus intéressantes. Chez Frandroid, on continue de faire le tri pour vous transmettre les offres qui tombent chez Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce et consorts. Vous êtes prêt(e)s à changer votre smartphone, TV, tablette ou PC portable pour moins cher ?

Cela fait deux semaines qu’on est en 2024 et les promotions reprennent déjà de plus belles grâce aux soldes d’hiver. Pour oublier le froid et le mauvais temps, vous pouvez donc dès maintenant vous faire plaisir, que vous attendiez de craquer après une belle baisse de prix pour tel ou tel produit Tech, ou juste pour le plaisir de craquer et de se remonter le moral.

À vrai, il y a de quoi faire de bonnes affaires, que votre besoin concerne un smartphone, une tablette, un TV, un PC portable, un casque ou des écouteurs sans fil, des objets connectés, ou du gaming avec de la PS5, par exemple.

Les dates des soldes d’hiver

Les soldes de cet hiver se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Les éléments indissociables des soldes sont les démarques, qui interviendront chaque semaine jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif — à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Soldes d’hiver 2024 : les offres en DIRECT

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Temps forts - Google Pixel 7a

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Les promotions encore disponibles

Une puissance audio satisfaisante (300W)

Un bon rendu 2.1 avec un caisson de basse sans fil

Compatible Bluetooth

Vendue au départ à 149,99 euros, la barre de son LG S40Q se négocie en ce moment à 89,99 euros seulement sur le site Conforama.

Une dalle LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce entrée de gamme solide

Une bonne autonomie et la compatibilité 5G

Lancé à 269,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 + 128 Go) s’affiche actuellement en promotion à 129,99 euros sur Cdiscount.

Une dalle de 55 pouces en 4K

La fonction Ambilight

Une smart TV compatible VRR

Avec un prix barré à 699 euros, le téléviseur Philips 55PUS8118 2023 perd 29 % de son prix et s’affiche à présent à 499 euros sur le site Rue du Commerce.

Un design réussi

Un couple de 50 Nm très efficace

Une excellente autonomie

D’abord proposé à 1 099 euros, le vélo électrique NCM C5 est en ce moment remisé à 659 euros chez Cdiscount. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État pour réduire encore un peu plus la facture.

Un écran de 8,7 pouces pour la A9 (WXGA+), 11 pouces pour la A9+ (Full HD+)

Deux haut-parleurs ou quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le Samsung DeX

Lancée à 189 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) s’affiche à un prix plus réduit durant les soldes : 149 euros chez la Fnac et aussi sur le site Boulanger.

Une friteuse pour une cuisson saine et rapide

Une capacite de 4,1 L et une puissance de 1 400 W

De nombreux modes de cuisson

Disponible à 139,99 euros, le Air Fryer de Philips tombe à 69,99 euros sur le site Darty après 50 % de remise.

Un design léché et un écran de bonne qualité

Un suivi des données sportives plutôt efficace

Une très bonne autonomie

De base à 249,99 euros, puis remisée à 229,99 euros, la Huawei Watch GT 4 est en promotion 219,99 euros sur le site officiel (avec des écouteurs sans fil offert) avec le code A10SOLDES.

Un ultrabook fin et léger avec un écran FHD

Le combi i5 12e gen + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie de 14 heures en lecture vidéo

Vendu au départ à 1 049 euros, le Samsung Galaxy Book 3 est en ce moment remisé à 649 euros chez Amazon.

Une dalle Amoled de 6,67 pouces en définition 1,5K à 120 Hz

Une puce efficace pour le jeu : Snapdragon 7 s Gen 2 avec 12 Go de RAM

Une charge rapide 67 W

De base à 329,90 euros, le Xiaomi Poco X6 5G se trouve actuellement en promotion à 289,90 euros sur Amazon.

La bonne prise en main

L’ajout du RVB personnalisable

Capteur optique jusqu’à 8 000 DPI

Au lieu de 49,99 euros, la souris gaming filaire Logitech G203 LightSync est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 19,46 euros sur Amazon.

Son gabarit riquiqui

Un bon casque pour le visionnage de vidéo

Un mauvais casque pour la VR

Une ouverture possible sur le marché du bien-être et la méditation

Le casque HTC Vive Flow baisse de prix de 50 % pour passer de 549 euros à 275 euros sur la boutique Fnac.

Un écran QNED de 55 pouces en définition 4K

Traitements d’image HDR10 et HDR HLG

Les fonctions Smart TV avec WebOS 23

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le LG 55QNED75 est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Darty.

Dalle VA de 24,5 pouces

Définition FHD et jusqu’à 240 Hz

2 ports HDMI 2.1 et un DP 1.4

Compatible AMD FreeSync Premium

Au lieu de 229,99 euros, le moniteur Lenovo R25F-30 est aujourd’hui proposé à 169,99 euros chez Darty pendant les soldes.

Sa compatibilité 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La prise en charge du Wi-Fi 6E

La nouvelle fonctionnalité Écran Dynamique

Lancé à 79,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max (2023) est désormais proposé à 49,99 euros sur Amazon.

Sachez que le nouveau Fire TV Stick 4K est aussi disponible en promotion : Amazon l’affiche à 37,99 euros au lieu de 69,99 euros, soit une baisse de 2 euros en comparaison de l’offre du début des soldes.

Un TV QD-OLED de 55 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR)

Le Gaming HUB de Samsung

Tizen OS en version 7.0

Régulièrement affiché aux alentours de 1 799 euros, la TV Samsung OLED S92C en version 55 pouces et aujourd’hui disponible chez la Fnac à 1 299 euros, son prix le plus bas constaté pendant les soldes d’hivers 2024.

Le modèle équivalent, mais en version Neo-QLED (TQ55QN90C) est aussi disponible en solde chez la Fnac à 1 099 euros au lieu de 1 599 euros.

Un écran incurvé magnifique et bien calibré

OxygenOS, une valeur sûre parmi les logiciels

Les performances de son Snapdragon 888

Une bonne autonomie couplée à une recharge monstrueuse

Au lieu de 919 euros à son lancement, le OnePlus 9 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à seulement 329 euros sur Cdiscount.

Un écran AMOLED de qualité

Les nombreuses mesures de santé

Beaucoup d’applications compatibles

Plus de deux jours d’autonomie

Proposé à 469 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est actuellement disponible en promotion à 349 euros chez Amazon, mais grâce à un coupon de réduction, elle passe à 299 euros. La même offre est disponible chez Boulanger.

Support pour smartphone intégré

Des boutons ergonomiques

23 heures d’autonomie

Habituellement à 149,99 euros, la manette Razer Raiju Mobile bénéficie de 66 % de réduction et se trouve désormais à 49,99 euros. Elle est également disponible au même prix sur le site de la Fnac.

Un écran Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Combo i5 12450H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go et livré sans OS

Avec un prix barré à 799,99 euros, le PC portable MSI GF63 Thin 12VF-883XFR est proposé en promotion à 699,99 euros sur Cdiscount.

Un design tout compact pour un smartphone tout mignon

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie à la hauteur des plus grands

Au départ à 849 euros, l’Asus Zenfone 10 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à à 699 euros sur Amazon.

Un joli design et un écran bien calibré

Des photos ultra plaisante

Les nouvelles fonctionnalités IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Au départ à 1 099 euros, le Google Pixel 8 Pro s’affiche avec 220 euros de moins lors des soldes : il est à 879 euros chez Boulanger. Il s’affiche à 949 euros chez la Fnac. Les adhérents peuvent même l’avoir à 879 euros.

Un écran de 7 pouces e-ink en version Carta 1200 HD

Avec la technologie ComfortLight Pro

Une liseuse étanche

Avec connecteur USB-C

Rarement en promotion, la liseuse Kobo Libra 2 est actuellement en promotion durant les soldes, et s’affiche à 169,99 euros sur Amazon, au lieu de 189,99 euros habituellement.

Une qualité de finition haut de gamme !

Un écran lumineux et bien calibré

L’expérience iPadOS complète, riche et fluide

Au lieu de 589,99 euros habituellement, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est proposé en promotion à 445,99 euros sur le site Rakuten. On le trouve également en promotion à 499,99 euros chez Carrefour.

Une excellente réduction de bruit

Un son riche

La présence du Bluetooth multipoint

Lancé à 399 euros, le Bose Headphones 700 est en ce moment remisé à 219 euros sur Amazon.

Sa dalle 27 pouces Full HD à 144 Hz

Un temps de réponse très minime : 0,5 ms

Compatible FreeSync Premium

L’écran PC Gaming Lenovo G24-27 est proposé à 219,90 euros, mais durant les soldes, il s’affiche à un prix plus doux sur Amazon : 119,90 euros.

Une dalle QNED 4K de 65 pouces + 100 Hz

Un processeur puissant capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies gaming

Vendu au départ à 1 390 euros, puis remisé à 1 190 euros, le téléviseur LG 65QNED82 2023 est en promotion à 899 euros sur le site boulanger. Si vous souhaitez une diagonale plus petite, la version 55 pouces est aussi en promotion : 699 euros au lieu de 899 euros.

Une dalle de 17,3 pouces QHD et 240 Hz

Une RTX 4090

Le combo i7 13700HX + 32 Go + 1 To

Au lieu d’un prix barré à 3 799 euros, le PC portable HP Omen 17-ck2013nf se négocie à 2 699 euros sur le site du constructeur.

Un vélo électrique bien équipé

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une bonne autonomie : 60 km

Avec un prix barré à 999 euros, le vélo électrique Nakamura Classic LTD profite de 40 % de remise et s‘affiche désormais à 599 euros sur le site Intersport. N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Un TV LED de 55 pouces en définition 4K

Avec HDR10 et Dolby Vision

Une fonction Smart TV avec l’interface VIDAA U

Au lieu de 549 euros habituellement, le Toshiba 55UV3363DG est maintenant disponible en promotion à 329,99 euros chez Cdiscount.

La version de 43 pouces, le Toshiba 43UV3363DG, est également en promotion à 259 euros au lieu de 379 euros chez Lidl.

Un kit complet et facile à installer

Contenant une lampe connectée portative

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu de 189 euros habituellement, le pack Philips Hue comprenant 3 ampoules White & Color + la télécommande est actuellement en promotion à seulement 119,99 euros chez Darty.

On trouve aussi un pack 3 ampoules avec pont de connexion pour 99 euros au lieu de 179 euros chez Rue du Commerce.

Un écran OLED de 14 pouces en définition 2,8K

De bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 7 5800U

Un SSD NVMe de 512 Go et 8 Go de RAM

Une grosse autonomie

Au départ à 1449 euros, l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 carbon (14ACN6) se trouve actuellement en promotion à 899,99 euros sur le site de Darty.

Un vidéoprojecteur au design soigné et compact

Qui diffuse des images en Full HD jusqu’à 200 pouces

Une batterie intégrée

Sans oublier Android TV

Au départ à 749 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo est en ce moment remisé à 455 euros sur le site Cdiscount.

Un écran incurvé WQHD de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement élevé : 144 Hz

Et la compatibilité FreeSync Premium

Sortie au prix de 549 euros, l’écran PC Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″ est affiché à 349 euros chez Darty.

Les meilleurs débits sur l’interface PCIe 4.0

Une énorme capacité de stockage

Compatible avec la PS5

Pendant les soldes Au lieu de 359,99 euros habituellement, le Samsung 990 Pro (4 To) est maintenant disponible en promotion à 299,99 euros chez Amazon.

Un design moderne et classe

Des équipements de série dont un ordinateur de bord intuitif

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Decathlon Elops LD 500 E est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Decathlon. Sans compter qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État ou de sa collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Excellent rapport capacité-performances-prix en 2023

560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Il se branche en SATA

Au lieu de 60 euros habituellement, le SSD Crucial MX500 de 500 Go est actuellement en promotion à 34,99 euros sur Amazon.

Un design simple et moderne

Une Dalle LCD HD+ de 6,5 pouces

Une grosse autonomie

Au lieu de 129 euros environ, le Motorola E13 (de couleur noire) est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros chez Auchan pendant les soldes.

Un design fin et élégant

De meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Une autonomie solide

Et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI

La version 2021 de la Galaxy Tab A8 de Samsung est sortie à 249 euros dans sa version 32 Go, on peut la retrouver pendant les soldes à 174,30 euros sur le site d’Auchan.

Disponible à sa sortie à 399,99 euros, le Honor Magic 6 Lite s’affiche d’ores et déjà en promotion : 359,90 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 60 euros, il tombe à 299,90 euros.

Honor va encore plus loin et propose le Magic 6 Lite à 299,90 euros avec en prime des écouteurs sans fil offerts.

Une bonne puissance d’aspiration

Une très bonne détection des obstacles

Une cartographie évolutive

Habituellement proposé à 999 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba j7+ (j7556) est désormais soldé à 499 euros sur Amazon.

Une conception robuste

Un son puissant

Une résistance à l’eau et à la poussière

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 579 euros, la JBL Boombox 3 est désormais affichée à 399 euros chez Boulanger et la Fnac.

Une PS5 plus légère et aussi puissante que l’originale

Une quantité de stockage plus conséquente : 1 To

La présence du lecteur de disque

L’offre de la PS5 Slim n’est plus disponible chez Cdiscount, mais la console next-gen de Sony est disponible en promotion à 529 euros sur Rakuten.

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 59,99 euros sur Amazon.

Un téléviseur aux allures de tableau

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Durant les soldes d’hivers, la TV Samsung The Frame TQ55LS03 est affichée à 870 euros chez Ubaldi au lieu de 1 589 à son lancement, grâce au code promo W12JF0224.

Des écouteurs très confortables et légers

Des basses présentes et la réduction de bruit de la partie

Une belle autonomie

Vendus au départ à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE voient leur prix passer à 69,99 euros sur le site Boulanger, une fois ajoutés dans le panier.

Un très bel écran Super AMOLED FHD+ à 120 Hz

Jusqu’à cinq ans de mise à jour

Deux jours d’autonomie

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est désormais proposé à 359 euros chez Cdiscount.

Un format compact pour être facilement transportable

Le confort d’une vraie manette entre les mains

Un port de charge USB-C

La manette Razer Kishi pour Android est affichée en promotion à 38,50 euros chez Boulanger, au lieu de 89,99 euros initialement.

Un boîtier 4K discret et compact

Compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD

Une interface fluide avec Google TV

Le Xiaomi TV Box S 2e Gen est un boîtier multimédia vendu à 69,99 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à seulement 54,99 euros sur le site Darty.

Il existe une alternative moins chère : la clé HDMI Xiaomi TV Stick est proposée à 39,99 euros contre 49,99 euros habituellement chez Darty.

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

L’expérience One UI 5.1 réussie avec quatre ans de mises à jour

Un capteur principal de 48 Mpx très bon

Une autonomie d’une journée et demie

Au lieu de 399 euros habituellement, le Samsung Galaxy A34 est actuellement en promotion à 319 euros sur Amazon.

Nanoleaf se démarque depuis longtemps avec ses panneaux LED décoratifs qui ont fait le bonheur de beaucoup de personnes et particulièrement celui des streamers. Le spécialiste de l’éclairage décoratif propose un catalogue dans lequel vous en avez pour toutes les formes et pour toutes les couleurs.

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le pack de 4 panneaux Nanoleaf en forme triangle est en ce moment proposé à 64,99 euros chez Boulanger.

L’Asus ROG Ally est une console portable sous Windows 11 conçue pour rivaliser avec le Steam Deck. La console est équipée d’un APU AMD Zen 4 RDNA 3 gravé en 4 nm, et elle possède un écran Full HD de 7 pouces au format 16:9, avec une luminosité de 500 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est actuellement en promotion à 649 euros sur Amazon. On trouve aussi le modèle Z1 classique à 499 euros.

Un format très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Au lieu de 399 euros, le Dyson V8 est actuellement affiché à 289 euros chez Cdiscount.

Si vous souhaitez monter en gamme, sachez que le Dyson V15 est aussi soldé : sur Cdiscount, on peut le trouver à 589 euros au lieu de 799 euros.

Un design soigné plus habillé

Un suivi complet de votre santé

Une autonomie impressionnante

Au lieu de 299 euros, la montre connectée Withings ScanWatch 42 mm est actuellement disponible en promotion à 179 euros chez Boulanger.

Une dalle 4K LED de 65 pouces

Contrôle vocal via la télécommande

Optimseur de jeu et compatibilité HDR

Au lieu de 1 099 euros à son lancement, le TV 4K LG 65NANO766 sorti en 2022 est actuellement en promotion à seulement 599 euros sur Amazon.

Si vous voulez la même taille d’écran pour moins cher, il y a aussi ce téléviseur Samsung 65AU7022 à 499 euros chez Cdiscount.

Un écran Oled bien calibré, lumineux, fluide, avec Dynamic Island

D’excellentes performances avec la puce A16 Bionic

Encaisse une journée d’utilisation sans sourciller

À son lancement, l’iPhone 14 Pro dans sa version 256 Go coûte 1 459 euros, mais à l’occasion des soldes, il revient à 1 129 euros chez Cdiscount.

Un écran IPS Full HD 144 Hz de 16,1 pouces

La config Intel Core i5-13500H+ RTX 4060 + 16 Go de RAM

Avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6E et Bluetooth 5.3

Livré sans OS

Pendant les soldes, le HP Victus 16 (16-r0024nf) est en ce moment proposé à 899 euros au lieu de 1299 sur Cdiscount.

Une dalle Oled FHD+ à 144 Hz

Un SoC puissant

Une batterie conséquente et une charge 67 W

Bonus : des écouteurs sans fil + bracelet connecté

Au lieu d’un prix barré à 729 euros, le pack Xiaomi 13T avec Buds 4 Lite et Smart Band 7 se négocie aujourd’hui à 549 euros seulement sur le site de Darty.

Un écran interne très grand pour regarder des vidéos ou travailler ;

Un smartphone pliable qui ne lésine pas sur la puissance et la photo ;

Un design plus léger, plus fin que les versions précédentes ;

La certification IPX8.

Toujours vendu à 1 899 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sur Amazon, les soldes d’hivers sont l’occasion de baisser le prix du Z Fold 5 de Samsung à 1 649 euros.

Si vous préférez le format plus petit du Z Flip 5, il est aussi en promotion chez Darty à 999 euros au lieu de 1 199 euros.

Son joli design et son écran au top

Son SoC performant et polyvalent en photo

Son autonomie améliorée

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8 + 128 Go) s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : le voilà à 699 euros sur le site Auchan.

Les offres forfaits mobile et box Internet

Vous avez changé votre smartphone pendant les soldes d’hiver 2024 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs.

60 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Pendant les soldes, Cdiscount Mobile propose un forfait 4G de 60 affiché à 7,99 euros par mois jusqu’au 21 janvier 2024 inclus. C’est évidemment sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 13.99€ 16.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 50 à 90 Go Appels illimités 50 Go - 90 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.