Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 sont déjà 15 euros moins chers

Les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active du constructeur Xiaomi, aka les Mi True Wireless Earphones 2, sont déjà à prix réduit sur Amazon et passent de 100 à 85 euros, seulement quelques jours après le lancement.

Xiaomi a officialisé ses écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 à la fin du mois de mars dernier en France, pour un prix fixé à 100 euros sur la boutique officielle, mais également chez les revendeurs agréés. Pourtant, on les trouve d’ores et déjà avec une remise immédiate de 15 % sur la plateforme du géant américain.

En bref

Le nouveau design non intra

La compatibilité Bluetooth 5.0

L’autonomie légèrement améliorée

Les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 – avec réduction de bruit active – sont actuellement disponibles à seulement 85 euros sur Amazon, alors que la plupart des revendeurs français les proposent aujourd’hui avec 15 euros de plus.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Les nouveaux Mi True Wireless Earphones 2 sont bien différents du précédent modèle de Xiaomi. Le design est toujours résolument blanc et s’inspire cette fois-ci encore plus des AirPods 2, notamment en abandonnant la forme intra-auriculaire qui rentre dans les oreilles. On préfère ou on déteste, mais le maintien est sûrement moins efficace. Notez que les contrôles sont tactiles, avec la commande « double tap » pour changer de musique par exemple.

On retrouve encore la fonctionnalité de réduction de bruit active, mais elle promet malheureusement d’être encore plus anecdotique que leur prédécesseur sans une bonne isolation passive au préalable… Ceci étant dit, la qualité sonore n’est pas désagréable, ils prennent désormais en charge les codecs SBC, AAC et même LHDC.

Pour rester dans la nouveauté, on trouve également une compatibilité avec le Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion, mais aussi pour faire des économies d’énergie. De ce fait, les Mi True Wireless Earphones 2 sont plus endurants qu’auparavant, avec une autonomie estimée à 4 heures par oreillette et 14 heures au total avec le boitier, selon le constructeur.

En attendant notre test complet de ces écouteurs sans fil, n’hésitez pas à lire notre test complet des Xiaomi Mi True Wireless pour en savoir davantage.

L’offre n’est plus disponible ?

Notre guide d’achat

