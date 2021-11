Asus Chromebook C423NA : seulement 259 € pour télétravailler dans de bonnes conditions

Simple d'utilisation et polyvalent, l'Asus Chromebook C423NA est un ordinateur que l'on a souvent conseillé. C'est encore le cas aujourd'hui, d'autant plus que son prix passe de 440,90 euros à 259,99 euros sur Cdiscount.

Faciles à utiliser, dotés d’une interface épurée et peu gourmande en énergie, les Chromebook ont de nombreux atouts à défendre, l’un des plus intéressants étant certainement son d’exploitation ChromeOS, qui place le navigateur web du même nom au centre des tâches. L’un des modèles les plus appréciés de cette gamme, l’Asus C423NA, propose tout cela, et bénéficie en plus d’une promotion de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Chromebook C423NA

Un écran tactile qui peut pivoter à 180°

Un système d’exploitation ergonomique avec ChromeOS

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré de 440,90 euros, même s’il est plus souvent proposé aux alentours de 369 euros, l’Asus Chromebook C423NA est désormais affiché à 259,99 euros sur Cdiscount.

Un PC portable soigné avec un écran rotatif

L’Asus Chromebook C423NA embarque un écran tactile de 14 pouces, avec des bordures fines et des lignes soignées. Il pourra même pivoter à plat sur 180° grâce à ses charnières, ce qui peut se révéler utile si vous souhaitez partager le contenu de votre écran avec d’autres personnes autour de vous de manière plus confortable. En revanche, il ne pourra pas se replier en mode tablette.

Par ailleurs, ce Chromebook est plutôt un poids plume, puisqu’il ne pèse que 1,2 kg, pour 16 mm d’épaisseur. Peu encombrant, il pourra donc facilement être transporté en déplacement.

Un Chromebook pour assurer les tâches classiques

Cet Asus a été conçu pour assurer diverses tâches basiques du quotidien. Même s’il s’agit de l’ancien modèle muni du processeur Intel Celeron N3350 dual-core cadencé à 1,1 GHz (boost jusqu’à 2,4 GHz), il promet tout de même de bonnes performances pour celles et ceux qui n’exécutent pas des tâches gourmandes. Son processeur sera épaulé par 4 Go de mémoire vive, et vous pourrez profiter d’une capacité de stockage de 64 Go. Concernant son autonomie, vous devriez pouvoir travailler pendant une dizaine d’heures avant de tomber en rade.

ChromeOS, son principal atout

Là où les Chromebook se démarquent de la concurrence, c’est au niveau de leur système d’exploitation, ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machin. Vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple).

