Chez Huawei, la rentrée est connectée avec de belles promotions

Et si c’était le bon moment pour s’équiper ? PC portable, smartphone, tablette, écouteurs : durant le mois de septembre, Huawei a décidé de réduire le prix d’une bonne partie de son catalogue, et de vous offrir quelques cadeaux au passage.

Huawei MatePad 11.5”S // Source : Huawei

Que ce soit pour les étudiants qui débutent une nouvelle année, les travailleurs qui reprennent le boulot ou juste l’envie de se faire un petit plaisir, le mois de septembre ne manque pas d’occasion de réaliser de bonnes affaires pour s’équiper. Prenez Huawei par exemple. En ce moment, et jusqu’à la fin du mois de septembre, le constructeur propose des offres pour le moins intéressantes dans le cadre de sa rentrée connectée.

L’occasion de bénéficier de réductions immédiates sur une large sélection de produits high tech, entre smartphones, laptop et autres tablettes, mais pas que. Huawei a décidé de mettre les petits plats dans les grands en proposant une réduction supplémentaire sur certains produits avec le code A10BTSFR. Et comme cela ne suffisait pas, vous pourrez aussi obtenir de menus cadeaux au gré de vos achats.

Voici les offres de rentrées Huawei :

Découvrez la rentrée connectée chez Huawei

Dans le cadre de sa rentrée connectée, Huawei vous propose de découvrir plusieurs dispositifs permettant non seulement d’économiser de précieux euros, mais également de récupérer au passage quelques présents pour compléter vos achats.

Dans le détail, ces offres de rentrées comportent :

des réductions immédiates sur une sélection de produits parmi les plus populaires de Huawei. De quoi économiser plusieurs centaines d’euros selon les modèles ;

un code de réduction A10BTSFR à valoir sur certains produits de cette sélection, qui permet d’obtenir une ristourne supplémentaire de 10 % sur la facture totale ;

Des offres valables sur l’intégralité du mois de septembre et qui sont complétées par un dernier petit cadeau. Lui, sous la forme d’un concours permettant de gagner un Pura 70 Ultra et d’obtenir un coupon exclusif sur les produits annoncés prochainement par Huawei. Pour en profiter, il suffit simplement de s’inscrire à la newsletter du constructeur avant le 30 octobre prochain.

Huawei MateBook D16 : un petit PC parfait pour vous accompagner au quotidien

Positionné sous la barre des 600 euros grâce à une jolie réduction de 300 euros, le MateBook D16 est un PC qui a tout pour plaire si l’on cherche une machine pour travailler et se divertir. Sa fiche technique construite autour d’un Intel Core i5-1240P, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go lui permet de vous accompagner pour tout ce qui touche à la bureautique.

Pensé pour vous accompagner chez vous comme à l’extérieur, il bénéficie d’une connectique très complète constituée d’un port HDMI, d’un port USB-A 2.0, d’un port USB-A 3.2 Gen 1 et d’un port USB-C 3.2 Gen 1 qui supporte le transfert de données, l’alimentation et la transmission de l’affichage. Il bénéficie en outre d’un écran Full HD de 16 pouces au format 16:10 qui procure un joli confort d’utilisation.

Matebook D16 // Source : Huawei

Un mot sur l’autonomie qui se situe aux alentours d’une dizaine d’heures, ce qui est loin d’être négligeable pour un PC de ce type. Compact, avec une épaisseur ne dépassant pas les 17 mm pour 1,68 kg et un châssis métallique plutôt léger, le MateBook D16 sait se faire discret et peut aisément être transporté partout où l’on en a besoin.

Huawei MatePad 11,5 S : une tablette tactile qui change la donne

La star de cette opération rentrée connectée de Huawei reste sans doute la MatePad 11,5 S, une tablette tactile qui vient clairement chasser sur les terres des ténors de la discipline. Fine et légère grâce à un format 11 pouces maîtrisé et un châssis métallique robuste, elle se démarque par une excellente prise en main et transportabilité. Rien à redire non plus niveau performances, la fiche technique permettant à la très grande majorité des applications de tourner de manière fluide.

Mais son véritable atout n’est pas à chercher du côté des performances, mais plutôt de son écran. Huawei l’a, en effet, doté d’un revêtement spécial nommé PaperMatte qui permet de réduire radicalement les reflets pour un rendu qui se rapproche de celui du papier. De quoi réduire la fatigue visuelle, améliorer la qualité et le confort de lecture, mais aussi favoriser l’écriture et le dessin.

Huawei MatePad 11.5”S // Source : Huawei

De quoi métamorphoser cette tablette en véritable carnet de notes numérique. D’autant plus que Huawei a conçu en parallèle l’application GoPaint, un logiciel de dessin poussé et bardé de fonctionnalités qui n’a rien à envier à ce que propose la concurrence.

Généralement proposée à 499 euros, la MatePad 11,5 S édition PaperMatte bénéficie d’une réduction d’environ 70 euros en cumulant une réduction immédiate de 20 euros et le code A10BTSFR. De quoi faire descendre son prix à 431,99 euros. Mieux, le constructeur vous offre un stylet M-Pencil 3 et un clavier AZERTY détachable pour tout achat.