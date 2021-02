Android 12 Developer Preview est disponible : quelles nouveautés ? comment l’installer ?

Comme à chaque fois avec Google, la nouvelle version d'Android arrive... sans qu'on s'y attende. Android 12 Developper Preview est disponible et on peut ainsi découvrir les premières nouveautés qui seront inclus dans cette version annuelle de l'OS de Google.

Android 12 commençait à nourrir nos discussions, nous avions même fait la liste de nos nouveautés attendues. Google vient de rendre disponible la première version Developer Preview destinée, comme son nom l’indique, aux développeurs. On peut ainsi découvrir les premières nouveautés de la nouvelle version de l’OS de Google et même l’installer sur les smartphones Pixel.

Notez cependant que cette « DP » n’est qu’un petit aperçu de la version finale d’Android 12 que l’on découvrira au troisième trimestre 2021. L’idée est de donner aux développeurs un coup de pouce pour préparer leurs applications pour la nouvelle version d’Android, il existe encore des fonctionnalités inconnues qui devraient faire une différence notable pour les utilisateurs.

Quelles nouveautés pour Android 12 DP 1 ?

La première nouveauté de cette DP 1 est une nouvelle couche de décodage vidéo qui fera automatiquement fonctionner le format vidéo HEVC dans les applications qui ne les prennent pas en charge nativement. Vous pourrez donc filmer au format HEVC et utiliser vos vidéos dans n’importe quelle application Android. Pour rappel, le codec HEVC vous permet de stocker davantage de fichiers vidéos (surtout en 4K) grâce à une meilleure compression, cela va donc vous permettre d’économiser un peu d’espace de stockage sur votre smartphone.

De l’audio spatial

Android 12 prendra en charge l’audio spatial, et plus particulièrement le MPEG-H (« MPEG-H 3D audio ») pour gérer jusqu’à 24 canaux audio (contre huit auparavant). Il faudra voir comment les développeurs tirent partie de cette fonctionnalité dans leurs applications et jeux.

Après le son et la vidéo, c’est au tour de la photographie de bénéficier d’un effort de Google pour mettre en place un nouveau standard de compression. Le format de fichier image AV1 – également connu sous le nom d’AVIF – a pour objectif de remplacer le format JPG… étant donné qu’il est plus efficace. Il s’agit d’une première étape pour imposer ce format, mais Google ne compte pas le rendre obligatoire dans Android 12.

Quelques changements esthétiques seulement mentionnés

Le post sur le blog officiel de Google reste assez flou sur les nouveautés attendues d’Android 12. On apprend néanmoins que de nouvelles modifications seront apportées au tiroir d’applications pour le rendre plus fonctionnel avec de nouvelles fonctionnalités. L’ensemble des transitions et animations du système sera optimisé.

Des améliorations de la navigation gestuelle sont également prévues ainsi que diverses optimisations du système. La confidentialité et la sécurité seront également des sujets importants d’Android 12.

Pour aller plus loin

Android 12 : une fuite offre un premier apercu d’un redesign étrange

Android 12 optimise également davantage les applications pour différentes tailles d’écran telles que les tablettes, les smartphones pliables et Android TV Google a profité également de cette annonce pour lancer Android 12 Developer Preview pour Android TV, permettant aux développeurs de tester leurs applications pour la nouvelle expérience Google TV.

Des mises à jour sans passer par la case constructeur

Depuis 2019, Google peut mettre à jour des briques entières d’Android sans passer obligatoirement par les constructeurs, c’est ce que l’on appelait le Project Mainline. Sur Android 12, de nouvelles briques pourront être mises à jour directement via le Google Play.

En d’autres termes, les appareils peuvent être maintenus plus sécurisés et à jour rapidement et facilement, tandis que les mises à jour majeures seront également plus rapides à déployer. Sur Android, c’est ART qui passe sous pavillon Project Mainline. Pour rappel, Android Runtime (ART) est la couche qui execute les applications Android.

C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui vont pouvoir garder plus facilement à jour leurs smartphones et alléger la charge de travail des constructeurs pour les mises à jour majeures du système d’exploitation Android. C’est également une bonne nouvelle pour les développeurs d’applications tierces qui devront moins se soucier de la cohérence de comportement dans l’écosystème Android.

Cette première DP 1 est vraiment destinée aux développeurs, les fonctionnalités présentes mettent en avant les nouvelles APIs disponibles. Il faudra attendre mai ou juin pour découvrir vraiment ce que Android 12 réserve aux utilisateurs finaux. On va désormais pouvoir profiter de plusieurs versions Developer Preview d’Android 12 en attendant une version finale qui arrivera sans doute au troisième trimestre 2021. Généralement, Google vise le mois d’août.

Sur quels smartphones peut-on installer Android 12 ?

Il vous fait obligatoirement un smartphone Android ainsi qu’un ordinateur équipé des outils ADB pour installer Android 12 Developer Preview. Vous devez flasher l’image système de votre appareil, c’est donc destiné aux développeurs avant tout.

La mise à jour peut être installée sur les récents Pixel, dont le Pixel 5, jusqu’aux Pixel 3 et 3 XL.

Pour les autres smartphones, il faudra patienter jusqu’en mai ou juin si Google s’associe encore à quelques partenaires pour la bêta de son système.