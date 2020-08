La box Nvidia Shield TV passe à 143 euros avec ce code promo Cdiscount

Nvidia propose l'une des meilleures gammes de box Android TV avec les Shield TV. Son dernier modèle, la Shield TV 2019 est proposée avec 10% de réduction sur Cdiscount avec le code promo AFFAIRE10, son prix passe de 159 à 143 euros.

Les Shield TV sont les représentants les plus aboutis pour Android TV. Le dernier modèle, la Shield TV 2019, propose un format plus compact pour une efficacité toujours au top. Avec un code promo, Cdiscount offre 10 % de réduction sur cet excellent boîtier.

En bref

4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

La puce Tegra X1 très puissante

Android TV avec Google Assistant ou Alexa

Le boîtier Nvidia Shield TV 2019 est disponible à 143 euros sur Cdiscount au lieu de 159 avec le code promo AFFAIRE10. Vous n’avez qu’à rentrer le code sur la page de paiement pour qu’il soit pris en compte.

Retrouvez le Nvidia Shield TV 2019 à 143 euros sur Cdiscount AFFAIRE10

Pour en savoir plus 👇

La Shield TV est le boîtier parfait pour transformer votre téléviseur classique en SmartTV. Il intègre le système Android TV qui propose de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, VLC, My Canal, Spotify, etc. Et des fonctionnalités comme un Chromecast intégré ou un peu de gaming avec les jeux présents sur le Play Store.

Android TV offre la possibilité à la box d’être contrôlée directement via l’Assistant Google, mais pas seulement. Alexa est aussi de la partie grâce à un skill dédié qui vous permettra de prendre la main sur votre Shield TV via l’assistant d’Amazon.

Côté jeu, Nvidia a installé directement GeForce Now, son service de Cloud Gaming. La puce intégrée est la très puissante Tegra X1, présente aussi dans la Nintendo Switch. Avec ça, on profite de l’affichage en 4K, 60 fps et de la compatibilité avec l’HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Son format compact lui permet de se ranger discrètement et facilement derrière la TV, mais fait perdre aussi quelques fonctionnalités comme l’absence d’un port USB pour brancher un disque dur. Heureusement, on peut se rabattre sur le port MicroSD pour transférer des films sur la box ou augmenter les faibles 16 Go de stockage interne.

Retrouvez le Nvidia Shield TV 2019 à 143 euros sur Cdiscount AFFAIRE10

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

D’autres offres

Si l’offre pour cette Nvidia Shield TV n’est plus disponible, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous pour trouver la meilleure alternative !

Notre guide d’achat

Si vous ne savez pas vraiment pour quelle box TV craquer, nous avons concocté pour vous un guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias !