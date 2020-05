Mi True Wireless 2 : les écouteurs sans fil de Xiaomi sont à moitié prix

Xiaomi est toujours là lorsque l'on a besoin de s'équiper à petit prix. On trouve aujourd'hui ses récents écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2 (avec réduction de bruit active) à seulement 48 euros grâce à un code promo. Plus de détails ci-dessous.

Les Mi True Wireless Earphones 2 ont été lancés à 99 euros à la fin du mois de mars en France. Un prix d’ores et déjà agressif par rapport aux solutions concurrentes, notamment face aux AirPods. La bonne nouvelle ? Les récents écouteurs sans fil de Xiaomi sont aujourd’hui à moitié prix !

En bref

Le design inspiré d’Apple

La compatibilité Bluetooth 5.0

L’autonomie légèrement améliorée

Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (avec réduction de bruit active) sont actuellement disponibles à seulement 48 euros sur Gearbest grâce au code promo H4A42A6DA0627001.

Ils sont également affichés à moins de 80 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Les Mi True Wireless Earphones 2 sont bien différents du précédent modèle de Xiaomi. Le design est toujours résolument blanc, mais il s’inspire cette fois-ci encore plus des AirPods 2, notamment en abandonnant la forme intra-auriculaire qui rentre dans les oreilles. Notez que les contrôles sont tactiles, avec la commande « double tap » pour changer de musique par exemple.

On retrouve encore la fonctionnalité de réduction de bruit active, mais elle promet malheureusement d’être encore plus anecdotique que leur prédécesseur sans une bonne isolation passive au préalable… Ceci étant dit, la qualité sonore n’est pas désagréable, ils prennent désormais en charge les codecs SBC, AAC et même LHDC.

Pour rester dans la nouveauté, on trouve également une compatibilité avec le Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion, mais aussi pour faire des économies d’énergie. De ce fait, les Mi True Wireless Earphones 2 sont plus endurants qu’auparavant, avec une autonomie estimée à 4 heures par oreillette et 14 heures au total avec le boitier, selon le constructeur.

