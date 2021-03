Le téléviseur Samsung The Frame (2021) est également un meuble

Samsung renouvelle sa gamme de TV The Frame en introduisant quelques nouveautés logicielles ainsi que de nouveaux cadres interchangeables.

Depuis l’introduction de The Serif en 2015 et The Frame TV en 2017, puis The Sero plus récemment, Samsung a créé une collection de téléviseurs qui ne ressemblent en rien à votre téléviseur standard. Ils sont conçus pour se fondre dans le décor de votre salon ou de votre chambre. En 2021, The Frame bénéficie de quelques nouveautés bienvenues.

The Frame : « TV meuble »

The Frame, c’est le téléviseur qui se prend pour un tableau. Il sait s’effacer pour se transformer en tableau grâce à une base de données d’oeuvres d’art, ainsi qu’une dalle QLED extrêmement plate installée dans un cadre décoratif.

En 2021, pas de changements de dalle malgré l’arrivée des TV Neo QLED, vous obtenez la même image QLED 4K HDR que les précédents modèles. Cette année, Samsung s’est attelé à réduire l’épaisseur : il mesure maintenant 24,9 mm d’épaisseur, ce qui, selon l’entreprise, « reflète la profondeur d’un cadre photo traditionnel ».

Le modèle de 43 pouces peut désormais être orienté en mode portrait, et Samsung affirme que les clients qui s’abonnent à son magasin d’art bénéficieront désormais de meilleures recommandations basées sur l’IA. Grâce à de nouveaux partenariats avec NAVA Contemporary, ou encore Etsy, les possesseurs d’un TV The Frame peuvent ainsi accéder à plus de 1 400 œuvres. De plus, il intègre désormais 6 Go de stockage pour stocker davantage d’oeuvres d’art. C’est assez d’espace pour 1200 images en définition 4K, vous pourrez évidemment y stocker vos plus belles photos de famille.

Enfin, de nouveaux cadres interchangeables seront également disponibles en cinq couleurs et deux styles différents (Moderne ou Biseauté) pour s’adapter à tous les intérieurs, ainsi qu’une nouvelle accroche murale Slim Fit. The Frame est donc le premier « TV meuble ».