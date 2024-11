Des PC portables OLED à moins de 1000 euros : le Black Friday d’Acer, c’est du sérieux

Pour le Black Friday, Acer casse les prix de ses PC portables. Des économies qui s’élèvent de 200 à 800 euros selon les PC, avec de nombreuses références sous la barre des 1000 euros. Voici notre sélection des meilleures affaires.

À la recherche d’une bonne affaire sur un ordinateur portable pendant le Black Friday ? C’est surtout du côté de la boutique officielle Acer qu’il faut trainer alors. Jusqu’au 28 novembre, minuit, Acer va jusqu’à proposer 800 euros de remise sur ses meilleurs produits.

Mieux, il est possible de réduire ces prix de 5 % supplémentaires en entrant le code FRANDROID5 au moment de payer.

Finalement, pendant le Black Friday, vous pouvez voir :

le Acer Aspire 5 (15,6 pouces, Intel Core i7-13, GeForce RTX 2050) passer de 1199 à 839,05 euros avec le code FRANDROID5 ;

; le Acer Swift Go 16 (16 pouces OLED, Intel Core i7-13, 16 Go de RAM) passer de 1299 à 934,05 euros avec le code FRANDROID5 ;

; le Acer Aspire 17 (17 pouces, Intel Core 7 150U, GeForce RTX 2050) passer de 1399 à 1029,05 euros avec le code FRANDROID5 ;

; le Acer Predator Helios Neo 16 (16 pouces, Intel Core i9-14, GeForce RTX 4070) passe de 2799 à 1859,05 euros avec le code FRANDROID5.

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, Acer propose des dizaines d’autres PC à retrouver sur sa boutique officielle en ligne.

Deux PC à moins de 1000 euros : l’Acer Aspire 5 et l’Acer Swift Go 16

1000 euros, c’est toujours une barre symbolique quand on décide d’acheter un PC portable. Pas étonnant donc qu’Acer propose deux belles références sous ce prix fatidique pendant le Black Friday.

Le premier PC est l’Acer Aspire 5, à 839,05 euros jusqu’à la fin novembre. Pour ce prix, c’est un PC très équilibré que propose la marque : il dispose d’un écran de 15,6 pouces en définition Full HD, un processeur puissant et 1 To de stockage en SSD. Une configuration très classique donc, mais qui est parfaite pour un appareil semi-nomade (1,78 kg) et pour les tâches bureautiques.

L’Acer Aspire 5 possède un capteur d’empreinte digitale sur le trackpad. // Source : Acer

On apprécie la présence de la carte graphique RTX 2050, certes plus de toute première jeunesse, mais capable de faire tourner convenablement des jeux âgés ou d’accélérer des applications de créativité.

L’autre PC à moins de 1000 euros est l’Acer Swift Go 16, disponible à 934,05 euros. Ici, plus de carte graphique Nvidia, mais un écran OLED de 16 pouces à la place. Ce genre de dalle, surtout à ce prix, est encore assez rare sur le marché. Une dalle OLED, c’est l’assurance d’avoir des noirs parfaits et des couleurs flatteuses.

Pour le reste, Acer a joué la sécurité : Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM, 1 To de stockage en SSD et une carte graphique intégrée Intel Iris X. Comprenez : un PC parfait pour des usages bureautiques ou média.

À plus de 1000 euros : plus d’espace et plus de performances

Pour un peu plus de 1000 euros, il y a l’Acer Aspire 17, à 1029,05 euros. Pour ce prix, vous tenez un PC portable avec des composants récents. On y trouve un processeur Intel Core 7 de 15e génération, 32 Go de mémoire vive pour être sûr que le PC ne rame jamais et enfin une petite carte graphique (GeForce RTX 2050) pour donner un coup de boost aux applications de montage vidéo. Le prix du confort en quelque sorte.

Enfin, si vous cherchez un bon PC gamer, l’Acer Predator Helios Neo 16 perd plus de 800 euros pendant le Black Friday. Son prix passe ainsi de 2799 à 1859,05 euros. Pour ce tarif, Acer a intégré les plus gros composants du moment : Intel Core i9 de 14e génération, 32 Go de RAM DDR5, 2 To de stockage en SSD et surtout une grosse GeForce RTX 4070.

Le PC gamer Acer Predator Helios Neo 16 possède un écran 240 Hz. // Source : Acer

Ajoutez à tout cela un grand écran 16 pouces de définition WQXGA (2560 x 1600, du 16:10 donc) avec une fréquence de rafraichissement de 240 Hz et vous tenez là une machine capable de faire tourner n’importe quel jeu de 2024 avec toutes les options graphiques au maximum. Ou bien les jeux compétitifs (Counter Strike 2, Valorant) avec le plus de FPS possible.

Bonne nouvelle si vous voulez voir ce que le PC a dans le ventre : Assassin’s Creed Shadows, qui sortira en février prochain, est offert avec le PC.