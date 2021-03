iOS 14.4.2 : la dernière mise à jour corrige un important problème de sécurité

Apple a déployé une mise à jour d'iOS 14 comportant un important correctif de sécurité. La version 14.4.2 permet de combler une faille dans Safari et d'autres navigateurs tiers qui pourrait permettre un piratage de votre iPhone ou iPad. La marque affirme que le problème a pu être « activement » exploité.

Si vous avez reçu une notification pour vous conseiller d’installer la dernière mise à jour d’iOS 14, vous feriez mieux d’écouter Apple. La firme californienne a déployé la version iOS 14.4.2 avec un correctif de sécurité important pour Webkit, l’outil de navigateur développé par Apple et utilisé notamment pour Safari et d’autres navigateurs web iOS.

C’est néanmoins la seconde fois qu’Apple invite ses utilisateurs à procéder à une mise à jour rapidement de leurs appareils pour un problème avec Webkit.

Une mise à jour de sécurité pour les iPhone les plus anciens

Cette faille de sécurité permettrait à des pirates de profiter de votre navigateur pour « traiter du contenu web de manière malveillante ». « Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité », note cependant la marque sur son site Support. L’installation de la mise à jour est donc fortement recommandée.

La mise à jour iOS 14.4.2 concerne les iPhone 6s et versions ultérieures, les iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et suivants, iPad mini 4 et suivants, iPod Touch 7e génération.

Les Apple Watch Series 3 et suivantes pourraient également être impactées et la mise à jour watchOS 7.3.3 vient en soutien.

Comme le signale Mashable, les appareils plus anciens ne sont pas oubliés. Apple a également déployé la mise à jour iOS 12.5.2 pour corriger le problème.

Comment procéder à la mise à jour vers iOS 14.4.2 ?

Si vous n’avez pas activé la mise à jour automatique ou que cela n’apparaît pas immédiatement dans vos Réglages (un chiffre 1 à côté de Général), vous pouvez aller vérifier par vous-même si la mise à jour est disponible.

Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Votre appareil va chercher la dernière mise à jour disponible et proposer de l’installer.