Beats Solo Pro : ce casque avec réduction de bruit est à -45 % sur Amazon

Le casque Beats Solo Pro a beau disposer d'un format supra-aural, il propose tout de même une très bonne réduction de bruit. À l'occasion du Prime Day, on peut le trouver nettement moins cher sur Amazon : 164,99 euros au lieu de 299,95 euros.

Normalement, les casques audio dotés de la réduction de bruit active présentent un format circum-aural, qui englobent parfaitement les oreilles et proposent déjà une isolation passive. Or, les modèles supra-aural peuvent eux aussi présenter cette fonctionnalité, et avec succès, comme le prouve le casque Beats Solo Pro. Ce dernier a en plus l’avantage de bénéficier d’une promotion de 45 % sur son prix initial.

Les points clés du casque Beats Solo Pro

Une bonne réduction de bruit

Une signature sonore neutre

Une énorme autonomie

Initialement proposé à 299,95 euros, le casque Beats Solo Pro est actuellement affiché à 164,99 euros dans tous ses coloris sur Amazon, à l’occasion du Prime Day. Pour profiter de cette offre, il faudra faire partie des membres Amazon Prime.

Un casque supra-aural confortable…

Comme mentionné plus haut, le casque Beats Solo Pro adopte un format supra-aural. Contrairement au format circum-aural, les coussinets n’enveloppent par les oreilles, mais se posent simplement sur le pavillon auriculaire. Cela ne l’empêche pas de proposer une réduction de bruit active, même si habituellement, les casques qui en sont dotés proposent le plus souvent un format circum-aural. En plus, globalement, le confort sera bel et bien là.

… doté d’une bonne réduction de bruit active

En parlant de cette réduction de bruit, celle-ci sera amplement satisfaisante, d’autant plus que l’entreprise Beats, rachetée par Apple en 2014, a déjà intégré cette technologie dans plusieurs de ses anciennes références. La marque navigue donc en terrain connu. Trop modes d’annulation du bruit seront disponibles : la suppression de bruit, la suppression désactivée pour n’avoir qu’une simple isolation passive, ou encore le mode transparence, qui permettra d’entendre les bruits environnants grâce aux micros externes du casque. Le résultat de cette réduction de bruit sera en tout cas très efficace, et la filtration des bruits environnants bien complète. Surtout que switcher entre les modes suppression de bruit et transparence sera simple comme bonjour : un appui court sur le bouton situé sous l’écouteur gauche suffira.

Une signature sonore neutre pour convenir à tous

Concernant la qualité sonore, le casque délivrera un son bien équilibré, avec des basses profondes, et des médiums et aigus bien présents. En revanche, contrairement à d’autres casques sur le marché, on ne pourra pas bidouiller l’égalisation du son. Mais heureusement, la signature sonore de ce Beats Solo Pro sera plutôt neutre ; cela représentera un bel avantage pour plaire au plus grand nombre. Sinon, on regrettera peut-être l’absence du Bluetooth multipoint pour pouvoir connecter plusieurs appareils.

Une autonomie plus que satisfaisante

L’autonomie du casque Beats Solo Pro est plus qu’intéressante, puisqu’elle peut grimper jusqu’à 22 heures. Sans la réduction de bruit ou le mode transparent activés, le casque pourra même s’utiliser jusqu’à 40 heures. La recharge se fera par l’intermédiaire du câble Lightning vers USB.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Beats Solo Pro.

