La polyvalence d’un écran tactile et le confort du papier : comment fonctionne la technologie PaperMatte des nouvelles tablettes Huawei

Fatigue visuelle, émissions de lumière bleue, reflets désagréables, effet sur la concentration : les écrans traditionnels sont certes pratiques, mais aussi pétris de défauts et petits désagréments. C’est précisément pour cela que Huawei a décidé de développer une alternative aux résultats très prometteurs.

Huawei MatePad 11.5”S // Source : Huawei

Comment rendre un écran confortable à regarder sans dégrader la qualité de l’affichage ou l’amputer d’une partie de ses capacités ? Une question épineuse qui a mené, pour le moment, à la création de solutions viables, mais pas entièrement satisfaisantes en raison des compromis effectués pour faire disparaître tel ou tel problème. C’est le cas par exemple des affichages e-ink qui, s’ils réduisent drastiquement la fatigue visuelle et offrent une texture d’un rare confort, perdent en qualité d’affichage et surtout, en polyvalence.

Cela signifie-t-il qu’il est impossible de créer un écran qui réunit le meilleur des deux mondes ? Pour Huawei, la réponse est non. Le constructeur a travaillé d’arrache-pied avec ses équipes pour imaginer un dispositif d’affichage qui combine la polyvalence d’un affichage LCD aux bienfaits d’un écran e-ink. Un affichage inspiré d’une simple feuille de papier, et capable d’offrir une expérience d’un rare confort : le PaperMatte.

Comment diminuer la réflectance d’un écran ? C’est la question que s’est posée Huawei au moment de concevoir l’affichage de ses nouvelles tablettes. La plupart des écrans actuels souffrent en effet d’un problème qui pourrit souvent la vie des utilisateurs, mais difficile à contourner : les reflets. La raison ? La structure même des écrans classiques. Car si la couche supérieure, souvent en verre, a pour vocation de laisser passer la lumière, sa texture lisse fait aussi qu’une partie de ces mêmes rayons est renvoyée. C’est ce qui crée les reflets, et dégrade la qualité de l’affichage lorsqu’il est utilisé à proximité de sources lumineuses trop vives.

Pour diminuer au maximum la réflectance de leurs écrans, les ingénieurs de Huawei ont trouvé une solution aussi ingénieuse qu’efficace. Leur idée ? Ajouter de la texture au panneau de verre qui constitue la couche supérieure de l’écran. Une texture extrêmement fine, gravée et irrégulière, mais suffisamment petite (quelques nanomètres) pour être invisible à l’œil nu. Plusieurs couches constituées de différents matériaux ont aussi été insérées dans l’écran afin de mieux diffuser la lumière reçue et diminuer encore plus les reflets. Résultat des courses, l’indice de réflexion du PaperMatte est inférieur à 2 %, et il est capable de supprimer 99 % des interférences lumineuses.

Résultat des courses, l’écran PaperMatte offre une expérience utilisateur quasi exempte de reflets disgracieux, ce qui lui confère quelques avantages au quotidien.

PaperMatte : la solution idéale pour la lecture

Le premier avantage qui découle de la création du PaperMatte est un confort de lecture accru. L’absence de reflets sur l’écran, ainsi que les matériaux utilisés à l’intérieur, lui confèrent un rendu qui se rapproche énormément de celui que l’on peut avoir sur une liseuse équipée d’un écran eInk. Surtout lorsque le mode liseuse conçu par Huawei est activé. Ce dernier permet non seulement d’ajuster la luminosité, mais aussi la chaleur de l’affichage, de manière à réduire la fatigue visuelle.

Tactile, l’affichage PaperMatte offre tout le confort d’une liseuse classique : vous pourrez facilement tourner les pages d’un seul doigt, ajuster la luminosité, effectuer des recherches dans le texte et toute une ribambelle d’autres fonctionnalités du même acabit. Dernier avantage du PaperMatte par rapport à un écran eInk classique : la possibilité de profiter d’un affichage couleur performant.

Huawei MatePad 11.5”S // Source : Huawei

Le mode liseuse proposé par Huawei inclut en effet une option couleur qui permet de regarder des contenus en couleur, avec un rendu contrasté et vif, sans pour autant avoir d’impact sur le confort de lecture. Un mode idéal pour profiter de bandes dessinées et autres mangas sans dégrader l’expérience.

Une surface proche du papier idéale pour dessiner

Le PaperMatte n’est pas seulement un écran agréable à l’œil et confortable au quotidien. L’affichage conçu par Huawei à plus d’un tour dans son sac. Parmi eux, sa texture. Pensée à la base pour diffuser la lumière reçue et réduire la réflectance de l’écran, cette texture microscopique lui confère aussi une sensation de toucher similaire à celle d’une feuille de papier. Et cela n’a rien d’anodin, car le cumul de ces deux facteurs (texture et absence de reflets) permet au PaperMatte de se métamorphoser en atout pour les dessinateurs de tous poils.

Et ça, Huawei l’a bien compris. Le constructeur propose en effet à l’achat un stylet pensé pour les tablettes équipées de l’écran PaperMatte. Un stylet très complet qui trouve tout son intérêt une fois couplé à l’application gratuite GoPaint. Un logiciel de dessin qui n’a rien à envier aux ténors payants du genre et qui propose des fonctionnalités avancées comme la gestion des calques, ou encore une collection de brushes étendues. Simple à utiliser, complète, cette application permet de tirer le meilleur parti des qualités du PaperMatte pour offrir une expérience utilisateur aussi confortable que plaisante.

GoPaint // Source : Huawei

Les écrans PaperMatte sont actuellement disponibles sur les derniers modèles de tablettes signées Huawei, comme la MatePad 11.5″ S.

