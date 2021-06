Le puissant Lenovo Yoga Slim7 (i7 11e gen) chute sous les 1 000 euros

Ceux et celles qui recherchent un PC portable très puissant et pratique à emporter partout avec soi pourraient bien se tourner vers le Lenovo Yoga Slim7. D'autant plus qu'il bénéficie d'une belle réduction actuellement : son prix passe de 1 499,99 euros à 999,99 euros à la Fnac.

Acquérir un PC portable à la configuration puissante, mais qui ne ferait pas l’impasse sur un design épuré et un format peu encombrant, c’est bel et bien possible. La preuve avec le Lenovo Yoga Slim7, qui embarque non seulement un processeur i7 de 11e génération, mais également un SSD de 1 To, très efficace pour réduire les temps de chargement. Autre bon point : le prix de ce laptop idéal pour la mobilité profite d’une promotion de 500 euros.

Le Lenovo Yoga Slim7 en bref

Un écran tactile qui s’ouvre à plat

Combo i7 de 11e gen + SSD 1 To + 16 Go de RAM

Une bonne autonomie

Habituellement proposé à 1 499,99 euros, le Lenovo Yoga Slim7 est actuellement disponible à 999,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour en savoir plus sur le Lenovo Yoga Slim7👇

Le Lenovo Yoga Slim7 présente un design épuré, avec des bordures d’écran fines et une finition mate sur tout son châssis gris ardoise. Son écran Full HD, d’une diagonale de 14 pouces, a l’avantage d’être tactile et de pouvoir s’ouvrir à plat, sur 180°C. Si ce mode permet par exemple aux créatifs de dessiner à plat sur l’écran, le Lenovo Yoga Slim7 n’est pas capable de se transformer en tablette.

Côté performances, le Lenovo Yoga Slim7 a visiblement misé sur une belle puissance : cet ultraportable véloce embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 quad-core cadencé à 1,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, ce laptop pourra sans souci faire tourner toutes les tâches du quotidien. La partie graphique sera quant à elle assurée par une puce intégrée Iris Xe, ce qui donnera la possibilité de jouer à certains jeux avec de bons graphismes, même si ce PC portable n’est pas orienté gaming à l’origine. L’ensemble sera complété par un SSD de 1 To. De quoi profiter d’un stockage plus que confortable, mais également de temps de chargement réduits et de lancements plus rapides.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque la marque promet environ 14 heures d’utilisation. Un chiffre qui variera évidemment selon la nature de votre usage. Pour la connectique, on aura droit à deux ports USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, un lecteur de carte microSD, un port jack ainsi qu’une sortie HDMI 2.0.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Yoga Slim7.

