Idéal pour la rentrée, le Chromebook Asus C423 chute à moins de 300 €

Légers et abordables, les Chromebook ont su s'imposer comme de vrais outils polyvalents pour les tâches de productivité. Le très équilibré Asus C423NA est d'ailleurs disponible à 249 euros sur Cdiscount en ce moment.

Pour exécuter des tâches de bureautique basiques, regarder des vidéos ou encore naviguer sur le web, les Chromebook ont su démontrer leurs qualités sur la durée. Leur système d’exploitation ChromeOS léger et peu gourmand satisfait en particulier les travailleurs et les étudiants à la recherche d’un PC portable tout en simplicité. D’autant plus lorsqu’il bénéficie d’une bonne promotion, comme aujourd’hui avec le Asus C423NA qui tombe à moins de 300 euros, pile à temps pour la rentrée imminente.

En bref

Un écran tactile de 14 pouces

Un système d’exploitation pratique avec ChromeOS

10 heures d’autonomie

Au lieu de 369 euros au départ, le Chromebook Asus C423NA 14 pouces est affiché au prix de 249 euros sur Cdiscount.

Comme dit précédemment, le Chromebook Asus C423NA est idéal pour les étudiants ou les travailleurs en quête d’un pc portable qui assure correctement les tâches quotidiennes les plus basiques. Même s’il s’agit de l’ancien modèle avec le processeur Intel Celeron N3350 dual-core cadencé à 1,1 GHz (boost jusqu’à 2,4 GHz) (contrairement au nouveau modèle qui possède le processeur Intel Pentium N4200), cet Asus promet tout de même de bonnes performances. Son processeur est couplé à 4 Go de mémoire vive. Quant au stockage, vous aurez droit à un honorable 64 Go.

On apprécie aussi ce Chromebook pour son écran tactile de 14 pouces bien pratique, avec ses bords fins qui en font un pc plutôt élégant. Il peut pivoter à plat sur 180° grâce à ses charnières, mais on regrettera peut-être l’impossibilité de replier l’écran en mode tablette. Côté poids, il ne pèse pas bien lourd avec seulement 1,2 kg pour 16 mm d’épaisseur. Peu encombrant, il sera donc facilement transportable en déplacement, que ce soit pour aller au bureau ou à l’école. Son autonomie annoncée est de 10 heures, ce qui devrait vous permettre de tenir une journée de travail sans le brancher.

En ce qui concerne le système d’exploitation, ChromeOS a su se démarquer des autres OS par sa simplicité. Le navigateur web Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est parfaitement adapté à nos usages actuels. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix ou Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, ChromeOS démontrera toute sa fluidité.

