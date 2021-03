iOS 14 : Apple pourrait bientôt proposer les patches de sécurité sans la mise à jour complète

Selon 9to5Mac, Apple pourrait prochainement séparer ses mises à jour. Une ligne de code repérée dans la version 4 de la bêta d’iOS 14.5 laisse apparaître une méthode pour proposer les correctifs de sécurité de manière isolée, sans avoir à installer toute la dernière version. Une bonne idée pour les iPhone et iPad les plus anciens

À la différence de Windows 10 ou même tout simplement des applications de l’App Store, iOS propose à chaque mise à jour du logiciel une quantité souvent importante d’ajouts, d’améliorations, de corrections de bugs et de correctifs de sécurité. Il n’est pas rare que les nouvelles versions du système d’exploitation pour iPad et iPhone soient ainsi assez consistantes et lourdes à installer.

Si, quand on dispose de 512 Go de stockage sur son iPhone (voire 1 To sur certains iPad Pro), cela peut se faire sans mal, les plus anciens iPhone qui devaient se contenter de 16 ou 32 Go d’espace disponible finissent par tirer un peu la langue, même si Apple se vante que les dernières versions d’iOS 14 peuvent tourner dessus. La marque à la pomme a peut-être une solution pleine d’espoir pour les possesseurs notamment d’iPhone 6s.

Tout ou juste la sécurité

En épluchant le code de la v4 de la bêta d’iOS 14.5 publié lundi, le site 9to5Mac a repéré une nouveauté intéressante : Apple pourrait envisager de scinder ses mises à jour. Une petite révolution dans les esprits de Cupertino où les évolutions d’iOS ont toujours été pensées par lots.

Le code interne de la bêta laisse néanmoins apparaître une nouvelle section dans le menu des mises à jour d’iOS proposant de n’installer que les mises à jour de sécurité automatiquement et/ou toutes les nouvelles mises à jour de l’OS.

Cependant, le code d’iOS 14,5 montre que, si vous souhaitez installer seulement les correctifs de sécurité, mais par la suite profiter pleinement d’une mise à jour plus complète avec ses nouveautés, il faudra peut-être supprimer le patch avant de charger la version suivante.

Continuer à utiliser son appareil sans le dernier iOS

Comme le note 9to5Mac, cette nouvelle fonction reprendrait celle déjà appliquée par Apple avec macOS. Un Mac tournant sous une ancienne version comme macOS Mojave dispose des mises à jour de sécurité sans devoir installer obligatoirement macOS Big Sur.

On peut facilement imaginer la firme californienne proposer aux possesseurs d’iPhone 6s voire iPhone 7, qui ne pourraient migrer vers iOS 15, des mises à jour de sécurité pour iOS 14 et continuer ainsi de profiter de leurs appareils. C’est aussi la planète qui en serait sécurisée et ravie.