iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, SE et Watch Series 6 : voici les meilleurs prix depuis leur lancement

Avant l'arrivée de l'iPhone 13, c'est l'heure du déstockage chez Apple. Amazon France propose des promotions sur l'ensemble de la gamme d'iPhone 12 mais aussi sur les Watch Series et le SE.

Amazon vient de lancer une vague de promotions sur plusieurs appareils Apple, cela permet de réaliser des économies intéressantes. Il faut utiliser les coupons sur Amazon, pensez donc à bien les appliquer avant de mettre l’appareil dans votre panier.

Les promotions concernent de nombreux produits Apple, dont les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, SE et Watch Series 6.

Les promotions en question

Comme expliqué plus haut, le fonctionnement des promotions est lié aux coupons sur Amazon. Pensez donc à bien les appliquer.

Voici les promotions :

De nombreuses capacités et coloris sont disponibles, vérifiez donc la disponibilité et le montant du coupon proposé. Notez que ce sont des produits vendus et expédiés par Amazon, ce qui vous permet d’obtenir un support client complet de la part du commerçant américain.

Est-ce intéressant d’attendre les iPhone 13 ?

La nouvelle gamme d’iPhone 13 sera annoncée très certainement en septembre, c’est en tout cas ce que les rumeurs et autres indiscrétions laissent entendre. Comme chaque année, il est intéressant de se poser la question de la pertinence d’attendre les futurs produits. D’autant plus qu’Apple devrait augmenter sensiblement le prix de ses iPhone cette année, c’est en tout cas l’avis des analystes dans un contexte de pénuries.

Depuis des mois, le marché des nouvelles technologies est touché par d’importantes pénuries de puces qui dureront probablement plusieurs années. Apple est un des seuls constructeurs à s’assurer d’avoir suffisamment de stock dans ce contexte, vous pourrez donc trouver des iPhone 13 sur les étals.

D’après ce que l’on attend de l’iPhone 13, Apple ne devrait pas annoncer une mise à jour majeure de sa gamme de smartphones. C’est à vous de savoir si vous êtes prêts pour quelques concessions sur la fiche technique en réalisant une économie non négligeable au passage, ou attendre les iPhone 13 mais les payer aux tarifs de lancement. D’après nous, les deux choix s’entendent, mais vous ne ferez pas une mauvaise affaire en craquant maintenant pour la génération actuelle.

Le calcul est très intéressant pour les propriétaires d’iPhone plus anciens comme la série iPhone X voire iPhone 8. En optant pour l’iPhone 12, vous bénéficiez d’un processeur A14 Bionic et d’un écran OLED. Ces deux améliorations représentent une mise à niveau massive par rapport aux téléphones d’il y a quelques années seulement.