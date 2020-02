Apple MacBook Pro : 250 euros de réduction pour le modèle 13 pouces

Si vous attendiez une baisse de prix pour obtenir le MacBook Pro 13 pouces, voici une promotion qui devrait vous plaire : le code promo FEBSHOT12 via Acheter sur Google permet d’économiser 250 euros sur la facture. L’ordinateur portable d’Apple passe alors de 1 499 à 1 249 euros.

Le modèle 13 pouces de l’Apple MacBook Pro est une formidable solution pour celles et ceux qui veulent acheter un ordinateur portable puissant et compact. De plus, l’édition 2019 promet d’être plus rapide et plus performante que les anciens modèles, notamment grâce à l’intégration d’un nouveau processeur. Il dispose dorénavant de la Touch Bar.

En bref

La Touch Bar, pratique

L’écran Retina associé à la technologie True Tone

Plus puissant et plus rapide que les anciens modèles

Au lieu de 1 499 euros, l’Apple MacBoook Pro 13 pouces (avec 128 Go de stockage via SSD) est aujourd’hui affiché à 1 349 euros via Acheter sur Google, puis passe à 1 249 euros avec le code promo FEBSHOT12. Cela représente une réduction totale de 250 euros sur le prix d’origine du laptop.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple MacBook Pro 13 pouces.

Pour en savoir plus 👇

Le MacBook Pro 13 pouces de l’année 2019 représente une évolution relativement mineure par rapport à son prédécesseur, il s’agit en effet d’une simple mise à jour de la fiche technique dans le but de rendre les ordinateurs de la pomme encore plus puissants et plus rapides qu’auparavant.

Autrefois bicœur, la puce Intel Core i5 passe à quatre cœurs, mais cette fois-ci cadencée de 1,4 GHz (Turbo Boost à 3,9 GHz). On retrouve à côté le chipset graphique Intel Iris Plus Graphics 645 avec 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go de stockage par défaut. Cette configuration est suffisamment puissante pour répondre à la majorité des besoins, à l’exception des jeux un peu trop gourmands. Il existe d’autres solutions si vous voulez jouer avec ce MacBook Pro, comme Stadia ou GeForce Now.

Il intègre par ailleurs un écran Retina propulsé par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs. Il propose également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil via empreintes digitales. C’est important de le préciser, car ils étaient autrefois absents de ces machines « d’entrée de gamme du haut de gamme ».

