RTX 4070 + i9 13e gen : c’est la puissante config de ce laptop à prix cassé sur Amazon

Si vous cherchez une machine gaming surpuissante pour enchaîner les combos intenses sans aucun ralentissement, alors vous pourrez vous tourner vers le solide Acer Predator Helios Neo 16. Ce laptop est même encore plus recommandable à 1 599 euros au lieu de 1 999 euros chez Amazon.

Pour pouvoir enchaîner les sessions intenses, les joueurs les plus assidus et exigeants se dirigeront davantage vers un PC portable gaming à la configuration solide et pointue, gage de performances de haut vol. Le hic, c’est que ces modèles sont bien souvent trop onéreux, mais heureusement, certaines références parviennent à proposer une belle fiche technique pour un prix plus acceptable. C’est notamment le cas du puissant Acer Predator Helios Neo 16, qui embarque un i9 de 13e gen et une RTX 4070 pour un prix de lancement de moins de 2 000 euros ; prix qui dégringole de 24 % actuellement, ce qui le rend bien plus recommandable.

Les points forts de cet Acer Predator Helios Neo

Un écran IPS WQXGA de 16 pouces + 165 Hz

Combo i9 de 13e gen + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Généralement proposé à 1 999 euros, le PC portable Acer Predator Helios Neo 16 est désormais affiché à 1 599 euros sur Amazon.

Un corps en plastique, mais un écran lumineux

Pour son Predator Helios Neo 16, Acer a visiblement davantage mis le paquet sur les performances que sur le design de son laptop. On a donc face à nous un châssis tout en plastique, sans autre matériau plus noble, mais on a tout de même droit à une esthétique travaillée, avec des angles marqués, des touches colorées et des lignes agressives que l’on retrouve sur beaucoup de machines gaming. Un laptop qui a du caractère, qui n’est d’ailleurs pas un poids plume avec ses 2,8 kg.

L’un des grands points forts de l’Acer Predator Helios Neo 16 reste évidemment son écran. Il embarque en effet une dalle IPS WQXGA (2 560 × 1 600 pixels) de 16 pouces qui est en plus rafraîchie à 165 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans chaque action de jeu. N’oublions pas la bonne luminosité de cet écran, qui culmine à 544 cd/m², ce qui lui permet d’être parfaitement lisible, y compris en plein soleil.

Une puissance assurée

Les autres avantages majeurs de ce Predator Helios Neo se nichent dans ses entrailles. On parle bien sûr de son CPU Intel Core i9-13900HX, cadencé à 3,9 GHz (boost jusqu’à 5,4 GHz !) et épaulé par 16 Go de RAM DDR5. Pour la partie graphique, Acer a opté pour une RTX 4070, qui offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Dans les faits, vous pourrez tout à fait faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Un SSD NVMe de 1 To complète également le tableau pour plus de rapidité. Mais qui dit configuration aussi solide, dit forcément chauffe de la machine, ce qui peut perturber l’expérience. Acer a donc pensé à intégrer un système de refroidissement, mais comme nous l’avons noté lors de notre test, les ventilateurs sont très, très bruyants.

Concernant son autonomie, l’Acer Predator Helios Neo 16 a réussi à tenir entre 2 à 3h d’utilisation bureautique au cours de notre essai ; la machine a donc vocation à rester branchée sur secteur pour éviter les mauvaises surprises. Pour ce qui est de sa connectique, on retrouve un port Ethernet, un port USB A 3.2 Gen 1, quatre ports USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes micro SD et un port jack.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Acer Predator Helios Neo 16, ici avec un i7-13700HX et une RTX 4060.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références tout aussi puissantes, et peut-être même plus performantes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamers du moment.

