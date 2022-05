Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED (UX8402) : ce nouveau fleuron a deux écrans dans un format 14 pouces

Asus renouvelle son Zenbook Pro Duo dans un nouveau format, avec les dernières innovations du marché du PC portable.

Comme tous les ans au printemps, Asus renouvelle sa gamme de PC portables à l’approche du Computex de Taiwan (du 24 au 27 mai cette année). Chez le constructeur, le nouveau fleuron c’est l’Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED (UX8402). Il reprend et améliore la conception du Zenbook Pro Duo, avec un format 14 pouces le rendant plus simple à transporter.

Double écran et double technologie

Comme le nom Duo l’indique, il s’agit d’un PC de la gamme où Asus aime intégrer deux écrans au produit. Sur la partie supérieure de la base, au-dessus du clavier, on retrouve donc un deuxième écran qui va se surélever pour donner l’illusion d’un prolongement de l’écran principal et donner des fonctions supplémentaires à l’utilisateur.

Ici toutefois, l’illusion pourrait fonctionner seulement partiellement. Asus propose sur l’écran principal une belle dalle Oled de 14 pouces au format 16:10 avec une définition de 2880 x 1800 pixels avec un rafraichissement à 120 Hz et une couverture à 100 % de DCI-P3. Des caractéristiques particulièrement alléchantes, qui ne correspondent pas au second écran. Ce dernier propose une dalle LCD de 12,7 pouces avec une définition de 2880 x 864 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. On imagine qu’Asus va faire au mieux pour calibrer les deux écrans pour que les couleurs soient proches, mais un écran Oled et un écran LCD ne pourront pas offrir le même rendu.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

Cela s’explique par la position du second écran qui aurait suscité forcément des reflets plus importants s’il avait utilisé la technologie Oled. Il faudra donc ici utiliser le ScreenPad Plus comme un second écran, pour des fonctions accessoires, et non en prolongement du premier écran.

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core de 12e génération, jusqu’à un Core i9-12900H, épaulé par une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Ils se partageront une enveloppe thermique de 85 W grâce au système de refroidissement placé sous le second écran. Asus promet une amélioration du flux d’air de 38 % grâce à son nouveau système de charnière qui élève le ScreenPad Plus de 12 degrés. On retrouve également 32 Go de RAM 4800 MHz DDR5 et jusqu’à 2 To de stockage SSD NVMe.

Concernant la connectique, l’Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED intègre deux ports Thunderbolt 4 sur la tranche droite, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A. À l’arrière, on a le doit à un lecteur de microSD Express 7.0 avec un port HDMI 2.1 et un port jack 3,5 mm sur la tranche droite. Le format reste relativement compact puisqu’on parle de 1,75 kg sur la balance pour un châssis de 323,5 x 224,7 x 17,9 mm.

L’Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED (UX8402) sera proposé à partir de 2 099 euros au cours du 3e trimestre 2022 en France.

