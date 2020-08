Moins de 550 euros pour ce pack étudiant avec un Chromebook HP

La rentrée approche à grands pas ! Vous souhaitez un nouvel équipement pour aborder cette nouvelle année scolaire ? On a déniché le pack idéal chez Boulanger, qui comprend un HP Chromebook 14 x360, une housse et un assistant Google Home Mini, le tout pour 549 euros.

Pour démarrer l’année scolaire du bon pied, mieux vaut être bien équipé avec un ordinateur pratique, léger et performant pour les tâches quotidiennes. Pour cela, le Chromebook est une machine idéale pour accompagner les étudiants. Aujourd’hui, pour moins de 550 euros, vous pourrez vous procurer un pack comprenant non seulement un HP Chromebook 14 x360 mais aussi la très bonne enceinte Google Home Mini, ainsi qu’une housse pour le Chromebook chez Boulanger.

En bref

Un HP Chromebook x360 14 pouces

Une très bonne autonomie

L’enceinte Google Home Mini avec Google Assistant

Au lieu de 749 euros, le pack HP Chromebook 14 x360 + Google Home Mini + housse est maintenant disponible à 549 euros sur Boulanger, soit plus de 25 % de réduction.

Une ODR solidaire est actuellement mise en place par HP jusqu’au 30 septembre qui rembourse jusqu’à 130 euros pour l’achat de produits de la marque.

Pour en savoir plus👇

Ne vous méprenez pas : malgré sa diagonale de 14 pouces, le HP Chromebook x360 est un ordinateur plutôt léger avec 1,7 kg. Vous pourrez facilement le glisser dans votre sac et le transporter sans encombre. L’écran tactile, une dalle IPS LCD 1920 x 1080 pixels, est doté de deux charnières qui permettent de le transformer en tablette en le plaquant contre la face arrière. Qu’il soit utilisé en mode ordinateur portable pour retranscrire un cours ou en mode chevalet pour regarder une vidéo par exemple, ce Chromebook 2-en-1 s’adaptera à tous les usages.

8 /10 HP Chromebook x360 14 Fiche produit Disponible à 449 €

Naturellement, ce Chromebook HP embarque le très bon système d’exploitation Chrome OS. Le navigateur web Chrome est donc placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est parfaitement adapté aux activités effectuées par un étudiant. De plus, avec son processeur Intel Core i3-8130U dual-core cadencé à 2,2 Ghz (boost jusqu’à 4 Ghz) et couplé à 8 Go de mémoire vive, le Chromebook sera en mesure de tourner facilement les logiciels de bureautique et de naviguer sur Internet. Côté stockage, comptez sur ses 64 Go qui vous permettront de télécharger des applications du Play Store ou vos documents Google.

Au niveau de l’autonomie, HP promet entre 11 et 12 heures. En plus, si vous oubliez de l’éteindre, sachez que son mode veille a l’avantage de peu consommer. Concernant sa recharge complète, il n’aura besoin que d’1h45.

Pour accompagner ce Chromebook, ce pack intègre également une enceinte connectée Google Home Mini. Avec son design aspect tissu et son format compact, elle se fondra aisément dans votre environnement pour vous accompagner lors de vos séances de travail ou vos moments de détente. Elle est dotée de l’assistant Google et des autres fonctionnalités de son grand frère, le Google Home.

8 /10 Google Home Mini Fiche produit Voir le test Disponible à 49 €

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du HP Chromebook x360 14.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres modèles, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter en 2020.