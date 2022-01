ROG Flow Z13 : Asus réimagine une tablette PC 2-en-1 pour les gamers au CES 2022

Asus n'est jamais à court d'idée quand il s'agit de créer de nouveaux design pour ses appareils. Le ROG Flow Z13 veut transformer une tablette sous Windows en produit pour les gamers.

On ne peut pas retirer à Asus la passion de créer des machines qui rompt avec le reste du marché. La marque aime expérimenter de nouveaux concepts, parfois ça marche et parfois c’est moins convaincant. Le ROG Flow lancé en 2021 appartenait à la première catégorie et nous avait plutôt séduits. Il s’agissait alors d’un ultraportable se transformant en tablette et pouvant accueillir une carte graphique externe.

Au CES 2022, ROG revient à la charge avec le ROG Flow Z13. Il s’agit cette fois d’une tablette.

Une Surface Pro, mais pour les joueurs

Quand on nous présente une tablette sous Windows avec un clavier magnétique amovible et une béquille large, il est difficile de ne pas penser à la Surface Pro de Microsoft. D’autres pourront se souvenir du ROG Mothership présenté en 2019.

Il s’agit donc d’une tablette équipée d’un écran de 13,3 pouces 16:10, au choix 4K UHD IPS à 60 Hz (80% DCI-P3) ou QHD IPS à 120 Hz (100 % sRGB), dans un châssis assez compact de 302,8 x 204,8 x 12,9 mm pour 1,1 kg sur la balance. À l’intérieur, Asus intègre une puce Intel Core de 12e génération épaulée par une GeForce RTX 3050 Ti de Nvidia, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 à 5200 MHz et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe 4.0. Pour garantir un haut niveau de performance, Asus mise beaucoup sur un système de refroidissement de son cru avec une chambre à vapeur et deux ventilateurs pour maintenir un niveau de flux d’air maximale.

La connectique est plutôt généreuse : un port Thunderbolt 4, un port USB Type-C USB 3.2 Gen 2, un port HDMI, un port audio jack, un lecteur de carte SD et le port XG Station permettant de connecter la carte graphique externe de la marque. Cette dernière, nous l’avions déjà testé, intègre aussi son lot de ports : HDMI, DisplayPort, RJ45, USB-A et lecteur de carte SD. Sur le papier, on peut imaginer remplacer le PC portable et le PC de bureau par ce seul produit en laissant la carte graphique comme station d’accueil à son bureau.

Si vous préférez le design du ROG Flow X13 de 2021, Asus a aussi pensé à vous. La marque annonce en effet une version rafraichie du modèle de l’an dernier avec les derniers composants en date. Toute la gamme reste compatible avec la même XG Station de 2021, qui intègre jusqu’à une GeForce RTX 3080 ou une puce Radeon de dernière génération.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.