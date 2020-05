Fête des mères : 12 idées cadeaux tech qui feront toujours plaisir

La fête de mère aura lieu le 7 juin, voici quelques idées cadeaux tech à tous les prix si vous n'avez pas d'idée.

C’est le 7 juin que nous célébrerons la fête de mère. Vous pouvez bien évidemment offrir des fleurs, mais pourquoi ne pas lorgner du côté de la technologie ? Voici 10 idées cadeaux tech qui feront plaisir à toutes les mamans, pour tous les budgets.

Google Home Mini

Le Google Home est l’enceinte connectée par excellence. En plus de pouvoir rendre bien de services, comme la mise en place d’un minuteur, demander diverses informations à Google et piloter ses appareils domotiques, elle fait également une très bonne enceinte ou radio. On le recommande notamment dans une salle de bain pour écouter la radio sous la douche ou mettre de la musique reposante dans son bain. Pour cet usage, la version Mini disponible à moins de 50 euros est notre recommandation.

Il existe de plus un promotion à la Fnac en ce moment : un pack avec une ampoule connectée en couleurs qui pourra être pilotée à la voix. Un petit plus sympathique qui coûtera le même prix que l’enceinte seule.

Amazon Echo dot

L’alternative au Google Home Mini est l’Echo Dot d’Amazon. Un peu moins chère, elle propose des fonctionnalités similaires. Elle surtout à recommander si elle est liée à un compte Amazon Prime pour effectuer des achats et profiter des services annexes comme Amazon Music Unlimited. On recommande surtout la dernière version qui intègre une petite horloge.

Liseuse : Amazon Kindle

On reste dans l’univers Amazon avec une liseuse : le Kindle. C’est une liseuse assez simple, mais qui remplit la plupart de ses offices. Elle fera certainement plaisir à toutes les mamans qui aiment lire. L’utilisation est relativement simple, et on peut facilement acheter des livres sur le magasin d’Amazon. On rappelle également que les abonnés Amazon Prime peuvent emprunter un livre gratuitement par mois (mais un seul emprunt à la fois).

Si vous cherchez d’autres liseuses, vous pouvez consulter nos conseils pour bien choisir son Kindle, ainsi que nos recommandations chez Kobo, ou même tout simplement les meilleures liseuses du moment en fonction des usages et du budget.

Smartphone Apple : l’iPhone SE 2020

Le téléphone de votre mère commence à prendre de l’âge ? Apple a sorti le smartphone parfait tout récemment avec l’iPhone SE 2020. Si elle a déjà eu un iPhone, elle appréciera notamment de retrouver le design connu et le bouton home physique et en plus du capteur d’empreinte. On salue également la partie photo et vidéo. Attention toutefois, l’écran est assez petit et il n’est pas donné.

Trouvez l'iPhone qui vous convient le plus

Quel est le meilleur iPhone en 2020 ? Nos conseils pour choisir le bon

Smartphone Android : Realme 6 et Redmi Note 9S

Si votre maman a besoin d’un téléphone, mais que vous avez un budget plus limité, on vous recommande la référence du moment autour de 250 euros : le Realme 6, c’est aujourd’hui le produit qui offre les meilleures prestations pour son prix, au coude à coude avec le Redmi Note 9S de Xiaomi. Si vous hésitez entre les deux, nous les avons comparés point par point dans notre versus du Redmi Note 9S contre Realme 6.

Apple iPad 2019

Si la gamme iPad s’est largement élargie ces dernières années, mais l’iPad de base reste selon nous une très bonne option pour qui veut une tablette qui servira principalement à consommer du contenu. C’est la tablette la moins chère chez Apple, mais il fait déjà très bien tout ce qu’on lui demande, du visionnage de vidéo au surf en passant par des jeux. L’ardoise est également un plaisir à utiliser, et iOS généralement plus accessible qu’Android pour les mains les moins expertes si votre maman n’est pas très technophile.

Apple Airpods ou Jabra Elite 75t

Pour écouter de la musique en déplacement, il est de passer aux écouteurs True Wireless, en ce moment, les bons rapports qualité-prix sont à chercher chez Jabra avec les Elite 75t disponible 170 euros environ. Si c’est l’écosystème Apple qui a les faveurs de votre maman, on recommandera les Airpods classiques.

Bien évidemment, vous pouvez monter en gamme avec les Airpods Pro ou les Sony WF-1000xM3, mais prévoyez le budget puisqu’ils se négocient plus de 200 euro. C’est le prix pour mettre la main sur les meilleurs écouteurs du moment.

Une housse pour smartphone

Parce que des accidents peuvent toujours arriver, protéger son smartphone avec une housse est toujours une bonne solution. C’est un petit cadeau généralement peu coûteux et qui peut rendre bien des services. Rhinoshield est fabricant réputé, qui a le mérite de proposer des produits pour de nombreuses références de smartphone, mais vous pouvez également trouver de produit chez des marques comme Spigen.

Amazon Echo Show : pour communiquer en visio avec ses proches

À côté de ses enceintes, Amazon intègre aussi Alexa dans des écrans connectés : les Echo Show. Ces dernières offrent les mêmes fonctionnalités, mais avec un écran en plus pour afficher diverses informations, et une caméra frontale. Elle permet de faire des visioconférences avec d’autres possesseurs d’Echo Show, une bonne façon de rester en contact avec ses proches quand ils sont loin. Nous recommandons l’Echo Show 5, et son écran 5,5 pouces, qui offre le meilleur rapport qualité-prix selon nous.

Si vous êtes plus team Google, vous avez également des appareils similaires avec l’assistant de Mountain View : le Google Nest Hub. Il est un peu plus joli extérieurement et s’intégrera sans doute mieux à un intérieur. Il ne dispose en revanche pas de caméra à l’avant. Si l’on peut recevoir des appels sur ce dernier, on ne pourra pas participer en vidéo.

Lenovo Smart Clock

Le Lenovo Smart Clock est un appareil que nous aimons beaucoup chez Frandroid. Pour faire simple, il s’agit d’un réveil matin connecté avec Google Assistant. Un réveil malin. C’est un accessoire très pratique, puisqu’il permet de retrouver toutes les fonctionnalités d’un Google Home, avec un affichage en plus. Bien évidemment, lorsque la nuit tombe, la luminosité de l’écran baisse en conséquence. C’est un chouette cadeau, à un prix qui reste décent. On vous explique tout dans note test du Lenovo Smart Clock.

Anker Powercore : pour recharger en mobilité

Parce que les occasions de recharger son téléphone en déplacement sont nombreuses, une batterie externe peut s’avérer extrêmement utile. Nous recommandons toujours l’Anker Powercore 13 000 mAh qui permettra de recharger plusieurs fois ses appareils. C’est selon nous une option très polyvalente et vous pourrez retrouver d’autres solutions dans notre guide des meilleures batteries externes.