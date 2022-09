Amazon dégaine 3 nouvelles Fire HD 8, plus rapides mais toujours abordables

Amazon a mis à jour sa gamme de tablettes Fire HD 8. Trois versions sont au menu, toutes équipées d'un processeur nettement plus rapide, d'une capacité de stockage rehaussée et d'un design amélioré.

Amazon dégaine en cette fin septembre trois nouvelles tablettes Fire HD 8 : les Fire HD 8, Fire HD 8 Plus et Fire HD 8 Kids. Attendues courant octobre sans plus de précisions à ce stade, ces nouvelles ardoises abordables profitent toutes d’un design allégé et affiné, d’un nouveau processeur censé développer 30 % de performances en plus, et s’équipent d’une capacité de stockage revue à la hausse.

Les Fire HD 8 millésime 2022 disposent par ailleurs d’une nouveauté basique, mais pratique, baptisée « Tap to Alexa », permettant d’interagir avec l’assistant personnel d’Amazon sans avoir besoin d’utiliser la commande vocale. Le déclenchement des interactions se fait alors par un simple menu contextuel regroupant les principales commandes.

Trois tablettes basiques, mais abordables

D’un point de vue technique, les trois tablettes s’appuient sur un écran tactile de 8 pouces limité à une définition modeste de 1280 par 800 pixels. Entouré de larges bordures, ce dernier n’impressionnera personne en 2022, mais il devrait s’avérer suffisant pour la plupart des usages. Les Fire HD 8 et Fire HD 8 Kids sont pour le reste équipées de 2 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage interne. On y trouve enfin deux caméras de 2 Mpx logés en façade et à l’arrière. La version adaptée aux enfants se veut enfin hyper solide, avec une coque résistante aux chocs fournie par défaut et une garantie « worry-free » de deux ans.

Source : Amazon via GSMArena

Un peu mieux équipée, la Fire HD 8 Plus se dote pour sa part de 3 Go de mémoire vive et d’une caméra arrière de 5 Mpx. Elle supporte également la charge rapide 15 W, mais il faudra disposer d’un chargeur compatible vraisemblablement vendu à part. Amazon promet enfin que sa Fire HD 8 Plus permettra, comme ses petites soeurs, une autonomie de 13 heures en utilisation mixte.

Ces spécifications modestes permettent aux Fire HD 8 d’être lancées à des tarifs relativement abordables. Comptez 114,99 euros pour la Fire HD 8 classique (déclinée en noir, bleu et rose), 134,99 euros pour la version Kids (disponible en bleu, rose, rouge et violet) et 119,99 euros pour la Fire HD 8 Plus.

