iPad Air 2019 : plus de 200 euros de réduction sur le modèle 4G (256 Go)

L'Apple iPad Air de l'année 2019 représente le bon compromis entre l'iPad classique et l'iPad Pro, pour un design tout en finesse couplé à une puissance féroce. Le modèle compatible 4G LTE avec 256 Go de stockage est aujourd'hui disponible à 649 euros, au lieu de 879.

Lancée au début de l’année 2019, cette nouvelle version de l’iPad Air est bien évidemment venue avec son lot de nouveautés. Son format s’agrandit légèrement, sa puissance atteint désormais celle de l’iPhone XS et sa polyvalence s’accroît avec l’apparition du Smart Connector. La bonne nouvelle ? Elle est bien plus abordable un an après.

En bref

Son écran Retina de 10,5 pouces

La puissance de la puce A12 Bionic

La nouvelle possibilité de brancher un clavier

Au lieu de 879 euros, l’iPad Air 2019 (LTE) avec une capacité de stockage de 256 Go est aujourd’hui disponible à 649 euros sur fnac.com, soit une remise immédiate de 230 euros sur son prix habituel.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Au renouvellement de l’iPad Air au début de l’année 2019, Apple n’a pas souhaité prendre de gros risques niveau design. On retrouve toujours le style classique avec de grosses bordures, avec en bas le bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller la tablette. Dommage cependant que la firme de Cupertino n’ait pas souhaité passer à Face ID sur ce segment.

Pour les nouveautés, le format est un peu plus imposant qu’auparavant avec son écran LED (Retina) d’une diagonale de 10,5 pouces, cette fois-ci compatible avec la technologie d’affichage True Tone d’Apple. Le changement le plus important est en revanche le gap de puissance. L’iPad Air 2019 embarque la puce A12 Bionic de l’iPhone XS pour assurer des performances très élevées au quotidien.

Il est également plus polyvalent qu’auparavant, puisqu’il ne s’utilise plus uniquement comme une tablette. Grâce à son Smart Connector, il est désormais capable de se transformer en véritable ordinateur portable en y connectant simplement un clavier. Cela change totalement l’approche que l’on peut avoir avec une tablette au quotidien.

En ce qui concerne l’autonomie, Apple annonce environ une dizaine d’heures d’autonomie en alternant navigation sur Internet, jeux et lecture de vidéo, ce qui est dans la moyenne des tablettes du marché.

