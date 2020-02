Les écouteurs sans fil Huawei Freebuds 3 chutent au prix qu’ils méritaient… à leur sortie

Les Huawei Freebuds 3 sont récents de quelques mois seulement, et pourtant le prix de ces nouveaux écouteurs true wireless est déjà en chute libre. On les trouve aujourd’hui à 119 euros sur Cdiscount en cumulant code promo et ODR, contre 189 euros au lancement.

Les Huawei Freebuds 3 sont de bons écouteurs sans fil, mais tout simplement vendus trop cher à leur sortie. Un constat apparu comme flagrant lors de notre test, surtout lorsque l’on compare ces oreillettes à la féroce concurrence que représente Sony ou Apple sur ce segment. Cependant, il faut avouer que le positionnement est bien meilleur avec 70 euros de réduction.

En bref

Un design connu de tous

Leur simplicité d’utilisation au quotidien

L’autonomie très correcte, compatible charge sans fil

Au lieu de 189 euros au lancement, les écouteurs sans fil Huawei Freebuds 3 sont aujourd’hui disponibles à 119 euros sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit de cumuler le code promo MOINS10E et l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 mars 2020.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons alors à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres intéressantes concernant les écouteurs sans fil Huawei Freebuds 3.

Pour en savoir plus 👇

Les Huawei Freebuds 3 sont les nouveaux écouteurs true wireless du constructeur chinois. Pour commencer, ils ne cachent absolument par leur profonde inspiration pour le design de la première et la seconde génération d’Apple AirPods, lancées entre 2016 et 2019. La seule différence esthétique est au niveau des coloris. Bien que l’on retrouve évidemment un modèle résolument blanc, Huawei propose également du rouge ou du noir.

Le boîtier de recharge est toutefois plus arrondi. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 6 W et la charge sans fil — standard Qi — jusqu’à 2 W. En ce qui concerne l’autonomie, elle est plutôt confortable et surtout en adéquation avec les dires du constructeur. Avec 20 mAh par oreillette et 410 mAh dans le boîtier, les Freebuds 3 peuvent tenir pendant environ 20 heures, à raison de 4 heures d’écoute. Un fait qui s’est avéré juste lors de notre test, même s’ils perdent un peu en endurance lorsque la réduction de bruit est activée.

Eh oui, comme les Sony WF-1000XM3 ou les Apple AirPods Pro, les nouveaux écouteurs de Huawei embarquent eux aussi une fonctionnalité d’annulation du bruit ambiant. Cependant, il faut avouer qu’elle est loin d’être au niveau de ses concurrents, voire carrément anecdotique, pour cause d’un format qui n’est pas intra-auriculaire et qui ne permet donc pas de base une bonne isolation passive du bruit. C’est dommage, mais on rechigne un peu moins avec 70 euros de réduction. D’autant plus que le son des écouteurs n’est pas mauvais en soit, il manque juste un peu de profondeur. Pour les appels, la qualité est en revanche exemplaire.

