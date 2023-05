Superbe offre S23, picoprojecteur Xiaomi à prix bas et SSD 2 To pour PS5 en promo – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le Samsung Galaxy S23 perd pour de 200 euros de son prix chez E.Leclerc, le Xiaomi Mi Smart Projector atteint son prix historique le plus bas et les SSD 2 To pour PS5 sont vraiment pas cher en comparaison de la solution Seagate Expansion Card des Xbox Series.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 23 mai 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le plus abordable des Samsung Galaxy S23 profite d’une offre immanquable chez E.Leclerc

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design soigné, pratique et cool à prendre en main

Un écran sublime et la fluidité de One UI 5

D’excellentes performances et une bonne polyvalence photo

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8 + 128 Go) s’affiche actuellement à 832 euros sur le site E.Leclerc, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 25 juin 2023, le téléphone passe à 732 euros.

Il est aussi en promotion sur Cdiscount et passe à 762 euros au lieu de 959 euros.

Le vidéoprojecteur compact de Xiaomi n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector en bref

Un vidéoprojecteur compact comme son nom l’indique

Un affichage en Full HD jusque sur une surface de 120 pouces

Android TV 9.0 au programme

Lancé à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est maintenant disponible en promotion à 379 euros chez Cdiscount.

Ajouter 2 To à la PS5 coûte 2 à 3 fois moins cher que pour les Xbox Series avec ces SSD M.2 en promotion

Pourquoi opter pour un SSD pour sa PS5 ou sa Xbox Series X/S ?

Une capacité de stockage conséquente pour élargir sa bibliothèque de jeux

Des performances fluides et des temps de chargement quasi-instantanés

Facile à installer

Au lieu d’un prix barré de 129,99 euros, le Fanxiang S770 de 2 To (avec dissipateur) est maintenant disponible en promotion à 107,99 euros chez Amazon grâce à un coupon de 10 %. Pour comparaison, vous dépenserez 348,05 euros pour une Seagate Expansion Card de 2 To si vous possédez une Xbox Series X/S au lieu de 439,99 euros.

Par ailleurs, le Samsung 980 Pro de 2 To avec dissipateur thermique, la meilleure référence des SSD pour la PS5, est également en promotion à 150,99 euros au lieu d’un prix barré de 206,98 euros.

