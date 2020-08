Samsung propose une ODR de 200 € sur tous ses TV 4K The Frame de 2020

Avec sa gamme The Frame, Samsung propose des TV aux allures d’œuvres d'art. Aujourd'hui, une ODR vous permet de bénéficier de 200 euros de réduction sur toutes les dimensions d'écran des modèles de 2020. Vous n'aurez que l'embarras du choix !

Parmi toutes les références proposées par Samsung, sa gamme « The Frame » s’illustre par son design très moderne. C’est simple : les TV ressemblent moins à des TV qu’à de vrais tableaux qui habillent élégamment les murs. D’habitude plutôt onéreuses, les TV The Frame profitent en ce moment d’une ODR de 200 euros sur ces modèles de différentes tailles.

En bref

Dalle QLED

Compatible 4K et HDR10/HDR10+

Son apparence très originale

Grâce à une ODR de 200 euros, la TV QLED The Frame de Samsung 43 pouces passe de 1 099 euros à 899 euros sur fnac.com. Les modèles 50″, 55″, 65″ et 75″ bénéficient également de cette offre de remboursement.

Pour en savoir plus 👇

Sur le marché des téléviseurs, Samsung a su se faire une place de choix avec des références toujours plus performantes. Sa gamme The Frame n’y échappe pas. Le constructeur coréen a tout misé sur une apparence épurée et artistique. Fixée au mur, la TV The Frame se fait discrète contrairement aux autres modèles plus massifs, et s’admire comme un tableau.

La version 2020 de ce téléviseur dispose d’un écran QLED de très bonne facture, bien que naturellement inférieur aux dalles OLED. Non seulement la qualité d’image sera excellente, mais le TV pourra également diffuser des oeuvres d’art lorsque vous ne regarderez pas de programme télévisé. Si vous préférez, vous pourrez tout aussi bien exposer vos photos personnelles. Il embarque également un capteur de mouvement qui permet d’allumer ou d’éteindre l’appareil en fonction de la présence d’une personne dans la pièce ou non.

Les contrastes et le très bon rendu des couleurs de The Frame intéressera tout aussi bien les gamers et gameuses. Ces derniers et dernières auront droit à un temps de réponse très réduit, et pas de marquage d’écran. Son port HDMI 2.1 (HDMI 4) le rend compatible avec les nouvelles consoles de jeu qui ne tarderont pas à débarquer sur le marché. Côté taux de rafraîchissement, tablez sur 120 Hz ce qui assurera une très bonne fluidité aux jeux vidéo. Par ailleurs, la TV supporte la définition 4K et HDR10 et HDR10+, ainsi que la technologie de taux de rafraîchissement variable (VRR). Bref, parfait pour vos futures sessions de jeu sur les imminentes PS5 et Xbox Series X.

La fiche technique de cette TV de Samsung intègre également les assistants comme Google Assistant, Amazon Alexa et Bixby. Etant une Smart TV, la TV The Frame s’accompagne d’un écosystème complet d’applications, avec entre autres MyCanal, Netflix, Molotov, Disney+ et Spotify.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la TV The Frame de Samsung.

