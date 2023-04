L’Acer Predator Helios Neo 16 veut allier de belles caractéristiques avec un prix serré

Acer présente une nouvelle gamme de PC portables. L'Acer Predator Helios Neo 16 sort du lot pour sa proposition à la fois en performance et en prix.

Parmi les PC portables présentés ce jour par Acer, il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention. Depuis plusieurs mois, les PC portables gaming sont devenus très onéreux. Alors quand Acer annonce un PC portable gaming qui veut jouer sur le rapport performance/prix, ils ont notre attention.

Un prix cher, mais intéressant

En bas du communiqué de la marque, on découvre vite le tarif de la machine : à partir de 2199 euros en Europe, pour une sortie prévue en mai. Avec un prix au dessus de la barre des 2000 euros, ce PC ne sera pas accessible à tous les budgets. Surtout, on reste bien en dessous des machines que l’on voit défiler à plus de 3000 ou 4000 euros depuis quelques semaines.

Il serait malvenu de condamner la machine sans avoir vu ses prestations. À lire la fiche technique, Acer semble avoir tout fait pour garder des composants à la hauteur et limiter les sacrifices.

La fiche technique

L’Acer Predator Helios Neo 16 intègre tout d’abord un écran LCD IPS de 16 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un rafraichissement à 165 Hz. Acer proposera aussi un modèle 1920 x 1200 pixels 100% sRGB.

Sous le châssis, on retrouvera un processeur Intel Core HX de 13e génération avec une GeForce RTX 4070 de Nvidia (140W de TGP), jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-4800 MHz et jusqu’à 2 To de stockage SSD NVMe en Raid 0. Le tout sera refroidi par le système AeroBlade de la marque avec une base de métal liquide pour le CPU.

Sur le papier, ces caractéristiques devraient permettre au PC de faire tourner tous les jeux du moment dans des conditions très correctes avec peu de concessions. Vivement la sortie pour en savoir plus.

