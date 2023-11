Le vidéoprojecteur Full HD compact de Xiaomi est à moitié prix pour le Black Friday

Compact et performant, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est un picoprojecteur dont le rapport qualité/prix est bien meilleur pendant le Black Friday. Cdiscount le propose en effet à 329 euros au lieu de 599 euros en ce moment.

Les picoprojecteurs, qui sont en réalité des vidéoprojecteurs compacts, ont bien des atouts : ils sont nomades, ne prennent pas beaucoup de place et permettent de se passer de TV si l’on n’a pas la place suffisante pour en installer un chez soi. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector fait par exemple partie des références que l’on recommande, en grande partie grâce à sa capacité à diffuser des images en Full HD jusqu’à 120 pouces. Un appareil petit, mais puissant, qui est en plus moins cher pendant le Black Friday.

Les avantages du Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Un petit format pratique et nomade

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Android TV 9.0

Initialement proposé à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est désormais affiché à 329 euros chez Cdiscount.

Un format mini que l’on peut bouger facilement

Si le Xiaomi Mi Smart Compact Projector figure en bonne place parmi nos picoprojecteurs favoris, c’est notamment en raison de son format mini particulièrement pratique. À la différence des autres vidéoprojecteurs très encombrants que l’on peine à déplacer d’une pièce à l’autre, ce modèle dispose de dimensions vraiment réduites (11,5 x 15 x 15 cm) qui le rendent facilement transportable, y compris en déplacement. Ajoutons à cela un poids plume de 1,3 kg. En plus, il adopte un design plutôt sobre et minimaliste, ce qui lui permet de se fondre aisément dans tous les types d’intérieur.

Concernant sa connectique, le Xiaomi Mi Smart Compact embarque un port HDMI, un port USB et une prise casque. Notez en revanche que ce modèle se branche sur secteur et qu’il n’est pas doté d’une batterie. On regrette tout de même que Xiaomi n’ait pas fait le choix de l’USB-C, ce qui nous oblige à avoir un chargeur en plus à la maison.

De belles images diffusées en Full HD

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector marque également des points grâce à sa faculté à proposer une luminosité bien plus élevée que les vidéoprojecteurs traditionnels et des images bien claires (y compris sur une surface blanche). Et ce, grâce à ses LED quatre canaux. De plus, on a aussi droit à des images diffusées en Full HD jusqu’à 120 pouces, si le projecteur est situé à 3 mètres de la surface de projection. Si vous reculez de 2 mètres seulement, vous obtiendrez une diagonale de 80 pouces. Les vidéos en HDR10 pourront même être décodées, histoire de profiter d’une meilleure luminosité et de beaux contrastes.

Côté son, les deux haut-parleurs de 5W peuvent délivrer un audio bien présent. Enfin, au niveau du logiciel, on retrouve Android TV 9.0 avec son lot d’applications phares. Google Assistant est évidemment de la partie.

