Mise à jour de sécurité importante : iOS 14.4.1 pour iPhone et iPad, ne tardez pas à la télécharger

Apple vient de déployer une mise à jour importante à destination des iPhone, iPad mais aussi des Mac. Elle contient une correction importante pour WebKit.

Apple vient de publier une mise à jour de sécurité pour iOS et iPadOS. Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous êtes donc invités à mettre à jour votre appareil de toute urgence. La nouvelle version 14.4.1 est disponible pour iOS et iPadOS et apporte également de nouvelles améliorations en termes de performances et de stabilité. En plus de la mise à jour pour iPhone et iPad, Apple propose aussi de nouvelles versions pour les Mac et l’Apple Watch. En effet, les versions WatchOS 7.3.2 et MacOS 11.2.3 apportent des corrections de bogues et des améliorations de performances et de stabilité.

Pourquoi est-ce important ?

Cette mise à jour contient des mises à jour de sécurité critiques et est recommandée pour tous les utilisateurs. Cela concerne WebKit, des gens malintentionnés peuvent exécuter du code en profitant d’une faille liée à la mémoire.

Pour rappel, cette mise à jour est disponible dès l’iPhone 6s et les version supérieures, mais aussi sur iPad Air 2 et toutes les tablettes annoncées après, même chose pour l’iPad Mini 4 ou encore l’iPod touch de 7e génération. Pour effectuer la mise à jour, chargez votre appareil, connectez-vous à un réseau solide et rendez-vous dans les réglages pour télécharger la mise à jour en OTA (proposée et déployée directement votre appareil sans passer par un PC / Mac).

Bientôt place à iOS 14.5

Pour information, Apple teste actuellement la version bêta d’iOS 14.5, qui devrait être déployée ce printemps. Cette version offre le déverrouillage de votre iPhone grâce à votre Apple Watch, pratique lorsque vous avez un masque, mais aussi le support des nouvelles manettes de jeux de la PlayStation 5 et des Xbox Series S ou X.

La suite naturelle sera iOS 15 qui sera annoncée à la WWDC de 2021, certainement en juin, pour un déploiement en septembre 2021. Pour le moment, on ne connaît pas le contenu d’iOS 15, alors que l’on commence à découvrir le contenu d’Android 12 depuis l’arrivée de la Developer Preview.