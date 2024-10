Amazon ajoute de l’IA à ses tablettes : voici les fonctionnalités prévues

Amazon s’apprête à déployer sur de nombreux modèles de tablettes Fire une couche d’IA générative. Introduites avec la nouvelle Fire HD 8, certaines de ces fonctionnalités seront intégrées à l’ensemble des ardoises du groupe lancées à partir de 2018.

Source : Amazon

Annoncée il y a quelques heures, la nouvelle Fire HD 8, millésime 2024 embarque notamment plus de mémoire, mais aussi des fonctionnalités basées sur l’IA générative.

Cette seconde particularité ne lui sera toutefois pas exclusive, et c’est tant mieux, Amazon ayant d’ores et déjà annoncé que certaines de ces fonctions seraient prochainement déployées sur des tablettes plus anciennes.

En tout, Amazon mise sur trois fonctionnalités d’IA :

Writing Assist, qui permet notamment d’effectuer une relecture de messages déjà écrits pour en corriger des fautes ou en étoffer le contenu au travers de différentes tonalités.

Wallpaper Creator, que l’on peut utiliser pour générer automatiquement des fonds d’écran à l’aide d’une simple requête textuelle.

Webpage Summaries, accessible depuis le navigateur Silk browser d’Amazon, et qui permet cette fois de résumer en quelques lignes le contenu d’une page web.

Quelles sont les tablettes éligibles ?

Pour des raisons vraisemblablement techniques, les deux premières fonctionnalités de cette liste sont réservées à ces trois modèles :

Fire Max 11 (2023)

Fire HD 10 (2023)

Fire HD (2022, 2024)

En revanche, les résumés de pages web propulsés par IA seront pour leur part disponibles sur des appareils parfois nettement plus anciens, dont voici la liste :

Fire Max 11 (2023)

Fire HD 10 (2019, 2021, 2023)

Fire HD 8 (2018, 2020, 2022 et 2024)

Ce que l’on retient ici, c’est que même une tablette Fire HD 8 lancée en 2018 aura au moins droit à une petite couche d’IA. De quoi permettre à Amazon de se différencier de certains concurrents (dont Apple), qui ne réservent leur IA qu’à des produits très récents.

Pour rappel, la Fire HD 8 2024 est pour sa part déclinée en deux versions, l’une regroupant 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, l’autre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Elle est disponible dès aujourd’hui outre-Atlantique à partir de 99,99 dollars hors promotions.